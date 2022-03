VM-sjefen etter Klaveness' tordentale: – En skuffelse

– FIFA og alle oss må ta nødvendig grep for å implementere endringer.

Det sa Lise Klaveness i sin tale under Fifa-kongressen torsdag.

Den norske fotballpresidenten hadde bedt om ordet på kongressen, og var ikke nådig med det internasjonale fotballforbundets tildelinger av mesterskap under sin tale.

– Vi kan ikke ignorere ropene om endring. Fifa må opptre som en rollemodell. Tildelingen av VM skjedde på en uakseptabel måte. Menneskerettigheter, likestilling, demokrati og fotballens kjerneverdier – var ikke i startelleveren før mange år senere, sa hun i løpet av innlegget på snaut seks minutter.

Talen til Klaveness ble møtt med stor applaus fra publikum, men det var ikke alle som var like fornøyde.

VM-sjef Hassan Al Thawadi var blant dem som reagerte på talen til Norges fotballpresident.

– Før jeg går videre, så vil jeg gjerne uttrykke en skuffelse. Presidenten besøker landet vårt, men har ikke bedt om et møte. Hun har heller ikke forøkt å få til dialog, før dagens kongress, sa Al Thawadi, som gikk opp på talerstolen rett etter Klaveness.

REAGERER: VM-sjef Hassan Al Thawadi uttrykte skuffelse over talen til Klaveness. Her sammen med Fifa-president Giovanni Infantino Foto: AMMAR ABD RABBO / AFP

– Jeg oppfordrer alle, vi har alltid vært åpne for dialog og konstruktiv kritikk. Konstruktiv kritikk som er basert på diskusjon, forståelse for problemene, og forståelse for konteksten til problemene. Vi har alltid hatt åpne dører, og vi kommer alltid til å ha åpne dører for alle som ønsker å forstå og lære, fortsatte han.

– Feil forum

Også generalsekretær i fotballforbundet i Hounduras, Jose Ernesto Mejia, stusset over Klaveness' innlegg.

– Vi forstår bekymringen til vår norske venn, men jeg mener at dette er feil forum for å diskutere dette. Dette er fotball. Her er vi sammen som en fotballfamilie. Myndighetene i Qatar har jobbet hardt for at arbeidsforholdene til fremmedarbeidere skal bli bedre. Dette er ikke riktig forum for å diskutere dette, sa han fra talerstolen.

KRITISK: Honduras' fotballpresident kritiserte Klaveness' tale. Du trenger javascript for å se video. KRITISK: Honduras' fotballpresident kritiserte Klaveness' tale.

Forvirring rundt taletid

Før torsdagens kongress var det forvirring rundt taletiden til Klaveness.

– Jeg har fått fem minutter taletid, så det må vi i så fall få bekreftet.

Det svarte fotballpresidenten bastant på spørsmål fra NRK, om hvorfor taletiden hennes angivelig har blitt endret fra fem til tre minutter.

Ifølge Fifas offisielle kjøreplan, skulle Klaveness få tale i tre minutter under Fifa-kongressen torsdag.

Det er to minutter kortere enn det som var lovet, ifølge hun selv.

– Jeg har fått bekreftet fem minutter, så da må vi få bekreftet at det er fem minutter. Det er det vi har fått fra generalsekretæren i FIFA lenge før jul.

Klaveness endte opp med en taletid på seks minutter, altså mer enn det hun ble tildelt i utgangspunktet.

Se hele talen til Klaveness. Du trenger javascript for å se video. Se hele talen til Klaveness.

– Fotballen er for alle, for gutter og jenter av ulik farge, for hetero- og homoseksuelle. Det er avgjørende at fotballens ledere fortsetter å bevege seg fra politikk til faktisk påvirkning. Det er ikke rom for arrangører som ikke kan garantere for sikkerhet og respekt for LHBTQ-personer som skal delta på dette «drømmenes teater», sa Klaveness blant annet under talen.

Under Norges Fotballforbund ekstraordinære forbundsting i fjor, ble det vedtatt at NFF-presidenten instrueres til å legge fram sterk kritikk mot Fifa fra talerstolen på årets kongress.

DISKUTERER: Lise Klaveness og delegater fra Norges Fotballforbund var i samtaler før fotballpresidenten skulle snakke på talerstolen under Fifa-kongressen. Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

Ventet tale

Det har vært knyttet stor spenning til talen som Klaveness skulle holde på kongressen i ettermiddag.

Da 40-åringen ble valgt som Terje Svendsens etterfølger som fotballpresident tidligere denne måneden, sa hun følgende om reisen til VM-landet.

– Jeg drar med visse høye skuldre. Jeg er gift med en dame og skal inn i et land som har den politikken de har rundt homofili, for eksempel. Men det har jeg et profesjonelt forhold til. Det er vedtatt på tinget, og jeg er glad for å få muligheten til å si noe på Fifa-kongressen, sa Klaveness til NRK.

Det var ventet at hun vil kritisere tildelingen av verdensmesterskapet i sin tale.

Onsdag uttalte hun til pressen at tildelingen av VM til Qatar er «råtten», og at det vil etterlate «mørke flekker» på fotballen.