Johaugs råd til Bjørgen: – Lytt til hjertet ditt

Etter å ha blitt tidenes vinterolympier fortalte Marit Bjørgen at hun og utestengte Therese Johaug hadde planlagt gulløpet sammen kvelden før 30-kilometeren.

– Hun betyr mye for meg og er en del av denne gullmedaljen, sa 37-åringen.

Det øyeblikket var stort også for Johaug.

– Jeg ble veldig rørt inni meg da hun sa det. Jeg snakket jo med henne dagen før løpet og hadde en veldig godfølelse på at det skulle gå veien, forteller Johaug til NRK i forbindelse med et foredrag under en konferanse i Surnadal tirsdag.

Gir Bjørgen æren

SNART TILBAKE: Therese Johaug. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Hun er utestengt av Idrettens voldgiftsrett (CAS) for brudd på dopingbestemmelsene frem til 17. april og så OL fra sofaen. Bjørgens gulltriumf i Pyeongchang var høydepunktet.

– Det er ingen andre jeg unner det gullet mer enn Marit. Hun har vært et forbilde for meg helt fra jeg var liten jente og så henne på TV, til jeg kom på lag med henne. Hun har delt kunnskap og lært meg så mye. Hun har gjort meg til den skiløperen jeg har blitt, sier Johaug.

– Hun er en fantastisk skiløper, men enda mer fantastisk som person og menneske, og ei veldig god venninne, understreker hun.

Karriereråd

Bjørgen har ennå ikke avgjort om hun satser videre, og understreket at hun uansett må ha skikkelig motivasjon for å kunne følge Johaug i comeback-sesongen.

– Hva er ditt råd til Bjørgen hvis hun spør deg?

– Jeg ville nok sagt at hun skulle lytte til hjertet sitt, og magefølelsen. Hun vet at hun må ha motivasjonen og virkelig ville det, slik at hun kan legge ned det som kreves for å være med i toppen fortsatt, svarer Johaug.

– Det er ikke noe som ville glede meg mer hvis hun vil fortsette, så jeg får konkurrere mot henne igjen neste sesong. Det betyr mye for meg, men hun må avgjøre selv, sammen med familien sin, legger hun til.

Landslagstrening i mai

Bjørgen var ikke den eneste som snakket om Johaug på OLs siste dag. Sportssjef Vidar Løfshus langet ut mot FIS om hvor skuffet han var fordi Johaug ikke fikk delta i lekene.

Hverken det, eller selve dopingdommen, ønsket Johaug å uttale seg om overfor NRK.

Fra 19. februar hadde 29-åringen lov til å trene sammen med landslaget igjen, men det utsetter hun.

– Jeg håper å være tilbake i mai, når vi starter på den nye sesongen. Det er mars nå, så det går fort. Første konkurranse blir på Beitostølen i november, så det er ennå en liten periode til. Min indre motivasjon er til stede. Det kan jeg love, sier Johaug.