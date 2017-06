Slik forklarer stortingspresidenten OL-middagene med den prominente gjestelista

– Det var Norges idrettsforbund som tok kontakt med meg, og jeg tror også andre politikere, i forbindelse med at de ønsket at det offisielle Norge skulle være til stede og synlige under ungdoms-OL, sier Olemic Thommessen.

NRK møter stortingspresidenten i USA dagen etter at det ble kjent i Aftenposten at Thommessen hadde hatt to middager hjemme hos seg selv i Lillehammer under Ungdoms-OL – en middag Norges idrettsforbund betalte.

Invitasjonen kom ifølge NIF fra Thommessen, men det var Norges Olympiske Komité som sto som arrangør.

STORTINGSPRESIDENT: Olemic Thomessen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ikke kjent med beløpet

NRK har gått gjennom kvitteringene fra de to kveldene, og prislappen endte til slutt på drøye 160.000 kroner.

Ifølge Aftenpostens kilder er det flere internt i forbundet som reagerte da de fikk se regningen fra middagene.

– 160.000 kroner for til sammen to middager, er ikke det mye penger?

– Det er et beløp som jeg ikke har kjent til før det nå har kommet i avisene. Jeg hadde ikke noe med arrangementet å gjøre på den måten. Norges idrettsforbund hadde et eventselskap som bestemte menyen, gjestelisten, underholdningen og det hele, så jeg har aldri sett noen regning, jeg har aldri sendt noen regning til noen, men altså åpnet huset mitt, sier Thommesen, som er tydelig på at initiativet kom fra Idrettsforbundet.

– Ungdoms-OL trenger å bli jekket opp lite grann statusmessig, og jeg tror de var bekymret for at det offisielle Norge ikke skulle stille opp, sier han.

Kongelige på gjestelista

Men det manglet på ingen måte på prominente personligheter på gjestelistene til Norges idrettsforbund.

NRK kan nå avsløre noen av personene som fantes på gjestelista under middagene:

Kronprins Haakon

Dronning Sonja

Kronprins Frederik

Erna Solberg (statsminister)

Thomas Bach (IOC-sjef)

Erik Røste (Skipresident)

Kjetil André Aamodt (tidligere alpinstjerne)

Bjørn Dæhlie (tidligere langrennsstjerne)

Gerhard Heiberg (IOC-medlem)

Linda Helleland (kulturminister)

Norges idrettsforbund bekrefter at det var mange prominente gjester til stede, men ønsker ikke å gå ut med annet enn gjestelista.

Tirsdag ble det kjent gjennom TV 2 at Idrettsforbundet hadde spandert alkohol for 200.000 kroner til en rekke inviterte gjester under Ungdoms-OL, som en del av representasjonen. .

Under den første middagen hjemme hos Thommessen ble det drukket alkohol for flere tusen kroner. Den neste kvelden var imidlertid alkoholfri.

Flere artister opptrådte i løpet av de middagene, deriblant Thommessens sønn Mons Michael Thommesen, som er en talentfull fiolinist.

PÅ BESØK: Statsminister Erna Solberg og kronprins Haakon avbildet under lekene i 2016. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Ikke tilstrekkelig kommunisert

Niels Røine, kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund, mener at «det var flere personer som ble enige om at det ville være en god idé å invitere til Thommessens private hjem».

Han erkjenner at kommunikasjonen innad forbundet kunne vært bedre med tanke på middagene.

– Det har ikke vært tilstrekkelig kommunisert internt hvem som eide det som var et arrangement hos Thommessen. Det var en avtale som ble gjort mellom vår generalsekretær og Thommessen. Invitasjonen kom fra Thommessen, sier Røine.

På spørsmål om hva det betød for stortingspresidenten å ha middagen hjemme hos seg selv, svarer Thommessen:

– Nei, ikke annet enn at det var en hyggelig anledning, og så synes jeg det er hyggelig å stille opp for norsk idrett. Ungdoms-OL er et arrangement som hele Stortinget står bak, og jeg syntes det var uproblematisk i den sammenheng at jeg f.eks. stiller opp for det.