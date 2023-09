Til tross for gull på 5000 meter og sølv på 1500 meter, var Ingebrigtsen skuffet over at sykdom hindret ham fra å få ut sitt beste under sommerens VM i Budapest.

Fredag kveld var han tilbake etter utladningen, og det var varslet verdensrekordjakt på 2000 meter i Brussel – 24 år og én dag etter at Hicham El Guerrouj løp på 4.44,79 i Berlin.

Og nå tilhører rekorden Jakob Ingebrigtsen og lyder på 4.43,13 – uten at det får 22-åringen til å ta av.

– Det er klart det er gøy, det. Det var kanskje ikke den oppladningen jeg hadde håpet på, men jeg visste at hvis jeg var opp imot normalen, så skulle dette være en grei rekord å ha sjans på, sier han til NRK.

SMILTE FØR MÅLGANG: Jakob Ingebrigtsen leverte sitt kanskje aller beste løp i Brussel fredag. Foto: Reuters

Så snakker han nesten ned egen prestasjon:

– De beste resultatene er jo stort sett ganske gode, men når det er sagt så er kanskje 2000 meter en av de «enklere rekordene», i hermetegn. Men det er først i år at jeg føler at jeg er på det nivået der jeg kan utfordre rekorder. Nå har jeg to av de jeg kanskje så at jeg hadde størst sjans på, så er det å fortsette med veien videre.

– Helt vanvittig

Adskillig mer entusiasme var det på kommentatorplass underveis i løpet:

– Det er smadring av nok en verdensrekord, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

– Vi andre har nok med å løpe den tiden på én kilometer. Det er helt vanvittig hva han får til. Dette her er et klasseløp. De andre er ikke i nærheten av å forsøke å følge en gang, sier NRKs kommentator Jann Post.

Jakob Ingebrigtsen løp kontrollert bak harene i første del av løpet. Da siste hare ga seg, løp han solo til mål.

HARE-HJELP: Ingebrigtsen var takknemlig for god hjelp fra harene underveis. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP

– Det er klart jeg får veldig god hjelp av tre harer som går litt lenger enn forventa. Totalt sett med nytt banedekke og ganske bra stemning og mye solgte billetter, så ble det et bra løp, sier Ingebrigtsen nøkternt, og utdyper:

– Jeg prøver å holde litt igjen og ha god kontroll på lyset. Så kjenner jeg det med halvannen runde igjen at kroppen er ganske bra. Sånne svar har jeg ikke helt fått før jeg starta løpet i dag. Jeg vet ikke hva jeg skulle forvente selv, men som sagt så er det helt klart en rekord jeg trodde jeg hadde god sjans på med et normalt utgangspunkt.

– Han løper fra konkurrenter, lys og alt. Løper en nydelig sisterunde og setter verdensrekord så det synger etter, sier Post.

Første verdensrekord utendørs

17. februar i fjor satte Jakob Ingebrigtsen sin første verdensrekord på seniornivå, da han løp 1500 meter innendørs på 3.30,60.

9. juni i år klatret han for første gang til topps på som tidenes beste i verden på en utendørs øvelse, da han løp to engelske mil på 7.54,10 i Paris. På den distansen er det imidlertid ingen offisiell verdensrekord, så tiden er bokført som «bestenotering i verden».

Nå har han altså også en offisiell verdensrekord utendørs.

Her kan du se Jakob Ingebrigtsens verdensrekordløp fra start til mål:

Har roet ned på trening

Etterpå avslører han at VM-sykdommen gradvis har sluppet taket.

– Det har vært litt bedre og bedre for hver dag. Jeg ble ganske kjapt frisk, men det er klart når du pusher deg selv uten å være helt hundre prosent, så setter det seg litt dypere i muskulaturen, påpeker han.

– Hva har du gjort siden VM?

– Jeg har prøvd å gjøre så lite som mulig, men samtidig stimulere det nødvendige. Så har jeg kjørt tre baneøkter. Men på en måte tatt og kasta inn håndkleet på de øktene der jeg føler at «nå er det nok» i en litt større grad enn det jeg ellers ville gjort. Og ikke bare pusha igjennom og «gønna» på, sier han.

Se NRK-intervjuet med Ingebrigtsen etter rekordløpet:

Nordås: – Må ikke bli historieløse

Narve Gilje Nordås ble nummer seks i løpet i Brussel. 4.50,64 var ny personlig rekord for mannen som tok VM-bronse på 1500 meter i Budapest.

– Det var ikke så gærent. Jeg løp på 4.50, så hvis du husker for tre år siden hva Jakob løp på da på Impossible Games, så var det akkurat det samme. Folk må ikke bli historieløse selv om han løper seks sekunder fortere i dag, sier Nordås til NRK.

– Hva sier du om verdensrekorden?

– Jo, det er imponerende, for all del. Med sykdom og alt sånn, så sånn er det. Det er ikke alt som biter på alle, sier Nordås

