– Dette er et av de mest ekstreme løpene Jakob Ingebrigtsen noensinne har løpt. Det blir rekord. Han smadrer rekorden, utbrøt NRKs kommentator Jann Post.

Med tiden 7.54,10 var han over fire sekunder foran den tidligere bestenoteringen i verden til legendariske Daniel Komen, satt i 1997.

– Det er så bra, at det er et tegn på det at flere rekorder som kommer til å falle. 5000-meterrekorden er i fare. 3000-meterrekorden er definitivt i fare. Det var enormt igjen. Bedre enn vi kunne tenke oss, sa Post.

– Det var overraskende lett i starten, men det er litt som forventet, for det skal løpes i åtte minutter. Jeg kjenner meg godt brukt, sier Ingebrigtsen til NRK med et smil.

– Jeg økte litt før jeg hadde tenkt, men det gikk bra, sier han.

Til arrangøren sier han:

– Jeg ble litt overrasket over tiden til slutt.

GLIS: Jakob Ingebrigtsen etter superløpet. Foto: Reuters

I etterkant av løpet strømmet også hyllestene inn.

– Det var fantastisk imponerende. Den siste runden var helt enorm, sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal, og fulgte opp:

– Det er altså et løperfenomen vi har i Jakob Ingebrigtsen. Det der var et enormt langdistanseløp.

I mål var Ingebrigtsen 15 sekunder foran nærmeste konkurrent, kenyaneren Ishmael Rokitto Kipkurui.

Nick Willis, som har OL-sølv og bronse fra 1500 meter, er full av beundring:

– Gratulerer Jakob, det var utrolig å se. OL-gull og en verdensrekord er noe av det som kreves for å bli en av de store. Du er nå en del av den sjeldne klubben, skriver Willis på Twitter.

Rekordfart fra start

Ingebrigtsen løp i fjor inn til karrierens første verdensrekord på 1500 meter innendørs. Fredag jaktet han en ny supertid i Paris, selv om det riktignok ikke føres noen verdensrekord på den noe utradisjonelle øvelsen to engelske mil (3218,87 meter).

– Tanken er å lage litt show. Det er en litt uvanlig distanse og en ganske bra rekord. Det er gøy å prøve ting man ikke har prøvd før, sa Ingebrigtsen til NRK før løpet.

Harene Benoit Campion og Kyumbe Munguti hadde på forhånd blitt instruert til å holde verdensrekordfart, med en passering på 2000 meter på 4.57,5.

Nordmannen fulgte harene fra start og ved passering 2000 meter var Ingebrigtsen i rute, og med god luke ned til resten av konkurrentene. Farten holdt han hele veien inn, og dermed kunne han juble for en supertid.

IKKE LENGER BEST: Daniel Komen måtte se at Jakob Ingebrigtsen satte ny bestenotering på to engelske mil. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Før fredagens løp var det kenyanske Daniel Komen som hadde bestenotering i verden på øvelsen. Komen var også den eneste som hadde løpt distansen på under åtte minutter, med 7.58,61 som beste tid fra juli 1997. Kenyaneren har også verdensrekorden på 3000 meter (7.20,67).

– Når Jakob nå er europamester, verdensmester og olympisk mester, så har han behov for å forsterke legendestatusen sin ytterligere. Han er ambisiøs og skal opprettholde, kanskje til og med videreutvikle markedsverdien sin. Da er neste steg å begynne å ta rekorder, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal i forkant av løpet.

JAKTER GODE TIDER: Jakob Ingebrigtsen. Foto: FADEL SENNA / AFP

Medaljegrossist de siste årene

Ingebrigtsen hadde selv ikke en offisiell personlig rekord på distansen før fredagens løp, men nordmannens personlige rekord på 3000 meter (7.27,05) er den 13. beste i verden. Fredag passerte han ifølge resultatene på 7.23,8, en tid som kun er overgått av Komen og verdensrekordholder på 1500 meter, Hicham El Guerrouj.

Ingebrigtsen har de siste årene etablert seg i verdenstoppen på mellom- og langdistanse, med blant annet OL-gull på 1500 meter i 2021, henholdsvis VM-sølv og gull på 1500 og 5000 meter i fjor, samt EM-gull på både 1500 og 5000 meter i fjor.

I år vant han både EM-gull på 1500 og 3000 meter innendørs i Istanbul i mars, før han åpnet utendørssesongen med å vinne 1500-meteren i Diamond League-stevnet i Rabat i slutten av mai.

PS! To engelske mil er ikke en av selve Diamond League-øvelsene i stevnet i Paris. Det er imidlertid spydkast for kvinner, hvor Sigrid Borge deltar. Øvelsen starter 21.42 og det er Borge som har årsbeste i verden med et kast på 66,50 meter.