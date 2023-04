– Jeg får ofte vite hvilket omdømme jeg har. Slik jeg får det presentert, har jeg et rykte for å være prinsipiell, og for noen problematisk.

Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund, er helt på tampen av en lang valgkamp for å prøve å sikre en plass i Uefas eksekutivkomité, det mektigste styret i europeisk toppfotball.

Valgkampen har vært hektisk, hun har brukt enormt med tid på lobbyvirksomhet for å hanke inn nødvendige stemmer. Av de 55 presidentene som skal stemme i Lisboa onsdag, har Klaveness hatt møter med minst 40 av dem, anslår hun.

Hun trenger 28 stemmer for å bli valgt inn. Selv anslår NFF-presidenten at det er en større sjanse for at hun ikke blir valgt, enn at hun blir det.

Lise Klaveness er en av elleve kandidater til sju styreplasser under Uefa-kongressen 5. april. Foto: Annika Byrde / NTB

Men møtet med fotballpolitikk på det øverste nivået har ikke bare vært fryd og gammen for 41-åringen, som på kort tid er blitt en populær personlighet her hjemme.

Mens hun i Norge høster ros for å være ærlig og oppriktig utad, føler hun at det straffer seg internasjonalt.

«Gikk jeg for langt?»

Klaveness ble for alvor synlig på radaren etter tordentalen hun holdt under Fifa-kongressen i Qatar i fjor. Der tok hun et kraftig oppgjør med Fifa og deres tildeling av Qatar som vertsnasjon for fotball-VM.

Det ble første forsmak på en kultur hun ikke har så mye til overs for. Hun hadde, ved å rette kritikk offentlig, gjort noe man ikke skal.

Etter talen merket hun at det var få som våget å vise seg i nærheten av henne. Debbie Hewitt, tidenes første kvinnelige fotballpresident i England, var et unntak.

– Hun var den første som satte seg ved siden av meg på bussen etterpå. Da sa hun at det var en fin tale. Jeg spurte om hun synes jeg gikk for langt, og da sa hun at «da hadde jeg ikke satt meg ved siden av deg». Hun var den første som gjorde det. Vi holdt kontakten hele året, og jeg har stor respekt for henne, sier Klaveness.

NFF-president Lise Klaveness mener internasjonal fotball er preget av en fryktkultur på forbundssiden. Foto: Heiko Junge / NTB

– Folk skydde unna deg?

– Jeg var helt ny, så jeg visste ikke hva jeg skulle forvente av kultur. Det var veldig stor global interesse rundt denne talen, jeg fikk mange henvendelser fra ulike hold, men ikke fra så mange fotballpresidenter. Det merket jeg i Doha, og jeg hadde nok forventet av vi snakket om det, eller at kolleger tok det opp. Men det gjør man visst på tomannshånd, så det var en knallhard leksjon i «business as usual-kulturen» i fotballpolitikken, sier hun.

– U trolig ubehagelig

Klaveness beskriver seg selv om et emosjonelt menneske. NFF-presidenten kjenner det på kroppen når hun går mot strømmen.

– Jeg synes det er utrolig ubehagelig å bli oppfattet som et problem. Men jeg forstår kulturen og tar ikke ting personlig, jeg utøver en rolle. Jeg har også vært dommer i domstolen, og det er for eksempel aldri noe hyggelig å fengsle noen. Det tenkte jeg på hver gang. Det endrer ikke drivkraften for å gjøre det rette. Det å ikke føle seg likt i et rom gjør jo at man føler et trykk, men det går over når man går ut av rommet og analyserer at man ville gjort det igjen, sier hun.

I stedet for å bli skuddredd, har Klaveness valgt å fortsette i samme spor. Valgkampen hun har drevet for å få en plass i Uefa-styret, har vært preget av stor åpenhet om hvem hun er og hva hun står for.

Lise Klaveness er helt åpen om hvem hun er og hva hun står for. Foto: Norges Fotballforbund

– Banning og irritasjon

Som hun selv sier: Hun er blitt synlig i sensitive saker og snakker åpent om disse tingene i media.

– Men dette er det ikke kultur for, man kjører ikke åpne valgkamper og presenterer sakene sine. Men da lurer jeg på, hvordan vet man hvem man skal stemme på? spør hun retorisk.

Klaveness forteller at hun trigges når folk forteller henne at hun er for synlig. Det skal ikke være slik at det straffer seg å være ærlig om synspunkter, mener hun.

Hun mistenker at det er nettopp det som skjer. Hvis man mener noe høyt, eller går for offensivt ut, vil det fort brukes imot deg.

Frykten for å ikke bli tildelt et mesterskap, eller frykten for å miste makt og posisjoner, hindrer folk i å si det de mener, tror NFF-presidenten.

– Jeg blir frustrert, for jeg mener det er feil at det er slik. Det er banning og irritasjon inni meg. Det er blitt en destruktiv ordning som vi holder ved like av feil grunner, mener hun.

Onsdag velges Uefas nye styre på kongressen i Lisboa. Lise Klaveness (41), her sammen med Ståle Solbakken, er spent på utfallet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– En veldig sterk fryktkultur

Klaveness har full forståelse for at det finnes gode grunner til at man ikke skal kritisere egne utad. Men det bør være rom for det om kritikken er konstruktiv, slår hun fast.

– Det er en veldig sterk fryktkultur nå, slår hun fast.

– Hva synes du om det?

