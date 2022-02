Russisk kunstløp-komet avga positiv dopingprøve – saken hastebehandles av CAS

Russlands antidopingbyrå (Rusada) har opphevet hennes midlertidige suspensjon slik at hun kan konkurrere videre i OL.

IOC har anket dette inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS), som innen 15. februar skal fatte en avgjørelse.

Det er dagen da 15-årige Valijeva, som ofte omtales som «frøken perfekt», skulle innlede kvinnenes individuelle OL-konkurranse som storfavoritt.

Her skaper 15-åringen historie Du trenger javascript for å se video.

Ryktene om en dopingsak har svirret siden seiersseremonien i lagkonkurransen ble utsatt som følge av ikke spesifiserte «juridiske konsultasjoner». Nå bekrefter den uavhengige stiftelsen med ansvar for antidopingansvar i OL at 15-årige Valijeva har testet positivt.

Det skjedde i forbindelse med det russiske mesterskapet i St. Petersburg. Prøven hun avga 25. desember inneholdt spor etter det forbudte stoffet trimetazidin. Stoffet brukes mot anginaanfall – smerter i brystet som forårsakes av oksygenmangel i deler av hjertemuskelen.

BBC skriver at trimetazidin er på Wadas antidopingliste fordi det har vist seg å forbedre fysisk effektivitet.

Antidopinglaboratoriet i Stockholm meldte 8. februar om den positive prøven.

Historisk triks

Det var dagen etter at Valijeva var første kvinne til å lande et kvadrupelt hopp i OL.

Trikset har blitt omtalt over hele verden, og har fått henne til å bli omtalt som tidenes beste kunstløper.

– Valijeva er virkelig en attraksjon i kunstløp. Hun er kysset av Gud. Alt stemte. Hun har de beste trenerne i verden. Bravo! sa tidligere OL-sølvvinner Ilja Averbukh til Sport-express etter trikset som hjalp ROC til seier i lagkonkurransen.

TOK GULL: ROK vant lagkonkurransen suverent. Foto: WANG ZHAO / AFP

Positive prøver fører til umiddelbar suspensjon, men Valijeva la inn anke mot dette, og Rusada opphevet suspensjonen slik at hun kunne delta i Beijing-OL.

– IOC benytter seg av retten til å anke opphevelsen av suspensjonen og ikke avvente Rusadas begrunnelse, fordi en avgjørelse behøves før utøverens neste konkurranse, heter det i en uttalelse fra ITA, som vil føre saken for voldgiftspanelet.

Kunstløplegende ber folk støtte 15-åringen

– Dopingsaken vil deretter føres av Rusada på vanlig måte. Det innebærer også utøverens rett til å kreve analyse av B-prøven.

Avgjørelse om hva som skjer med resultatene i lagkonkurransen vil bli fattet først når saken er avgjort. CAS-behandlingen i Beijing gjelder dermed bare Valijevas eventuelle deltakelse i kvinnenes individuelle konkurranse.

GIR SIN STØTTE: Kunstløplegenden Katarina Witt. Foto: VALERY HACHE / AFP

Dopingsaken har vekket sterke reaksjoner verden over de siste dagene. Tyske Katarina Witt, en av de mestvinnende kunstløperne i OL-historien, er opptatt av at idretten ikke skal legge skylden på 15 år gamle Valijeva.

– Kamila Valjeva er en ung jente og vidunderbarn, som har fortryllet hele verden som 15-åring. Men hun er mindreårig, avhengig av voksne og hun har ikke skylden her. Denne skandalen er et dramatisk vendepunkt for hennes unge og lovende karriere, og jeg håper inderlig at folk vil stå ved hennes side å støtte, beskytte og oppmuntre henne, skriver Witt på Facebook-siden sin.