Hevder VM-stadion til over to milliarder ble miljøbombe: – Ødelegger byens drikkevann

– Det er utrolig synd at men ikke klarer å lage en stadion uten å ødelegge miljøet på den måten, sier Kjersti Album i Naturvernforbundet.

VM-stadion i Kaliningrad har en prislapp på 300 millioner dollar, rundt 2,5 milliarder kroner. Den er plassert like øst for bykjernen, der det tidligere har vært et viktig naturområde. En spesiell leire beskyttet byens fuglekolonier mot forurensing fra Pregolja-elven, ifølge AP.

Våtmarksområdet har renset byens drikkevann for utslipp fra industrien langs elven, og har sørget for rent vann for Kaliningrads innbyggere. Det er det nå slutt på.

– Elven er veldig forurenset, så den trengte virkelig en form for filter eller rensemekanisme, sier Koroleva til AP.

– Nå er området ødelagt, og dette renner rett ut i Østersjøen. Det ødelegger byens drikkevann, sier Kjersti Album i Naturvernforbundet, til NRK.

LIKE VED ELVEN: Pregolja-elven går like forbi stadion i Kaliningrad. Stadion er bygget på et tidligere våtmarksområde. Foto: Handout / Reuters

Skal ta vannprøver

Bygningsarbeidet startet så sent som i 2015, og det var lenge problemer med at lokale entreprenører hadde gått konkurs. Russiske myndigheter vurderte å saksøke utbyggeren, og havnet plutselig i tidsnød for å få stadion klar til VM, skriver The Moscow Times.

For å sørge for en solid grunn, måtte de fylle på med sand før selve stadion kunne bygges.

OPPGITT: Kjersti Album i Naturvernforbundet. Foto: Hilde Sandvær / Den norske Helsingforskomité

– Vi registrerer at de som driver med utbygginger ikke er så opptatt av å passe på miljøet. Det er bare å peise på, sier Album oppgitt.

Våtmarksområdet er ødelagt, og vannet filtreres ikke på den samme måten. Lokale organisasjoner undersøker nå hvor alvorlig det er.

– Det er skikkelig forverret etter at de bygget ut stadion. Det tas vannprøver, for å se hvor dårlig vannkvaliteten er, sier Album.

Frykter flere miljøsmeller

Aleksander Rolbinov, visestatsminister i Kaliningrad, understreker at prosessen har vært vanskelig, men er ikke enig med miljøorganisasjonene.

– Det er vanskeligere å se for seg et finere sted enn dette, sier Rolbinov ifølge AP.

Vitalij Servetnik er en av aktivistene som har undersøkt rundt stadion i Kaliningrad, og som har samarbeidet med Naturvernforbundet i Norge.

– I områder i hele Russland blir verdifulle områder ødelagt til fordel for industriell utvikling. Det skjer uten demokratiske prosesser, sier Servetnik.

Album og Naturvernforbundet frykter at det samme kan ha skjedd flere steder i Russland.

– Det hadde ikke vært totalt overraskende om det skjedde andre steder, for å si det sånn. Men vi registrerer at utbygginger ikke er så opptatt av å passe på miljøet. Det er bare å peise på, sier Album oppgitt.

FIFA har ikke besvart NRKs henvendelse i saken.