– Jeg synes det er kontraproduktivt og lite innovativt. Man blir veldig begrenset når man skal gjette seg til hvilke sanksjoner man får på et helt annet område. Om man er uspiselig, vil man ikke være en god frontfigur, men når man kommer med rimelig kritikk av noe på et helt annet felt, så bør det ikke være noen sammenheng (med hvilke konsekvenser man får). Og det er ikke sikkert det er det. Det er kjempeviktig å endre dette, og mange ønsker det. Det er kulere å jobbe et sted man har tillit til hverandre, der man kan skille sak og person. Jeg synes det er mange kule og greie folk, så jeg har tro på endring, sier hun.

Hun avslo muligheten for å stille til valg i den kvinnelige kategorien der det bare hadde vært én motkandidat. Klaveness ville heller, av prinsipielle årsaker, stille i den åpne kategorien der 11 kandidater kjemper om syv plasser i et Uefa-styre som til sammen er på 20 personer.

Tok et oppgjør med dansk president

Derfor blir også veien inn i styret langt mer komplisert. Hun kjemper blant annet mot Danmarks fotballpresident Jesper Møller, som er på gjenvalg.

Klaveness har tidligere vært åpen om at hun opplevde at det var vanskelig å få til en samtale med Møller da hun i januar skulle bestemme seg for å stille til valg eller ikke.

– Dette er ikke et menneske jeg kjenner, men vi er blitt kjent. Jeg var skuffet over at vi ikke fikk snakket sammen før fristen. Av ulike grunner var han ikke tilgjengelig, og sånn er det, svarer hun.

Lise Klaveness skal snart på valg på Uefa-kongressen i Lisboa. Foto: Javad Parsa / NTB

Under Fifa-kongressen i Rwandas hovedstad Kigali i midten av mars benyttet hun muligheten til å si dette direkte til Møller selv.

– Jeg sa vi kunne snakket sammen tidligere, siden jeg var opptatt av å høre om han skulle stille til valg. Det leste jeg i mediene. Han sitter i «exco» (Uefa-styret, «executive committee») og føler han representerer Norge og forvalter makt på våre vegne. Da synes jeg det er viktig at vi prater sammen, så det synes jeg var skuffende. Men han kan ha hatt sine grunner, sier Klaveness.

– Hva sa han til deg?

– Jeg refererer aldri fra samtaler, men vi samarbeider tett i Norden. Det var bare å legge det bak seg. Jeg ville si fra mens kolleger hørte på at jeg synes vi burde pratet sammen. Jeg sa fra, og han noterte seg den.

Det danske fotballforbundet kjenner seg ikke igjen i utspillet om at Møller var utilgjengelig da hun ønsket å prate med ham.

Det hele måtte bero på en misforståelse, sa Jakob Høyer, informasjonssjef i Det danske fotballforbundet, til nyhetsbyrået Ritzau tidligere i vinter.

– Aftenposten beskrev nylig Møller som «en som har hatt mye makt gjennom mange år uten å heve stemmen i særlig grad». Hva synes du om måten han har brukt posisjonen sin på internasjonalt?

– Jeg skal ikke kritisere Møller, jeg har ikke fulgt ham tett nok. De andre presidentene kommer til å sette oss mot hverandre, og jeg har en annen fremtoning i hvordan jeg driver mitt lederskap. I bunn og grunn er Danmark og Norge enige om mange ting, svarer hun.

– Forunderlig for meg

Men det er også her Klaveness kommer med et av sine klareste standpunkter. Uefa-styrets sammensetning er mer geografisk basert enn hun trodde på forhånd, og det taler imot henne at Møller også representerer Norden.

Klaveness mener det er feil å vektlegge hvor i verden kandidatene kommer fra enn hva de står for og hvilken kompetanse de bidrar med.

Hun reagerer sterkt på at mange fotballforbund i Europa virker å være mer opptatt av geografisk balanse enn kjønnsbalanse.

– Fotball er verdens største kvinneidrett, men er overhodet ikke representert i Uefa-styret. Jeg føler et ansvar for å stille, selvfølgelig fordi jeg er kvalifisert, men også fordi jeg er første kvinnelige president fra Norge som stiller til valg. Det er forunderlig for meg at andre balanseforhold er veldig viktige, men ikke dette, sier Klaveness.

Les også: Infantino langet ut mot pressen: – Hvorfor er dere så slemme?

Tror Ceferin kan være nøkkelen

Onsdag blir valget foretatt i Lisboa. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt tror ikke det er like åpenbart at Klaveness er så sjanseløs som flere har spådd på forhånd.

– Jeg tror nøkkelen her er om Uefa-presidenten (Aleksander Ceferin) selv er såpass interessert i å få inn en ikke-kvotert kvinne at han har sendt sterkere signaler i interne diskusjoner og mer uformelle fora om at det er på tide å få inn både en kvinne, og samtidig en som er så lite tradisjonell i sin tilnærming til fotballpamperiet. Uansett er denne valgkampen en god investering i posisjoner for neste valg, hvor hennes sjanser fort kan være mye bedre, spekulerer Saltvedt.

NFF-presidenten innrømmer at hun er spent.

– Det er hemmelig valg, så jeg vil ikke tro noe om utfallet, jeg går bare inn med energi. Vi har gitt alt hele veien inn, for vi ønsker å komme inn. Det er mindre sjanse for å komme inn på denne måten, men likevel gjorde vi det. Hvis jeg ikke kommer inn, så har dette vært starten på neste kampanje, sier hun.

Uefa-kongressen er ventet å starte 10.00 norsk tid og vare til 14.00