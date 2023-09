Ingebrigtsens verdsrekord-opplegg overraskar: – Det trur eg ikkje er lurt

Allereie i juli annonserte arrangøren at Jakob Ingebrigtsen kjem til Brussel med store ambisjonar: Verdsrekord på 2000 meter.

Og for å gjere jobben lettare for nordmannen, er det henta inn tre harar for å dra 22-åringen lettast mogleg mot mål.

Ifølgje planane til arrangøren skal dei første 800 meterane passerast på lynraske 1.52 minutt. Lysharen er også sett til verdsrekordfart, dei første 800 meterane på 1.53,4.

– Det høyrest ut som eit utypisk opplegg for Jakob. Det trur eg ikkje er lurt, seier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Og overfor NRK fortel Ingebrigtsens agent Daniel Wessfeldt at det kan komme endringar i planane.

– Dei skal ha eit møte fredag, der dei skal gjere nokre justeringar. Det handlar litt om kvar det skal gå fort i løpet og ikkje, seier svensken.

Då Ingebrigtsen sprang inn til personleg rekord på 1500 meter i Chorzów i sommar passerte han 800 meter på tida 1.51,6. Haren som passerte 800 meter først, Erik Sowinski, passerte då på 1.50,8.

Ingebrigtsens løpsopplegg på 2000 meter Ekspander/minimer faktaboks Slik har arrangøren førebels lagt opp løpsopplegget til Jakob Ingebrigtsen i Brussel. Mounir Akbache: Skal passere 800 meter på 1.52 minutt. Boaz Kirpugut: Skal dra Jakob vidare til 1100 meter, med passering 1000 meter på 2.21. Cornelious Tuwei: Løpar til 1300 meter i verdsrekordfart. Mål om sluttid på 4.44 minutt.

– Det er ingen garantiar

– Kor sannsynleg er det med verdsrekord?

– Det verkar eigentleg overkommeleg, seier Vebjørn Rodal medan han studerer rundetidene frå 1999.

Då sette Hicham El Guerrouj den gjeldande verdsrekorden på 2000 meter. 7. september for 24 år sidan sprang han distansen på 4.44,79 i Berlin, men no trur Rodal at rekorden endeleg fell.

– Om Jakob er i forma han var i tidlegare i sommar, bør han ikkje ha noko problem med det. Eller problem ... no høyrest det enkelt ut, men han har gode moglegheiter, meiner NRKs friidrettsekspert, med atterhald om at løparesset har rista av seg sjukdommen som plaga han i VM.

Rundetidene til El Guerrouj Ekspander/minimer faktaboks Slik gjekk Hicham El Guerroujs rundar då rekorden på 2000 meter vart sett i 1999: Runde 1: 57,9 sekund Runde 2: 57,5 sekund Runde 3: 57,0 sekund Runde 4: 57,2 sekund Runde 5: 55,2 sekund Tid i mål: 4.44,79 minutt

I juni sette Ingebrigtsen verdsrekord på to engelske mil (3218,69 meter). Seinare i sesongen har han senka sin eigen personlege rekord på 1500 meter fleire gonger. Seinast til 3.27,14 i Chorzów i juli.

– Farten han heldt dei siste 2000 meterane under løpet på to engelske mil, er ikkje så langt bak det som krevst no. Alle indikasjonar viser at han er i nærleiken, men det er ingen garantiar her. Det krev at han går heilhjarta inn, meiner Post.

Då Narve var Jakobs hare

Førre gong Ingebrigtsen sprang 2000 meter, i 2020, vart det europarekord på 4.50,01. Det gjer at han står som den sjette raskaste i historia på distansen, før løpet fredag.

Den gongen hadde han mellom anna med seg Narve Gilje Nordås som hare. Mykje har skjedd sidan den gong, og i Brussel stiller landsmannen som konkurrent på 2000 meter.

Hans personlege beste er heilt tilbake frå 2013 og lyder 6.17,21.

– Det blir meiningslaust å sjå på den tida. No kjem han hit som ein av verdas beste på 1500 meter, seier Post.

Slik bør han angripe rekorden

I sine beste løp på 1500 meter spring Ingebrigtsen dei første 1000 meterane på rundt 2.20 minutt. Klarer han det to gonger på rad, er han med god margin framfor verdsrekorden.

El Guerroujs kanskje sterkaste våpen, var sisterundane hans. Under 2000-rekorden sprang han dei siste 400 meterane på 55,2 – ei tid Rodal tviler på at skremmer Ingebrigtsen.

– Det er ikkje den heilt kraftige sisterunden. Det er ein fart Jakob kan takle.

– Kor mykje har det å seie at det er 500 meter ekstra i dette løpet enn på ein 1500 meter?

– For ein reindyrka 1500-meterløpar er det mykje. For Jakob, som er så god på 5000 meter, er det ikkje så mykje tøffare. El Guerrouj passerte dei første 1500 meterane på 3.35,3 under rekorden. Det kan vere fornuftig å leggje inn ein liten buffer på det, seier Rodal om korleis Ingebrigtsen bør angripe løpet fredag.