Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for mishandling i nære relasjoner mot et av sine barn.

Tiltalen kommer etter en etterforskning som startet i oktober 2023, etter at Ingebrigtsen-brødrene skrev en kronikk om vold og trusler i oppveksten.

Gjert Ingebrigtsens forsvarere sier at saken nå har fått en annen karakter enn det den innledningsvis hadde.

Olympiatoppen har trukket Ingebrigtsens OL-akkreditering.

Bistandsadvokat for fire av barna, Mette Yvonne Larsen, sier at minst én av de henlagte sakene vil bli påklaget.

En rettssak i Sør-Rogaland tingrett er sannsynlig etter sommeren.



Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for flere forhold. Det gjelder både fysisk vold og verbal mishandling.

Tiltalen er på sju punkt.

Paragrafen han er tiltalt for handler om mishandling i nære relasjoner mot et av barna sine.

Det var VG som omtalte dette først.

Politiet har sendt ut en pressemelding om tiltalen.

Politiet: – Alle etterforskningsskritt gjennomført

– Alle etterforskningsskritt i saken er gjennomført, og det er nå foretatt en påtalevurdering av saken, sier politiinspektør Terese Braut Våge.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 282, som gjelder mishandling i nære relasjoner, mot én av de fornærmede i saken.

– Den tidligere omtalte siktelsen for kroppskrenkelse er nå en del av tiltalen som gjelder mishandling i nære relasjoner, sier politiinspektøren.

Politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Terese Braut Våge. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Sør-Rogaland tingrett opplyser til NRK at saken foreløpig ikke er berammet. Påttalemyndigheten i politiet tenker å sende inn saken til beramming før sommeren.

Politiinspektør Våge sier det skal være snakk om enten gjentatt eller alvorlig mishandling.

– Jeg kan ikke si noe om hva som er innholdet i denne tiltalebeslutningen.

NRK har forsøkt å få kommentarer fra Gjert Ingebrigtsen, uten å få noen svar.

– Han er uenig i fremstillingen tiltalen er basert på

John Christian Elden og Heidi Reisvang er Gjert Ingebrigtsens forsvarere. De sier deres klient er orientert om tiltalen.

– Vi merker oss at saken nå har en helt annen karakter enn det den innledningsvis hadde, og at saken er henlagt for samtlige av de øvrige fornærmede. Hva gjelder de henlagte sakene, er vi enige i at det ikke er bevismessig dekning for at Ingebrigtsen har gjort noe straffbart, sier de i en felles uttalelse.

Advokat John Christian Elden. Han har tidligere sagt at han forventer henleggelse av saken mot Gjert. Foto: Annika Byrde / NTB

Videre sier de at Ingebrigtsen er uenig i fremstillingen av hendelsene som tiltalen er basert på, og at han her ikke erkjenner straffskyld.

– Saken er naturligvis en belastning for alle berørte, og det bes derfor om at familien nå får ro. Vi vil komme tilbake til saken i retten, der den hører hjemme, sier de.

Bistandsadvokat: – Minst én henleggelse vil bli påklaget

Bistandsadvokat for fire av barna, Mette Yvonne Larsen, sier dette er en alvorlig tiltale.

– Det har vært en grundig og rask etterforskning. Vi er ikke enig i at de øvrige sakene er henlagt, og minst én av dem vil bli påklaget.

Hun sier dette gjelder alvorlige forhold mot en sårbar person over en lengre tidsperiode.

Bistandsadvokat for fire av barna, Mette Yvonne Larsen. Foto: Mirwais Moquim

Espen Skoland er pressetalsmann for Ingebrigtsen-brødrene. Han sier de ikke ønsker å kommentere saken.

Siktet i desember

I desember ble friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen siktet for kroppskrenkelse.

Bakgrunnen er at Ingebrigtsen-brødrene høsten 2023 skrev en kronikk i VG om hvorfor de valgte å bryte samarbeidet med sin far (ekstern lenke).

Her fortalte de at oppveksten var preget av fysisk vold og trusler, og at ubehaget og frykten fortsatt satt igjen hos sønnene på grunn av barndommen.

Gjert Ingebrigtsen selv har uttalt at påstandene er grunnløse. Men i oktober startet politiet etterforskningen mot ham.

Ingebrigtsen-brødrene Jakob, Filip og Henrik har bedt om ro og ønsker å fokusere fullt og helt på det sportslige. Foto: Heiko Junge / NTB

Trolig rettssak etter sommeren

Krimkommentator Olav Rønneberg i NRK sier det sannsynligvis blir en rettssak i Sør-Rogaland tingrett etter sommeren.

