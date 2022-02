15-åring hylla etter historisk triks – blir kalla tidenes beste

Bohinen fikk Salernitana-debuten

Emil Bohinen kom inn som innbytter og fikk sine første minutter for Serie A-klubben Salernitana i ligamøtet med Spezia mandag.

Den tidligere Stabæk-spilleren ble sendt på banen etter snaut halvspilt annen omgang. Da var stillingen 2-2. Det ble også sluttresultatet.

Simone Verdi scoret to ganger for hjemmelaget, mens Rey Manaj og Daniele Verde sørget for at gjestene fikk med seg ett poeng. (NTB)