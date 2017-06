Hun overtar jobben 1. oktober. Det opplyste idrettspresident Tom Tvedt på en pressekonferanse torsdag formiddag.

– Jeg opplever at norsk idrett har mange utfordringer, men mest av alt har de utrolig mange fantastiske muligheter og er en folkebevegelse med et stort engasjement, sier Kvalevåg.

Kvalevåg er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH). I 2016 gikk hun inn i stillingen som daglig leder i SK Vidar og Oslo Maraton.

Tung bakgrunn

Det var 24 søkere som meldte seg i jakten på toppjobben i NIF. 17 av dem var menn, mens de resterende sju var kvinner.

Karen Kvalevåg Ekspandér faktaboks Født 1966 (51 år)

Bor på Snarøya

Utdannet fra høyskolen i Stavanger og Handelshøyskolen i Bergen.

Har vært daglig leder for Oslo Maraton AS, og er tilknyttet sportsklubben Vidar.

Bakgrunn som administrerende direktør i Løvenskiold handel, og som konsernsjef i Umoe, med over 5000 ansatte i bedrifter som Peppes pizza, TGI Friday's og Starbucks..

Også erfaring fra Nycomed, Elkem og Maxbo.

For mange idrettsinteresserte er Karen Kvalevåg et relativt nytt bekjentskap. Slik beskriver hun seg selv overfor NRK:

– Jeg er 51 år, har 25 års ledererfaring fra næringslivet. Jeg er utdannet fra høgskolen i Stavanger, og handelshøgskolen i Bergen. Jeg har to barn og ser glede i idrett og samholdet.

NY GENERALSEKRETÆR: Slik ble Karen Kvalevåg presentert. Du trenger javascript for å se video. NY GENERALSEKRETÆR: Slik ble Karen Kvalevåg presentert.

Eterfølger Andersen

Kvalevåg etterfølger Inge Andersen, som gikk av 27. mars etter 13 år i jobben og midt i en turbulent periode for Idrettsforbundet. Han ga seg etter ønske fra styret i NIF.

– Idrettsstyret har valgt å se inn i fremtiden. 13 år som generalsekretær er lenge. De vurderer det slik at de ønsker å slippe nye krefter til, sa Andersen til NRK den gangen.

– Hva slags begrunnelse fikk du for at du ikke kunne fortsette i stillingen?

– Dette har vært en dialog, jeg vil også presisere at det har vært en fin dialog med idrettsstyret. Dette er en helhetsvurdering som gjør at vi er blitt enige om at min tid er omme som generalsekretær, svarte Andersen.