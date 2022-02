Det skriver den britiske avisen The Guardian.

Det var journalister fra nettstedet Inside the Games som først meldte at kunstløpyndlingen Kamila Valjeva hadde avgitt en positiv dopingprøve.

OL-sensasjonen sikret Russland et gull mandag, men det er nå tvil om gullfavoritten får delta i den individuelle konkurransen senere i OL, eller om ROC-gullet i lagkonkurransen ryker.

Til The Guardian forteller de britiske journalistene at nyheten først ble avfeid som løgn inntil International Testing Agency (ITA) bekreftet at Valjeva hadde avgitt en positiv dopingprøve i desember.

Tidslinje Valjeva-saken Ekspandér faktaboks 25. desember 2021: Valjeva blir testet under det russiske kunstløpsmesterskapet i St. Petersburg, Russland.

15. januar 2022: Vinner EM i 2022 i Tallinn, Estland.

1. februar 2022: Valjeva ankommer Beijing for vinter-OL.

7. februar 2022: Valjeva hjelper ROC med å vinne gull i lagkonkurransen i Beijing.

7. februar 2022: WADA bekrefter at et laboratorium i Sverige et funn i Valjevas prøve.

8. februar 2022: International Testing Agency (ITA) bekrefter den positive prøven.

8. februar 2022: Valjeva blir varslet og midlertidig suspendert av RUSADA.

8. februar 2022: Medaljeseremonien blir utsatt. Senere dukker det opp rapporter om en positiv dopingtest av et medlem på ROC-laget.

9. februar 2022: RUSADA opphever suspensjonen. IOC er uenig i avgjørelsen, og har anket den inn til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

11. februar 2022: ITA bekrefter at Valieva testet postivt i desember.

«Nye stoffer» i teen

Etter hvert fikk journalistteamet både drapstrusler og det han beskriver som hets, forteller Michael Pavitt, som er den ene av de to journalistene som har jobbet med saken.

Hans journalistkollega Duncan Mackay forteller at han har mottatt meldinger på Twitter om at teen han drikker kan inneholde «nye stoffer».

«You will be positive when you discover some new substances in your tea», skriver vedkommende.

En dårlig skjult hentydning til den tidligere russiske agenten Alexandr Litvinenko som ble forgiftet etter å ha drukket en kopp grønn te.

Også andre journalister har fått erfare vreden mange i Russland føler etter den positive dopingprøven av 15-åringen.

Da en britisk journalist spurte Kamila Valjeva rett ut om hun hadde dopet seg, ble han omringet av russiske journalister som mente at spørsmålet var upassende å stille til et 15 år gammelt barn.

Da historien dukket opp i russiske medier, fikk journalisten en storm av hatmeldinger, ifølge den britiske avisen.

Får Valijeva delta i OL eller ikke? CAS behandler saken nå. Foto: Jeff Roberson / AP

Blitt dopingtestet flere ganger

For Kamila Valjeva har skapt et voldsomt engasjement under vinter-OL. Først ble hun hyllet for sin helt spesielle innsats under lagkonkurransen tidligere i uken. Valijeva var blant annet første kvinne til å lande et kvadrupelt hopp i OL.

Men så begynte dopingryktene å svirre, og nå har altså International Testing Agency (ITA) bekreftet at 15-åringen avga en positiv dopingprøve 25. desember.

Russlands antidopingbyrå (Rusada) opphevet imidlertid hennes midlertidige suspensjon slik at hun kunne konkurrere videre i OL.

Russlands OL-komité (ROC) viser i en uttalelse til at Valijeva er blitt dopingtestet flere ganger både før og etter den positive prøven, uten at det er påvist noen forbudte stoffer.

Kamila Valijeva firedoble hopp Du trenger javascript for å se video.

Koronaforsinkelser

IOC var uansett uenig i avgjørelsen til ROC, og har anket den inn til Idrettens voldgiftsrett (CAS). En avgjørelse der vil komme i løpet av kort tid.

Prøvene ble sendt til et laboratorium i Sverige, men svarene kom ikke før tirsdag. Altså dagen etter at Valieva hadde hjulpet Russland med å vinne lagkonkurransen.

Det russiske antidopingbyrået sier at det ble fortalt at forsinkelsen skyldtes koronasmitte i Sverige, med laboratorieansatte som enten hadde vært syke eller isolert.

Sykehuset som fører tilsyn med det svenske laboratoriet vil ikke kommentere saken overfor nyhetsbyrået AP.

Det er ikke kjent når russiske antidopingmyndigheter sendte prøven eller når den ankom laboratoriet i Sverige.