– En slik sak vil henge over ham i strafferettslig forstand en god stund. Det vil da komme en rettssak, og uansett utfall der er det god grunn til å tro at det kanskje vil komme en ankesak. Så dette er en prosess som fort kan pågå i et års tid, sier Rønneberg.

Han sier paragraf 282 er en alvorlig strafferamme, men han tror ikke Ingebrigtsen er på den øvre delen av strafferammen.

– Skal en idømme seks år i fengsel så vil det antagelig være gjentatte forhold av veldig alvorlig karakter ved bruk av vold i nære relasjoner, sier han.

Krimkommentator i NRK, Olav Rønneberg. Foto: Caroline Utti / NRK

Rettelse 29.04.2024 kl. 08.32: NRK skrev først at Gjert Ingebrigtsen var tiltalt for straffelovens paragraf 271 om kroppskrenkelse. Dette var feil. Tiltalen gjelder straffelovens paragraf 282 om mishandling i nære relasjoner.

Strafferamme med fengsel inntil seks år

Straffelovens paragraf 282 kan gi fengsel på opp til seks år.

Gjert Ingebrigtsens advokat Elden har tidligere uttalt at han tror siktelsen vil falle bort når saken er ferdig etterforsket.

Men bistandsadvokat Larsen har sagt at hun ikke kan se for seg at saken blir henlagt.

– I hvert fall ikke hele saken, sier Larsen.

Dette har skjedd i Ingebrigtsen-konflikten Fra gullglis, realityshow og jubel, til familiebråk og beskyldninger om vold. Her er tidslinjen i Ingebrigtsen-konflikten. Bruddet Det ble kjent at løpebrødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen hadde brutt samarbeidet med pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Noen ting varer ikke evig Jakob Ingebrigtsen kommenterte bruddet med trenerfaren. – Noen ting varer ikke evig, kommenterte han etter det første løpet uten Gjert.

Henrik åpnet litt mer Halvannen måned etter nyheten om bruddet, åpnet Henrik Ingebrigtsen litt mer opp og sa at «etter så mange år gikk det ikke mer». Samtidig ba han Gjert gå mer inn i farsrollen enn i trenerrollen.

Gjert snakket etter bruddet En drøy uke senere brøt også Gjert tausheten. – Vi visste at denne slitasjen i familien før eller senere ville slå til. Den har vært tøff, sa Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Gjert var i EM Gjert fortsatte å trene Narve Gilje Nordås og Per Svela. Han var derfor til stede under EM i München sommeren 2022, der han uttalte at det var spesielt å være i et mesterskap uten å følge sine egne barn.

Bråk mellom Henrik og Gjert-elev Halvåret etter var Gjert-elev Nordås og brødrene Ingebrigtsen på samme treningsleir. Da oppsto det en episode som først ble kjent i høst. Henrik Ingebrigtsen ga uttrykk for at Nordås ikke kunne sitte på samme bord som ham, og forbundet ble nødt til å innføre tiltak.

– Dårlig stemning Bare måneder etter episoden mellom Henrik Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås, var partene igjen på samme treningsopphold. Også der skal stemningen ha vært dårlig, ifølge sistnevnte.

VM-nekt Senommeren 2023 eskalerte konflikten i offentligheten, da det ble kjent at Gjert ikke fikk akkreditering til VM i Budapest. – Det er bestemt i et møte i dag at han ikke får en av trenerakkrediteringene, ut fra en totalvurdering, sa Erlend Slokvik, sportssjef i Norges Friidrettsforbund, til NRK.

VM-bråk Mesterskapet var preget av støy og ordkrig, og isfronten mellom Jakob og Gjert-elev Nordås ble svært synlig.

Nordås varslet oppgjør En måned etter VM snakket Nordås ut om VM-bråket og krangelen med Ingebrigtsen-brødrene. – Jeg håper at folk kan reise rundt på stevner og mesterskap å bo under samme tak uten at det er så ubehagelig og anspent, sånn at du nærmest ikke kan være på samme arena engang, sa han.

NRK-avsløring og mesterskapsnekt NRK avslørte den nevnte episoden om hendelsen mellom Henrik Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås på treningsleir. Samme dag offentliggjorde Norges Friidrettsforbund at Gjert ikke får akkreditering til mesterskapene i 2024 heller.

Beskyldninger om mobbing Knut Jæger Hansen gikk ut i NRK og beskrev Henrik Ingebrigtsens oppførsel som «mobbing og trakassering».

