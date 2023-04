– Selvfølgelig mener jeg at det hadde vært rett at jeg ble valgt, fordi det trengs. En ting er at jeg er den første kvinnelige presidenten som har rukket opp hånden og sier at jeg vil stille, en annen ting er at jeg er klar og jeg ville gjort en god jobb. Det å ha en sånn ubalanse inn i verdens og Europas største kvinneidrett er ikke noe vi kan leve med. Nå må vi ha den ubalansen i minst to år til, sier fotballpresident Lise Klaveness til NRK.

I en pressemelding sa Klaveness at det er «uakseptabelt at vi går videre med samme ubalanse». Hun har hele tiden vært ærlig på at dette var det mest sannsynlige utfallet av denne valgkampen.

– Vi er selvfølgelig skuffet over at det ikke gikk. Men vi var også forberedt. Vi har hele tiden visst at det var større sjanse for at jeg ikke ble valgt, enn at jeg ble valgt. Men at dette var starten på neste valgkamp, det har jeg vært sikker på hele tiden, sier Klaveness til NRK.

NFF-presidenten sa til NRK kort tid før valget at, dersom det ikke lyktes denne gangen, ville valgkampen bare være første skritt inn mot en nytt forsøk om to år.

– Jeg tenker det er synd, det er synd for Lise, det er synd for fotballen, sier Ada Hegerberg til NRK.

– Hun har full backing fra meg, hun har full backing fra oss. Ting skjer ikke av seg selv, endring dessverre. Vi er nødt til å pushe på videre, legger hun til.

Hegerberg var også rask med å melde på Twitter etter valgnederlaget.

– La oss prøve å ikke gi opp, skriver hun.

– Bare et spørsmål om tid

Heller ikke herrelandslagets sjef Ståle Solbakken er overrasket av utfallet.

LANDSLAGSSJEF: Ståle Solbakken. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Ingen er overrasket over det. Aller minst Lise selv. Du kan alltid ha et håp, men jeg tror det hun har gjort er riktig. Jeg tror hverken UEFA eller FIFA kan stå imot tidens tann. Lise har et sett med verdier, arbeidskapasitet og intelligens. Det er bare et spørsmål om tid før hun velges inn om hun vil stå på videre for det, sier han til NRK.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt reagerer slik på Klavness' valgnederlag:

– Det er jo en forsamling som til de grader hadde trengt en kvinne. De hadde trengt mange flere kvinner. Den eneste som er der er kvotert inn. Det sier alt om dette systemet, sier han.

Stilte ikke i «kvinnekategorien»

Målet rikker seg ikke av dette utfallet, Klaveness har for lengst slått fast at hun vil fortsette å jobbe for å komme seg inn i Uefa-styret.

Slik ble stemmene fordelt Ekspandér faktaboks Armand Duka (Albania) – 45 stemmer

Jesper Møller (Danmark) – 42 stemmer

Peter Fousek (Tsjekkia) – 40 stemmer

Levan Kobiashvili (Georgia) – 40 stemmer

Luis Rubiales (Spania) – 40 stemmer

Philippe Diallo (Frankrike) – 37 stemmer

Andrii Pavelko (Ukraina) – 31 stemmer

Hugo Quaderer (Liechtenstein) – 25 stemmer

Bjorn Vassallo (Malta) – 25 stemmer

Lise Klaveness (Norge) – 18 stemmer

Rod Petrie (Skottland) – 15 stemmer De syv med flest stemmer ble valgt inn i Uefa-styret.

Klaveness kunne stilt til valg i den kvoterte kvinneplassen, der det bare hadde vært én motstander i Laura McAllister fra Wales, men av prinsipielle årsaker valgte hun å heller kjempe om en av de ordinære plassene. Der var det 11, med Klaveness som eneste kvinne, som kjempet om syv styreplasser.

Og det gikk som hun trodde, hun fikk ikke de 28 stemmene hun trengte for å bli valgt inn. Klaveness fikk 18 stemmer, nest færrest av de elleve som stilte til valg.

Før valget begrunnet Klaveness avgjørelsen om å ikke stille i kvinnekategorien slik overfor NRK:

– Det er mindre sjanse for å komme inn på denne måten, men likevel gjorde vi det. Det var hele styret og ledergruppen i NFF samstemte om. Vi ønsket å gå mot systemet der kvinner settes opp mot hverandre i forkant, fortalte hun.

Aleksander Ceferin ble gjenvalgt som UEFA-president. Sloveneren stilte uten motkandidater.

– Det betyr mye for meg. Det er en stor ære og et stort ansvar. Jeg skal gjøre alt for å ikke skuffe dere, sa han i en kort takketale.

Solbakken ut mot dansk president

Dermed vil fortsatt 19 av 20 styremedlemmer i Uefas eksekutivkomité være menn også de to neste årene. Blant dem danskenes fotballpresident, Jesper Møller, som Solbakken tidligere har vært kritisk til.

Overfor NRK gjentar han hvorfor han ikke liker at ledere som Møller gjenvelges.

– Det er et paradoks at typer som Jesper Møller, som ikke gjør noe for noen, bare kan sprade rundt. Det er den typen ledere som ikke er i kontakt med samfunnet eller tidens ånd som på sikt kommer til å bli byttet ut. Det er fremdeles en konservativ tankegang, ting tar tid å forandre. Og i noen organisasjoner tar det lengre tid enn i andre. Det ser du ikke minst i hvordan man fronter det og i hvilke saker man fronter, sier Solbakken og fortsetter:

– Kan du nevne en ting han har stått for eller gjort? Nei, det kan du ikke, for han har ikke det.

Solbakken beskriver Klaveness som en foregangsfigur innen fotballen.

– Historien vil jo være snill mot henne. I jistoriebøkene vil Lise seire på alle måter. Hun var en pioner. Snøballen vil rulle fortere her også. Noen av de gamle gubbeveldene vil velte, sier han.

TIDLIGERE STYREMEDLEM: Karen Espelund. Foto: Heiko Junge / NTB

Det var først i juni 2011 at Karen Espelund, også hun fra Norge, ble den første kvinnen i historien som fikk styreplass i Uefa. Men hun fikk plassen kvotert inn av Uefa som begynte å innse at det ikke så fullt så bra ut med kun menn i eksekutivkomiteen.

Aldri har en kvinne blitt valgt inn på en av de åpne plassene, og det skjedde altså ikke i 2023 heller.

– Jeg syns jo det er synd for Norge, for fotballforbundet og for Lise. Hun har en sterk, klar og tydelig stemme. Det hadde vært fint å få henne inn. Det kom kanskje litt tidlig. Hun og vi må fortsette å jobbe for å få henne inn. Jeg tror det på sikt blir veldig bra. Vi må ha flere kvinnelige stemmer der, sier kvinnelandslagssjef Hege Riise til NRK.