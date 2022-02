– Jeg føler jo jeg snakket om verdensrekord siden jeg ble født. Så jeg har snakket om det lenge. Det er jo en drøm som går i oppfyllelse. Å greie å slå en verdensrekord, det henger veldig høyt. Forhåpentligvis er det en av mange. Nå har jeg tatt én, så det er ekstremt gøy, sier Ingebrigtsen til NRK.

Ingebrigtsen la seg langt fremme i starten, bare bak harene. Med halvannen runde igjen overtok Ingebrigtsen i ledelsen. Kun tidligere verdensrekordholder, Samuel Tefera fra Etiopia, holdt ditt. Men derfra og inn var nordmannen overlegen.

3.30,60 er den nye verdensrekorden.

Avsluttet knallsterkt

Ingebrigtsen hadde hintet om at det var mulig med verdensrekord allerede i går.

– Man vet aldri, det er det som er så vanskelig. Når det er første løpet, så er det ikke så mange indikatorer man har for å skape en godfølelse. Men det starter med et ønske og et håp om å gjøre det bra. Så har jeg selvsagt treningen bak meg som jeg vet har gått bra. Så har jeg gjort mye likt som jeg gjorde i fjor, og da gikk det bra. Da er det bare å gjøre så godt man kan, sier Jakob.

Nordmannen løp andre halvdel raskere enn den første.

– Jeg liker å avslutte sterkt. Jeg tror det er fint for publikum også, og det er alltid bra å avslutte godt, smiler den ferske verdensrekordholderen.

SEIERSINTERVJU: Jakob Ingebrigtsen smilte godt i pressesonen etter verdensrekorden. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Den tidligere verdensrekorden var på 3.31,04, mens Europarekorden, som Jakob Ingebrigtsen hadde fra før, var på 3.31,80.

Nå jakter han også utendørsverdensrekorden på samme øvelse. Den er på 3.26,00, drøyt to sekunder bedre enn nordmannens personlige rekord. og tilhører Hicham El Guerrouj.

– Den er jeg litt lenger fra enn jeg var denne rekorden før sesongen. Jeg skal prøve å gjøre så godt jeg kan og forbedre meg. Om det blir i år eller senere, det gjenstår å se. Jeg har ikke noe mål om å slå verdensrekorden, men å springe fortere enn jeg har gjort før, så er det et tidsspørsmål om det går eller ikke, sier Jakob.

Uten Gjert

Stevnet er et av de aller gjeveste innendørsstevnene. Flere store navn og en rekke olympiske mestere hadde tatt turen til Frankrike, blant annet Marcin Lewandowski, som har vært en av Ingebrigtsen-brødrenes største rivaler de siste årene.

Tidligere i vinter ble det klart at pappa Gjert trapper ned som trener. I Liévin er derfor forloveden, Elisabeth Asserson, med som støtte. Hun sa før løpet at hun var sikker på at det kom til å bli verdensrekord.

– Jeg hadde en god følelse i dag. Han er så rolig og han har gjort det så bra de siste gangene han har løpt. Det var veldig spennende, smiler Asserson.

At forloveden var så sikker, får Jakob til å lyse opp.

– Vi har vært med hverandre så lenge at det er veldig mange små ting som hun kobler. Kanskje jeg er litt ekstra stille og er fokusert. Vi begynner å bli ganske rutinerte begge to. Det er gøy når vi får det til, sier den ferske rekordholderen.

Etter løpet var Jakob raskt borte hos forloveden og ga henne en seiersklem.

– Det er klart jeg ikke er den eneste som ofrer mye for å satse løping. Det er det mange rundt meg som gjør også. Det er kjekt å dele denne gleden med mange andre også, sier Ingebrigtsen.

Her gir han seiersklem til kjæresten Du trenger javascript for å se video.

Storebror kan bli ny trener

Storebror Henrik kan derfor være aktuell til å overta en trenerrolle på sikt.

TRENERBROR? Henrik Ingebrigtsen skal først og fremst satse videre selv, men utelukker ikke å trene lillebrødrene en gang i fremtiden. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Selvfølgelig, hvis min løpekarriere på et eller annet tidspunkt tar slutt som den mest sannsynlig gjør og Jakob vil at jeg skal hjelpe med noe, så kan det jo være det skjer, sier Henrik til NRK.

– Jakob ønsker deg i Gjert-rollen nå, hvordan ser du på det?

– Ja, altså jeg synes det er fint det. Jeg tror jeg kunne gjort en god jobb for Jakob jeg for all del. Jeg ser det ikke noe usannsynlig at det på et eller annet tidspunkt blir sånn, men det kommer litt an på hvordan det går med min egen satsing. Hvis det er bråstopp så kan det være at det er veien videre, sier storebroren.