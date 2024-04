Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for mishandling i nære relasjoner, noe han ikke erkjenner straffskyld for.

Olympiatoppen bekrefter at han ikke får OL-akkreditering, i henhold til innstillingen til Norges Friidrettsforbund.

Ingebrigtsen-brødrene har uttalt at de ikke vil kommentere tiltalen og ber om ro for å kunne fokusere på det sportslige.

Toppidrettssjef i Olympiatoppen, Tore Øvrebø, uttaler at saken er trist for alle involverte og må få gå sin gang i rettsapparatet.

Gjert Ingebrigtsen vil dermed ikke få følge løpekometen Narve Gilje Nordås på friidrettsstadionen under OL.

Friidrettsforbundet står fortsatt på sin beslutning om å nekte Ingebrigtsen akkreditering til EM. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

«Dette er en privat familiesituasjon. De ønsker ikke å kommentere saken», skriver Espen Skoland i en uttalelse til NRK.

Han er løpebrødrenes manager og pressekontakt.

«Brødrene har bedt om ro og ønsker å fokusere fullt og helt på det sportslige. De er takknemlige for at pressen har respektert dette ønsket», skriver han videre.

Uttalelsen kommer bare noen timer etter at det ble klart at faren deres, Gjert Ingebrigtsen, er tiltalt for mishandling i nære relasjoner.

TILTALT: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Geir Olsen / NTB

Tiltalen omfatter sju ulike forhold om både fysisk og verbal mishandling, over en lengre tidsperiode. Han erkjenner ikke straffskyld.

Stenger OL-døren for Gjert

Tiltalen har slått ned som en bombe i Idretts-Norge.

– Dette er en trist sak for alle involverte. Den må nå få gå sin gang i rettsapparatet, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NRK og fortsetter:

– En person som er tiltalt for mishandling i nære relasjoner, vil ikke være aktuell for å bli akkreditert i den norske troppen til OL.

TOPPIDRETTSSJEF: Tore Øvrebø i Olympiatoppen bekrefter at Gjert Ingebrigtsen ikke får OL-akkreditering. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Dette er i henhold til innstillingen til Norges Friidrettsforbund. De skrev i en uttalelse i oktober at Ingebrigtsen hverken fikk akkreditering til VM innendørs og EM utendørs i juni.

De ønsket heller ikke at han skulle få det til OL, noe de ga beskjed om til Olympiatoppen.

– Vårt fokus vil uansett være å bidra til optimale forberedelser for utøverne som skal konkurrere i OL og Paralympics, sier toppidrettssjefen.

Det betyr at Ingebrigtsen ikke får følge løpekometen Narve Gilje Nordås på friidrettsstadionen under OL.

DUO: Narve Gilje Nordås og Gjert Ingebrigtsen sammen under EM i München i fjor sommer. Foto: Hanne Skjellum

– Fokus på optimale forberedelser

Løpetreneren har flere ganger de siste sesongene blitt nektet akkrediteringer til å følge medaljekandidaten Nordås.

Da det ble kjent at friidrettsforbundet innstilte på at Ingebrigtsen ikke skulle få OL-akkreditering, skrev de følgende i en uttalelse:

– Sentralt i begrunnelsen ligger trygge rammer med utøvere i sentrum, noe vi vurderer ikke er mulig slik situasjonen har vært over tid og er mellom Gjert og brødrene Ingebrigtsen.

NRKs sport- og krimkommentator om Ingebrigtsen-saken Du trenger javascript for å se video.

Forbundet: – Beslutning tatt uavhengig av straffesaken

NRK har mandag vært i kontakt med Kjetil Hildeskor, generalsekretær i friidrettsforbundet. De står fortsatt på samme beslutning.

– Vår beslutning ble tatt før og uavhengig av straffesaken. Han tildeles ikke akkreditering til EM, sier han.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Narve Gilje Nordås, men har foreløpig ikke lyktes.

Dette har skjedd i Ingebrigtsen-konflikten Fra gullglis, realityshow og jubel, til familiebråk og beskyldninger om vold. Her er tidslinjen i Ingebrigtsen-konflikten. Bruddet Det ble kjent at løpebrødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen hadde brutt samarbeidet med pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Noen ting varer ikke evig Jakob Ingebrigtsen kommenterte bruddet med trenerfaren. – Noen ting varer ikke evig, kommenterte han etter det første løpet uten Gjert.

Henrik åpnet litt mer Halvannen måned etter nyheten om bruddet, åpnet Henrik Ingebrigtsen litt mer opp og sa at «etter så mange år gikk det ikke mer». Samtidig ba han Gjert gå mer inn i farsrollen enn i trenerrollen.

Gjert snakket etter bruddet En drøy uke senere brøt også Gjert tausheten. – Vi visste at denne slitasjen i familien før eller senere ville slå til. Den har vært tøff, sa Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Gjert var i EM Gjert fortsatte å trene Narve Gilje Nordås og Per Svela. Han var derfor til stede under EM i München sommeren 2022, der han uttalte at det var spesielt å være i et mesterskap uten å følge sine egne barn.

Bråk mellom Henrik og Gjert-elev Halvåret etter var Gjert-elev Nordås og brødrene Ingebrigtsen på samme treningsleir. Da oppsto det en episode som først ble kjent i høst. Henrik Ingebrigtsen ga uttrykk for at Nordås ikke kunne sitte på samme bord som ham, og forbundet ble nødt til å innføre tiltak.

