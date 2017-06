Idrettsforbundet betalte over 350.000 kroner for OL-konserter

Tirsdag la Norges idrettsforbund (NIF) frem regnskapene fra Sotsji-OL i 2014 og Ungdoms-OL i 2016.

NRK har gått gjennom kvitteringer knyttet til de to arrangementene – og de viser at musikalske innslag er en betydelig utgiftspost for forbundet.

STJERNEMUSIKER: Ole Edvard Antonsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Idrettsforbundet har nemlig utgifter på om lag 350.000 kroner i forbindelse med konserter under OL i Sotsji og Ungdoms-OL på Lillehammer.

240.000 kroner i honorar

Kvitteringene NRK sitter på viser at NIF betalte 240.000 kroner i honorar til den norske stjernetrompetisten Ole Edvard Antonsen – med team – for de to mesterskapene.

I tillegg har forbundet betalt et enkelt utlegg på 11.370 kroner til Antonsen i forbindelse med ungdoms-OL, og to andre fakturaer på 33.740 kroner knyttet til Antonsens konserter i Sotsji-OL. Det siste beløpet er penger som har gått til andre aktører.

Idrettsforbundet har også utgifter på et lydanlegg som ble leid fra luksushotellet Mariott i Sotsji på 68.000 kroner. Tirsdag bekreftet NIF at dette var til trompetistens konserter, men Antonsen påpeker i en e-post til NRK at dette også ble brukt av andre artister.

Nils Røine, kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund, er godt fornøyd med at Antonsen ble flydd til Sotsji.

– Det var vel anvendte penger. Alle politikere og Norges idrettsforbund gjorde alt for å få et OL til Oslo på det tidspunktet, sier Nils Røine, kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund.

Musikken nøye planlagt

Antonsen hadde flere musikalske innslag for den norske delegasjonen i Sotsji.

– I Sotsji var vi tre personer som skulle delta i fire dager med konserter eller innslag. Det inkluderte mottakelser på hotell med kongeparet og idrettstopper og diverse gjester til stede. Vi spilte i kongens bursdag og hadde en tilstelning i Norway House, sier Antonsen til NRK.

– NIF hadde spesielle ønsker knyttet til arrangementene, med mye møter i forkant, med nøye planlegging og andre artister som skulle være med, sier han.

Betalte også på hjemmebane

To år etter trengte NIF igjen musikk, denne gangen til vinter-OL for ungdom hjemme på Lillehammer.

Kvitteringene viser at Idrettsforbundet har utgifter på over 150.000 kroner for Antonsens bidrag under den storslåtte festen på hjemmebane.

– Kommer dere til å satse like hardt på musikanter i de kommende OL?

– Det er vanskelig å si noe om, men det at vi har representasjonsmiddager og gjør stas på kongehus, norske politikere og de samarbeidspartnere som har vært med oss en lang periode, det må vi fortsette med, men det er enkelte ting vi sikkert kan justere inn, svarer Røine.

– Som hva da?

– Det er de generelle representasjonsutgiftene som var høye, både i Sotsji på grunn av søknaden om OL i Oslo i 2022, og at ungdoms-OL ble en kjempesuksess med masse tilskuere og stort overskudd, som gjorde at representasjonen ble større. Flere politikere, flere IOC-medlemmer kom for å oppleve Ungdoms-OL.

LEGGER FREM BILAG: Norges Idrettsforbund legger tirsdag frem regnskapene fra Sotsji-OL og Ungdoms-OL. Her er kommunikasjonssjef Niels Røine avbildet i forbindelse med «innsynsdagene». Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Tar selvkritikk etter alkohol-regning

Det er imidlertid ikke bare Ole Edvard Antonsen-konserter som har kostet for Norges idrettsforbund. Tirsdag skriver både TV 2 og VG at forbundet også brukte store summer på alkohol under arrangementet på Lillehammer.

Ifølge TV 2s gjennomgang av kvitteringene spanderte forbundet alkohol verdt 200.000 kroner til gjester og støttespillere under Ungdoms-OL.

Røine sier at de kan komme til å endre rutinene.

– Vi kommer til å ta enda større hensyn til det verdigrunnlaget vi har, og det betyr at vi skal se på hvordan vi forholder oss til alkohol og representasjon, sier kommunikasjonssjefen.

– Hvor trådde dere feil?

– Verdigrunnlaget vårt er helt tydelig på enkelte ting, og da må vi etterleve det i enda sterkere grad. Selv om vi under ungdoms-OL hadde flere representasjonsoppgaver, flere IOC-medlemmer, flere politikere og flere beslutningstagere som kom, og det ble en kjempesuksess, må vi ta hensyn til det verdigrunnlaget i enda sterkere grad, svarer han.

27/6: 19.51: Oppdatert saken med sitater fra Ole Edvard Antonsen, og endret noen av tallene. Endret tittel fra «Idrettsforbundet punget ut over 350.000 kroner for Antonsen-konserter» til «Idrettsforbundet betalte over 350.000 kroner for OL-konserter», ettersom prisen inkluderte flere musikere og mer arbeid knyttet til selve arrangementene.