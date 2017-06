Torsdag formiddag snakket Tvedt for første gang om bilagene siden de ble offentliggjort. Etter pressekonferansen der Karen Kvalevåg ble presentert som ny generalsekretær i NIF ble Tvedt nødt til å svare på spørsmål om bilagene som ble offentliggjort tirsdag.

– Vi sitter ikke med detaljkunnskap om alle bilag, det er langt nede på detaljnivå. Det har vært viktig for meg at administrasjonen svarer på spørsmålene som har kommet; det har ikke vært få. Som president sitter jeg ikke med detaljkunnskapen om bilagene, sier Tvedt til NRK.

– Ingenting å skjule

Onsdag gikk kulturminister Linda Hofstad Helleland ut og krevde at Idrettsforbundet og Tvedt kom på banen.

– Jeg står her nå og gir kommentarene, kontrer Tvedt.

– Burde du gjort det før?

– Jeg er her og er forberedt på spørsmålene du måtte ha.

Tirsdag ble bilagene fra fem år tilbake i tid offentliggjort. Bilagene viser hvordan NIF har brukt pengene, og hvordan det har blitt intern uro i forbundet etter en budsjettsprekk under ungdoms-OL. NIF hadde budsjettert med 2,7 millioner kroner under Ungdoms-OL, men endte opp med å gå 1,2 millioner over budsjett.

– Inviterte hele verden

– Vi er kjent med sprekken rundt representasjonsopplegget. Det har vi tatt til etterretning, og det er aldri bra at man sprekker på budsjett, sier Tvedt, som også vil påpeke:

– Det er viktig for meg å si at vi inviterte hele verden til et svært ungdoms-OL. Et enstemmig storting vedtok det, og det var viktig å bruke dette arrangementet til å vise hvordan vi håndterer ungdomsidrett i fremtiden og legge grunnlaget for de nye lederne som kommer.

– Mener du kritikken har vært berettiget, eller synes du den er urettferdig?

– Vi har åpnet bilagene. Det som har kommet fram er sånn det har vært. Vi har ingenting å skjule, påpeker idrettspresidenten.