– Dårlig stemning Bare måneder etter episoden mellom Henrik Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås, var partene igjen på samme treningsopphold. Også der skal stemningen ha vært dårlig, ifølge sistnevnte.

VM-nekt Senommeren 2023 eskalerte konflikten i offentligheten, da det ble kjent at Gjert ikke fikk akkreditering til VM i Budapest. – Det er bestemt i et møte i dag at han ikke får en av trenerakkrediteringene, ut fra en totalvurdering, sa Erlend Slokvik, sportssjef i Norges Friidrettsforbund, til NRK.

VM-bråk Mesterskapet var preget av støy og ordkrig, og isfronten mellom Jakob og Gjert-elev Nordås ble svært synlig.

Nordås varslet oppgjør En måned etter VM snakket Nordås ut om VM-bråket og krangelen med Ingebrigtsen-brødrene. – Jeg håper at folk kan reise rundt på stevner og mesterskap å bo under samme tak uten at det er så ubehagelig og anspent, sånn at du nærmest ikke kan være på samme arena engang, sa han.

NRK-avsløring og mesterskapsnekt NRK avslørte den nevnte episoden om hendelsen mellom Henrik Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås på treningsleir. Samme dag offentliggjorde Norges Friidrettsforbund at Gjert ikke får akkreditering til mesterskapene i 2024 heller.

Beskyldninger om mobbing Knut Jæger Hansen gikk ut i NRK og beskrev Henrik Ingebrigtsens oppførsel som «mobbing og trakassering».

VG-kronikk Brødrene Ingebrigtsen skrev en kronikk i VG der de åpnet opp om bakgrunnen for den langvarige konflikten. De omtalte faren som voldelig og kontrollerende. Samme dag avviste advokat John Christian Elden alle påstander på vegne av Gjert. Kort tid senere kom Norges Friidrettsforbund med en uttalelse: – Norges Friidrettsforbund har som intensjon å sørge for trygge omgivelser og et sunt prestasjonsmiljø for våre utøvere, trenere, ledere og personer i støtteapparat. På bakgrunn av Jakob, Filip og Henriks uttalelser i dag vil vi ta ansvar for å skjerpe dette arbeidet, lød deler av den.

Politiet på banen – På bakgrunn av de opplysningene som kom fram gjennom media i går, er det naturlig for politiet å undersøke om det er rimelig grunn til å igangsette etterforskning,» sa politiinspektør Terese Braut Våge til NRK dagen etter brødrenes kronikk.

Nordås om Gjert-samarbeidet – Ja, det er planen, sa Narve Gilje Nordås på spørsmål fra TV 2 om hvorvidt han hadde tenkt å fortsette med Gjert Ingebrigtsen som trener.

Martin Ingebrigtsen uttalte seg om faren I et innlegg publisert i TV 2 og VG sa Martin Ingebrigtsen, broren til Jakob, Filip og Henrik, at han «har aldri fryktet pappa».

Politiet opprettet straffesak Politiet besluttet at de går videre med saken etter å ha gjort innledende undersøkelser. – Informasjonen som har kommet fram har gjort at vi har nå har opprettet en straffesak, sa politiinspektør Terese Braut Våge i Sør-Vest politidistrikt.

Bistandsadvokat: Familiemedlem har anmeldt Gjert Ingebrigtsen Mette Yvonne Larsen, bistandsadvokat for flere i Ingebrigtsen-familien, fortalte at det nylig hadde blitt levert en anmeldelse mot Gjert Ingebrigtsen. Til Aftenposten sa hun at det var et familiemedlem som hadde anmeldt Ingebrigtsen. Bistandsadvokaten fortalte også at flere i Ingebrigtsen-familien hadde vært inne til avhør i saken.

Alle barna status som fornærmet I en pressemelding 28. november opplyste politiet at de fortsetter etterforskningen, og at Gjert Ingebrigtsen har status som mistenkt. – Ut fra opplysninger i saken var det naturlig å gi samtlige av barna status som fornærmet. Alle de fornærmede er nå avhørt. Gjert Ingebrigtsen har status som mistenkt. Han er avhørt og kjenner seg ikke igjen i mistankegrunnlaget, sa politiinspektør Terese Braut Våge.

Siktelse Politiet tok ut siktelse mot Gjert Ingebrigtsen for kroppskrenkelse.

Titalt Politiet opplyste at Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 282, som gjelder mishandling i nære relasjoner. Det er én formærmet i saken han er tiltalt for. Sakene mot fem fornærmede ble henlagt på bevisets stilling, og én av sakene ble henlagt på foreldelse, opplyste politiet videre. Vis mer

John Christian Elden og Heidi Reisvang er Gjert Ingebrigtsens forsvarere. De sier deres klient er orientert om tiltalen.

– Vi merker oss at saken nå har en helt annen karakter enn det den innledningsvis hadde, og at saken er henlagt for samtlige av de øvrige fornærmede. Hva gjelder de henlagte sakene, er vi enige i at det ikke er bevismessig dekning for at Ingebrigtsen har gjort noe straffbart, sier de i en felles uttalelse.

Videre sier de at Ingebrigtsen er uenig i fremstillingen av hendelsene som tiltalen er basert på, og at han her ikke erkjenner straffskyld.