VG-kronikk Brødrene Ingebrigtsen skrev en kronikk i VG der de åpnet opp om bakgrunnen for den langvarige konflikten. De omtalte faren som voldelig og kontrollerende. Samme dag avviste advokat John Christian Elden alle påstander på vegne av Gjert. Kort tid senere kom Norges Friidrettsforbund med en uttalelse: – Norges Friidrettsforbund har som intensjon å sørge for trygge omgivelser og et sunt prestasjonsmiljø for våre utøvere, trenere, ledere og personer i støtteapparat. På bakgrunn av Jakob, Filip og Henriks uttalelser i dag vil vi ta ansvar for å skjerpe dette arbeidet, lød deler av den.

Politiet på banen – På bakgrunn av de opplysningene som kom fram gjennom media i går, er det naturlig for politiet å undersøke om det er rimelig grunn til å igangsette etterforskning,» sa politiinspektør Terese Braut Våge til NRK dagen etter brødrenes kronikk.

Nordås om Gjert-samarbeidet – Ja, det er planen, sa Narve Gilje Nordås på spørsmål fra TV 2 om hvorvidt han hadde tenkt å fortsette med Gjert Ingebrigtsen som trener.

Martin Ingebrigtsen uttalte seg om faren I et innlegg publisert i TV 2 og VG sa Martin Ingebrigtsen, broren til Jakob, Filip og Henrik, at han «har aldri fryktet pappa».

Politiet opprettet straffesak Politiet besluttet at de går videre med saken etter å ha gjort innledende undersøkelser. – Informasjonen som har kommet fram har gjort at vi har nå har opprettet en straffesak, sa politiinspektør Terese Braut Våge i Sør-Vest politidistrikt.

Bistandsadvokat: Familiemedlem har anmeldt Gjert Ingebrigtsen Mette Yvonne Larsen, bistandsadvokat for flere i Ingebrigtsen-familien, fortalte at det nylig hadde blitt levert en anmeldelse mot Gjert Ingebrigtsen. Til Aftenposten sa hun at det var et familiemedlem som hadde anmeldt Ingebrigtsen. Bistandsadvokaten fortalte også at flere i Ingebrigtsen-familien hadde vært inne til avhør i saken.

Alle barna status som fornærmet I en pressemelding 28. november opplyste politiet at de fortsetter etterforskningen, og at Gjert Ingebrigtsen har status som mistenkt. – Ut fra opplysninger i saken var det naturlig å gi samtlige av barna status som fornærmet. Alle de fornærmede er nå avhørt. Gjert Ingebrigtsen har status som mistenkt. Han er avhørt og kjenner seg ikke igjen i mistankegrunnlaget, sa politiinspektør Terese Braut Våge.

Siktelse Politiet tok ut siktelse mot Gjert Ingebrigtsen for kroppskrenkelse.

Titalt Politiet opplyste at Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 282, som gjelder mishandling i nære relasjoner. Det er én formærmet i saken han er tiltalt for. Sakene mot fem fornærmede ble henlagt på bevisets stilling, og én av sakene ble henlagt på foreldelse, opplyste politiet videre. Vis mer

De resterende sakene politiet har etterforsket er henlagt. Sakene mot fem av de fornærmede er henlagt på bevisets stilling, og én av sakene er henlagt på foreldelse.

– Årsaken til at de er henlagt på ulike koder, kan jeg ikke gå inn på nå, sier politiinspektør Braut Våge.

Flere avhør i saken

Politiet har avhørt Gjert Ingebrigtsen og en rekke vitner. Det var lenge ventet at etterforskningen i saken skulle bli ferdig etterforsket før påske.

Men det ble gjort nye avhør i saken etter påske.

Dette etter en begjæring fra bistandsadvokat Larsen.

Bilde av Gjert Ingebrigtsen fra 2019. Foto: NTB

– En sentral del av etterforskningen er avhør. Vi vil derfor gjennomføre flere avhør av personer som ikke er avhørt tidligere, sa politiinspektør Våge til NRK i mars.

Store deler av saken har vært klausulert både for siktede og for alle de fornærmede i saken.

Fredag 16. februar ble klausuleringen av dokumentene opphevet, slik at alle partene i saken fikk innsyn i samtlige saksdokumenter.

– I siste del av etterforskningen har vi gjennomført flere avhør av personer vi ikke tidligere har avhørt, for å belyse sakene på en best mulig måte, sier politiinspektøren mandag.

NRK har vært i kontakt med styreleder i Sandnes idrettslag, Rune Christiansen, han ønsker ikke å kommentere tiltalen som kom i dag.

Både Ingebrigtsen-brødrene og Narve Gilje Nordås, som blir trent av Gjert Ingebrigtsen, representerer Sandnes idrettslag. I juni skal klubben arrangere NM i friidrett.