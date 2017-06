Budsjett-smell skapte temperatur internt i NIF: Slik brukte de pengene

– Den generelle mengden av representasjon har blitt diskutert internt i forbundet. Og det faktum at vi gikk 1,2 millioner kroner over det som var budsjettert når det gjelder representasjon. Det er det som har blitt diskutert, sier Niels Røine, kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund, til NRK.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Niels Røine i Norges idrettsforbund. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Forbundet hadde budsjettert med representasjonsutgifter på 2,7 millioner kroner under Ungdoms-OL, men endte til slutt med å svi av over en million kroner mer, ifølge deres egne tall.

Røine erkjenner at det i ettertid «er blitt satt spørsmålstegn ved den totale summen» internt i forbundet. Middagene hos stortingspresident Olemic Thommessen har skapt misnøye internt i Idrettsstyret. Flere har bedt om en redegjørelse fra ledelsen.

– Det ble et løft i forhold til ungdom og frivillighet under Ungdoms-OL, men vi kan selvfølgelig innrømme at representasjonsutgiftene ble kanskje for store sett i forhold, sier kommunikasjonssjefen.

– En rekke middager

På spørsmål om hvor budsjettsprekken ligger, svarer Røine:

– Det var en rekke middager i disse dagene med samarbeidspartnere, ledere av idretten, politikere og andre som oppsøkte Ungdoms-OL etter hvert. Gjesteprogrammet ble dyrere total sett.

– I tillegg hadde vi en åpningsmottakelse som ble mye dyrere ettersom vi måtte hyre inn eventselskapet Gyro.

NRK har kikket nærmere på regnskapet for representasjon – altså gjesteprogrammet – og der kommer det frem at Idrettsforbundet har 24 «bevertnings-utlegg» som gjelder mat og drikke til gjester.

Summen er totalt på over 800.000 kroner.

Norges idrettsforbund har blant annet utgifter for seks kvelder i løpet av lekene på hotellet Ilsetra Hafjelltoppen på totalt 244.310 kroner.

BILAG: Her er et av bilagene fra en middag fra Ilsetra Hafjelltoppen. Den 11. februar ble det bestilt 70 middagsporsjoner og 38 flasker med vin. Foto: Skjermdump: / NRK

Spanderte på medlemmer og sponsorer

Men de færreste av gjestene under disse NIF-middagene var IOC-medlemmer. Det store flertallet var NIF-medlemmer, tidligere utøvere og sponsorer som fikk påspandert mat og drikke.

– Hva er grunnen til at man ikke klarer å holde styr – rent økonomisk – på disse middagene?

– Ungdoms-OL ble mye større enn man hadde trodd. Det kom flere gjester og ble veldig populært. Våre samarbeidspartnere – både fra forbundet og NIF – ville oppsøkte arrangementet. Det ble et større gjesteprogram enn det man hadde lagt opp til, noe som gjorde det dyrere, svarer Røine.

– Hvorfor føler dere en forpliktelse til å holde middager til dem som «ønsker til å komme»?

– Så enkelt er det ikke. Ungdoms-OL ble en suksess og man så at det gikk mot et overskudd. Arrangementet vokste seg større underveis. Vi har ikke en bedre forklaring enn som så, svarer kommunikasjonssjefen og fortsetter:

– Med en gang du kjøper tjenester fra et eksternt selskap (Gyro) fordi man ikke klarer å gjøre det med de menneskene som allerede er på arrangementet, så blir det veldig mye dyrere med en gang. Da går man på en måte over en barriere – og det er et valg man tok.

OPPMERKSOMHET: Ungdoms-OL har fått stor oppmerksomhet i norsk presse etter «innsynsdagene» på Ullevaal: Alkoholservering, middager hos stortingspresidenten og betaling av positiv omtale på en nettside er blant sakene som har kommet opp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Informerte ikke om Thommessen-middag

Eventselskapet Gyro fikk betalt 362.313 kroner for mottakelsen i forkant av åpningsseremonien.

I løpet av innsynsdagene på Ullevaal stadion har det blant annet vært stor oppmerksomhet rundt middagsselskapene hjemme hos stortingspresident Olemic Thommessen (H).

Han hadde selv sendt ut invitasjoner til en rekke prominente gjester for Norges idrettsforbund, som tok av seg regningen på drøye 160.000 kroner, uten at idrettsstyret var informert.

Ifølge Aftenposten var flere medlemmer i Idrettsstyret misfornøyde med at Andersen aldri informerte dem om de to mottakelsene i stortingspresidentens private bolig.

– Det var ingen skriftlig avtale. De to snakket sammen, og Olemic tilbød å ha to mottakelser i sitt hjem. Noe generalsekretæren vår mente var en god idé. Og slik ble det til, sier kommunikasjonssjef Niels Røine i NIF til Aftenposten.