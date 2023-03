Klaveness trur ho tapar stemmer på eigen valkamp

Klaveness står midt i ein valkamp som blir avgjord på Uefa-kongressen i Lisboa 5. april.

Ho har allereie hatt møte med ei rekkje fotballpresidentar, og langt fleire står på trappene.

NFF og Klaveness har, etter eiga utsegn, gått «litt over radaren». Det har blitt ført valkamp i sosiale medium, og ho har gitt fleire intervju om kandidaturet, mellom anna til The Guardian.

Det er kanskje ein litt overraskande strategi for ein president som takka nei to gonger til norsk fotball sitt viktigaste verv.

– Eg liker det ikkje

Grunnen, forklarer Klaveness, er fordi ho ønsker merksemd rundt sakene.

Fakta om NFF sin internasjonale strategi Ekspandér faktaboks Forslaget om internasjonal strategi blei samrøystes vedtatt på NFF-tinget 5. mars. Strategien inneheld ei rekke prioriterte oppgåver, blant anna: Utarbeide internasjonal analyse og utfyllande strategiplan, menneskerettspolicy og aktsemdhandbok for norsk fotball.

Ta aktiv del i, vere tydelege og innsiktsbaserte i internasjonale verdidebattar som er relevante for fotballen, medrekna vere ein pådrivar for at fotballorganisasjonane skal vere proaktive vernarar av fotballen og grunnverdiane i han.

Proaktivt bygge breie samarbeid og koalisjonar med nasjonale og internasjonale myndigheiter, næringsliv og andre likesinna forbund/nasjonar for å påverke i situasjonar med samfunnsmessig og geopolitisk uro og kriser.

Jobbe aktivt for at dei internasjonale fotballorganisasjonane etterlever regelverk for openheit, inkludering, antikorrupsjon og vern av grunnleggjande menneskerettar, blant anna ved tildelingar av meisterskap.

Strategien inneber også å jobbe for like moglegheiter for begge kjønn, FNs berekraftsmål og styrke norsk fotballs gjennomslagskraft internasjonalt ved å vere representert i viktige internasjonale fora. Kilde: NFF, tinghefte 2023.

Ho prøver å ikkje sjå på det som ein personleg valkamp.

– Eg kan det ikkje, eg har ikkje gjort det før, og eg kjenner det handlar om saker som er større enn meg sjølv. Så eg prøver å avtale møte med folk, og at eg ikkje går og minglar, for det får eg ikkje til, seier Klaveness.

Klaveness er ærleg på at ho ikkje er så komfortabel med å løfte fram seg sjølv. På spørsmål om korleis det er å drive personleg valkamp, svarer ho:

– Nei, eg liker ikkje det. Eg får ikkje energi av det, heller. Eg får energi av at eg har truverd på sakene.

Fotballpresidenten forklarer at ho ikkje har lyst til å komme inn i Uefa-styret viss det ikkje er med eit trykk på sakene ho og NFF brenn for.

TIL VAL: Danmarks fotballpresident Jesper Møller (til venstre) stiller til attval som Uefa-styremedlem. Her i dialog med Fifa-president Gianni Infantino under Qatar-VM. Foto: LEE SMITH / Reuters

På Fotballtinget 5. mars stilte eit samla Fotball-Noreg seg bak ein internasjonal strategi, som skal gi ei tydeleg retning for NFF sitt internasjonale engasjement.

Prioriteringane inneber arbeid for menneskerettar, deltaking og likestilling, og mot sportsvasking og korrupsjon. Samtidig skal NFF jobbe for å få gjennomslag internasjonalt, og her vil naturlegvis ein styreplass i Uefa vere eit viktig steg.

Trur ho mistar stemmer

– Vi har ikkje så mykje pengar, vi kjem jo ikkje inn med annan kapital enn engasjement og kunnskap. Og medlemmene våre sitt engasjement. Då må det komme tydeleg fram i valkampen, og det er derfor vi har valt å gå litt over radaren. Det er jo ingen andre som gjer det, så det er jo ikkje så taktisk, sannsynlegvis, seier Klaveness.

– Ikkje taktisk?

– Det er jo ingen av dei andre kandidatane som går ut på sosiale medium og snakkar med pressa slik vi gjer. Vi er medvitne om det for å få ei viss rørsle og ei openheit i kulturen, som er veldig lukka og veldig éin-til-éin med presidentane. Det meiner vi er ein del av problemet.

– Fryktar de at det kan slå negativt ut?

– Ja, det er jo klart det når ingen andre gjer det. Dette er jo rasjonelle menneske, og når ei ordning er sånn, så er det jo sannsynlegvis fordi det ikkje er lurt. Det er jo du som skal stemme på meg, og viss du merkar at du blir pressa av ein opinion, så vil du gjerne stemme på ein annan. Det er jo éin-til-éin. Det har jo ikkje vore eit ope engasjement for nokon andre enn Uefa sin president. Så då har det vore lurt å liggje lågt og få mange venner, seier Klaveness.

Ho seier at ho ikkje opplever at den meir utfordrande linja deira har gitt nokre uvenner, men:

– Heilt sidan talen så heldt vi fram med å utfordre litt offentleg, så blir det jo ... Du mistar jo nokon stemmer av det, seier Klaveness.

Talen til Klaveness på Fifa-kongressen i Doha i fjor kan du sjå her:

Utfordrar Fifa

Fotballverda samlar seg til Fifa-kongressen i Kigali i Rwanda 16. mars. Her har NFF utfordra kongressen til å diskutere om Fifa overheld retningslinjene sine for menneskerettar. Bakteppet er Qatar-VM, og viss kongressen meiner Fifa ikkje har oppfylt sitt ansvar, ønsker NFF å vite korleis det kan bli det.

Dette er sett på dagsordenen i Rwanda, ifølge The Athletic.

– Vi får mest og best energi av å sjå på valkampen som eit verktøy til å løfte dei sakene. Viss vi ikkje klarer å løfte dei ordentleg, så vil vi heller prøve å komme inn neste gong. Viss det kosta oss bordet på ein måte no.

– Men det har vore ein prosess å kjenne det, då. Vi endar alltid der. Ta Kigali (Fifa-kongressen, journ. anm.) – er det så lurt at vi er dei einaste som sender det forslaget etter den talen når vi stiller til val? Dei andre kandidatane er jo samde i forslaget, men dei gjer jo ikkje det. Det er ikkje sikkert det er det som sankar stemmer, men vi gjer det likevel fordi vi meiner det er ein veldig viktig del av grunnen til at vi skal inn. Vi har ei litt prinsipiell greie på dette, då, seier Klaveness.

Ho påpeikar at det uansett er vanskeleg å komme inn. 19 av 20 styremedlemmer i Uefa er menn, og Klaveness har som kjent valt å stille til ordinært val i staden for å konkurrere om den kvoterte kvinneplassen.

Eit val som i seg sjølv er med på å understreke kvifor ho stiller.