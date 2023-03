Klaveness ønsker ikke disse scenene – vil få frem blanke stemmer

Like over klokken 08.00 norsk tid åpnet Infantino Fifa-kongressen i Kigali, hvor den mektige presidenten står uten motkandidater.

Dermed vil Infantino, som i 2019, vinne presidentvalget uten konkurranse. Den gangen ble han valgt med såkalt akklamasjon, hvor delegatene velger med applaus og ikke stemmesedler.

Før selve valget, holder Infantino nå i skrivende stund en tale til forsamlingen.

– Jeg stiller uten motkandidater, og jeg vil takke dere på forhånd for all støtte, sier han, og fortsetter med å rose verdensmesterskapet som ble arrangert i Qatar før jul.

Akklamasjon blir gjerne brukt når det er åpenbare vedtak eller valg, som for eksempel ved én kandidat.

Infantino vil uansett bli gjenvalgt, men Klaveness ønsker å få frem synspunktene som er der.

– Hvis det blir noen avstemning om vi skal ha akklamasjon, så kommer vi til å stemme mot det. Det blir jo det, det blir jo akklamasjon, antageligvis, men da kommer vi til å stemme mot det, for det er greit å ha en avstemning og hvert fall få frem den diversiteten som er der. Det er jo noen ulike synspunkter på hans kandidatur. Men det blir nok akklamasjon og da må vi forholde oss til det, selvfølgelig, sier Klaveness til NRK.

TYDELIG: Fotballpresident Lise Klaveness er på plass i Rwanda for Fifa-kongressen.

– Vi er litt utsatt

Ifølge Fifa selv hadde over 200 medlemsland erklært sin støtte allerede i november i fjor. Siden da har Norge og Sverige slått fast offentlig at de ikke vil støtte Fifa-presidenten. Senest onsdag uttalte også den tyske fotballpresidenten at de ikke støtter Infantino i presidentvalget.

Fifa har 209 medlemsland totalt.

– Hva betyr det å få en avstemning og vise diversiteten?

– Det er ikke sikkert vi skal overdrive den betydningen, men vi har jo valgt å være tydelige på at vi ikke stemmer på ham. Det gjør vi ikke for å markere eller være vanskelig. Han blir jo gjenvalgt, og vi må spille han så god vi kan i den neste perioden, vi har ikke noe valg. Men vi har valgt å være åpne om at vi ikke stemmer på ham. Det er veldig få land som er åpne om det, nesten ingen. Det gjør at vi er litt utsatt, sier Klaveness.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt tror en eventuell avstemming ikke ville falt i god jord hos Fifa-presidenten.

TROR PÅ APPLAUS: Saltvedt tror Infantino velges med akklamasjon. Foto: Martin Leigland / NRK

– For Infantino er dette en åpen provokasjon. Det ville vært en avstemmingsseanse som vil symbolisere den innbitte og sikkert irriterende motstanden mot måten Fifa styres, på et tidspunkt hvor sveitseren kun vil ha en glanset hyllest, sier Saltvedt, som påpeker at utfallet er gitt.

Noe annet enn akklamasjon vil være overraskende, og en eventuell stemmegivning vil heller ikke gi særlig svar, mener Saltvedt.

– Mange som under andre omstendigheter kunne tenkt seg en annen løsning enn Infantino kommer likevel til å stemme på ham, for ikke å ende i unåde, og da vil det uansett ende i ytterst få blanke stemmer. Det kan lett oppleves som et enda sterkere uttrykk for Infantinos popularitet, sier Saltvedt.

Tydelig på Infantino-motstand

Klaveness fortalte til NRK under VM i Qatar at de forsøkte å finne en motkandidat, uten å lykkes.

Grunnen til at NFF er åpne om at de ikke stemmer på Infantino, handler om at de ønsker å snakke om sakene som gjør at de ikke stemmer på ham, forklarer den norske fotballpresidenten.

Hun trekker frem manglende åpenhet, transparens, manglende armlengde til statsledere og investorer og for mange tapte sjanser til å implementere menneskerettighetene.

– Det er mange gode reformer på plass, men da er vi avhengig av at øverste ledelse bruker hver anledning til å snakke det inn. Sånn at vi får det på plass og dokumentert, sier Klaveness.

Torsdag inviterte Infantino Rwanda-president Paul Kagame opp på scenen. De roste hverandre gjentatte ganger, og Kagame uttalte blant annet:

– Vi må holde politikk utenfor sport. Som vi så i fjor med den konstante kritikken mot VM. Istedenfor å spørre hvorfor det ble holdt der, må vi spørre hvorfor ikke?

Det er ventet at Infantino velges cirka 09.30 norsk tid.