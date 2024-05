Keane om Haaland: – Bortskjemt drittunge

– Han oppførte seg som ein bortskjemt drittunge, seier Roy Keane i Sky Sports-studio søndag.

Keane siktar til situasjonen som blei ein snakkis etter Haalands fire mål mot Wolverhampton.

Då jærbuen blei tatt av banen i det 82. minutt laga han ei stor scene i møte med Pep Guardiola.

Haaland viste tydeleg frustrasjon. Fleire meinte at det var fordi han ville spele meir.

Keane synst Haaland slapp billeg unna med oppførselen.

– Fordi dei har vunne kampen og han scorar mål blir det nesten gløymt, seier Keane.

– Bortskjemt drittunge... Det er vel greit når du har scora fire mål?

– Nei, ikkje eigentleg, seier Keane.

KRITISK IGJEN: Roy Keane var ikkje nådig mot Erling Braut Haaland i Sky Sports-studio. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Etter Keanes svar blei det heilt stille i studio før tidlegare Liverpool-spelar Daniel Sturridge braut ut i latter. Programleiaren sa så at dei kanskje skulle ta opp temaet seinare i sendinga.

Haaland: – Bryr meg ikkje om den mannen

Dette er den andre gangen på kort tid at Keane kritiserer Haaland.

I mars var ga han Haaland det glatte lag for enkelte ferdigheiter på banen.

– Nivået hans i banespelet er så dårleg. Det er ikkje bare i dag. Framfor mål er han den beste i verda, men i banespelet er det så dårleg. Han er nesten som ein League 2-spelar. Det må forbetrast og det kjem til å gjøre det i løpet av dei neste åra. Han er ein fantastisk spiss, men han må forbetre banespelet sitt, sa Keane.

Etter å ha knust Wolverhampton med fire mål fekk Haaland spørsmål om Keane av Viaplay laurdag.

– Den diskusjonen rundt, det med Roy Keane mellom anna, er det noko som tenner deg?

– Eg bryr meg ikkje særleg mykje om den mannen, så det går greit, sa Haaland.

Tok Haaland i forsvar

Erling Braut Haalands far, Alfie Haaland, har antyda at Keane ikkje er ein kvalifisert kritikar av Premier League-toppscoraren.

I april sa han dette til Viaplay:

– Så har du bakgrunnen til Keane og andre ekspertar, som kanskje har ein litt annan agenda. Dei synes sikkert det er litt greit å komme med det (kritikken). Men laget vinn, og Erling er framleis toppscorer, så så dårleg kan det ikke ha gått, sa Alfie Haaland til Viaplay.

Keane og far Haaland var store rivalar for kvar sin Manchester-klubb då dei var aktive. Haaland blei offer for ei av fotballhistorias styggaste taklingar då Keane kom med knottane først inn i Haalands høgre kné.