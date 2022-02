Det er blant annet den russiske storavisen Sport-express som skriver at Valijeva er hovedpersonen i det pågående kunstløpdramaet som førte til at medaljeutdelingen ble utsatt tidligere onsdag.

Også nettstedet Inside the Games har omtalt den angivelige positive testen.

Mediene skriver nå at 15-åringen har testet positivt på et preparat som står på Wadas forbudsliste, og at testresultatene må utredes videre.

Russlands idrettsdepartement sier at de anser det som for tidlig å komme med en uttalelse.

– Den russiske føderasjonens posisjon er å motvirke alle typer brudd på idrettsreglene og olympisk etikk, skriver departementet i en uttalelse, ifølge RIA Novosti.

– Vi venter på informasjon. Det kan komme i morgen tidlig, sier kunstløpernes presseattaché Olga Jermolina til nyhetsbyrået Tass.

Det er foreløpig usikkert hva en eventuell positiv prøve kan føre til av konsekvenser, ettersom utøveren kun er 15 år. Inside the Games skriver at hun trolig vil få en betydelig strafferabatt på grunn av alderen, dersom det viser seg at regelbruddet har funnet sted.

– Krever juridisk konsultasjon

Den russiske olympiske komité vant kunstløpkonkurransen komfortabelt foran USA og Japan mandag. 15 år gamle Valijeva var første kvinne til å lande et kvadrupelt hopp i OL.

RØRT: Kamila Valijeva slet med holde følelsene tilbake etter kunstløpseieren. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Medaljeseremonien var ventet tirsdag, men det anerkjente nettstedet Inside the Games hevdet det har oppstått et problem mellom Den russiske olympiske komité og internasjonale dopingmyndigheter.

– En situasjon oppsto i går på kort varsel, og den krever juridisk konsultasjon med IOC, fikk nettstedet opplyst fra ISU.

– Involverer utøvere som har vunnet medaljer

Nettstedet skrev at det skal være snakk om en russisk dopingprøve i opptakten til OL i Beijing, men at dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

IOC-talsmann Mark Adams sa onsdag at man er i diskusjoner med Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) angående et juridisk problem. Han ville ikke gå i detaljer.

– Det involverer utøvere som har vunnet medaljer, sa han.

– Jeg kan ikke kommentere dette, men jeg kan fortelle deg at det ikke er doping i kunstløp. Doping hjelper deg ikke til å utføre ultra-elementer, sa den russiske kunstløpsstjernen Tatjana Navka til Sport-express ifølge VG.

I 2020 ble russernes dopingdom på fire år redusert til to av idrettens voldgiftsrett (CAS). Året før utestengte verdens antidopingbyrå (Wada) landet fra alle internasjonale konkurranser etter flere års omfattende dopingbruk.

Historisk triks

Fenomenet Valijeva leverte voldsomt i lagkonkurransen, og hun toppet det hele ved å gjøre noe ingen kvinne hadde gjort før henne i olympisk sammenheng. Det har fått henne til å bli omtalt som tidenes beste kunstløper.

– Valijeva er virkelig en attraksjon i kunstløp. Hun er kysset av Gud. Alt stemte. Hun har de beste trenerne i verden. Bravo! sa tidligere OL-sølvvinner Ilja Averbukh til Sport-express.

De russiske kunstløperne med Beijing-bamsen som alle vinnere får. Foto: WANG ZHAO / AFP

– Olympisk gull var barndomsdrømmen min. Jeg har snakket om dette med mamma siden jeg var liten. Nå er drømmen gått i oppfyllelse, sa Valijeva til Sport-express etter triumfen.

Den russiske jenta har allerede tross hennes unge alder opparbeidet seg en heftig merittliste. Ni ganger han hun sprengt poengskalaen i kortprogram og friløp. I begge øvelsen holder hun verdensrekorden.

Men nå må Valijeva og resten av Den russiske olympiske komité vente på en eventuell gullmedalje.