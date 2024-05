Så var det offisielt; Branns kvinnelag kan endelig kalle Brann stadion som sin hjemmebane. Og ikke nok med det - etter dagens seier kan bergenserne skilte med totalt 12 poeng i Toppserien.

Kvinnelaget er blitt tatt godt inn i varmen av Brann-supporterne i sitt nye «hjem». Totalt møtte 6051 opp på tilskuerbenken søndag.

Blant de var supportere som har fulgt laget helt siden tiden i Sandviken. De hadde tatt med seg såkalte «tifoer» for å markere overgangen fra gressbanen på Stemmemyren til stadion.

STEMMEMYRSFOLKET: Banneret viser Marthine Østenstad, Mette Hammersmark og Cecilie Redisch Kvamme. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Det røde banneret var avbildet Mette Hammersmark, som er medieansvarlig i Brann, og de to spillerne Cecilie Redisch Kvamme og Marthine Østenstad.

Kaptein Østenstad (22) sier hun ble rørt når hun så banneret, og innså at det var seg selv hun så.

– Det betyr veldig mye. Det gjør det nok også for unge jenter som sitter på tribunen i dag, som drømmer om å spille på stadion og drømmer om å spille for Brann.

Også Redisch Kvamme (28), som er tidligere kaptein for laget ble rørt over banneret.

– Jeg synes det er så fint av supporterne å inkludere historien til Sandviken og Stemmemyren, sier hun.

«Trønderbank» i andre omgang

Dette ble trøndernes aller første tap for sesongen. Og andre tap for helgen - lørdag slo nemlig også Branns herrelag Rosenborg, foran et fullsatt stadion.

LEDET FØRST: Rosenborgs Frøya Dorsin sikret det første målet før pause. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Kvinnelaget ligger på en andreplass i Toppserien, kun passert av Vålerenga.

Frøya Dorsin sendte først bortelaget i ledelsen. Det ble dermed en spennende kamp å følge med på for Brann-supporterne.

Men etter pause bestemte vertinnelaget seg for å møte opp til egen innflytningsfest. Brann-trener Martin Ho gjorde tre bytter i pausen, og dette viste seg å gi effekt.

Brann presset hardt på i andre omgang. Marthine Østenstad sikret 1-1 på straffespark.

– Det var deilig. Det var skikkelig deilig, sa Østenstad da NRK Vestland møtte henne etter kampen.

– Jeg var ganske nervøs da jeg sto der framme og skulle ta straffen. Så det var deilig å se at den gikk inn i mål. Og så syns jeg det er sykt sterkt av oss å virkelig komme ut i andre omgang og virkelig snu kampen inn til vårt farvør igjen.

Østenstad sier hun ikke følte at laget var «seg selv» under første omgang.

– Det var veldig mye å revansjere etter den første omgangen, men det var nok også det som gjorde at vi vant kampen.

Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Innbytter Anna Aahjem satt så ballen i mål i kampens ti siste minutter, og sikret med det 2-1 til vertinnelaget.

– Dette er helt fantastisk, utbryter Aahjem etter kampen.

– Å få den skåringa er veldig deilig.

Aahjem takker supporterne, som har tatt imot det nye laget med åpne armer, og som «alltid står på kamp og hopper og heier hele veien».

Vil ha like mange tilskuere som på herrekamper

Det er tre år siden rogalendingen Østenstad kom til Brann. Hun mener laget har vist at de har vokst seg ut av Stemmemyren, men at det er viktig for jentene å levere slik at folk får lyst til å komme å se på kampene på stadion.

STOLT ØYEBLIKK: Dette er første gang Branns kvinnelag kan kalle Brann stadion som sin hjemmebane. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Nå håper de at enda flere vil ta turen til neste kamp på stadion. Men de tror ikke det går lang tid før stadion er full - for de også.

– Jeg tror det er mange som er sjalu på det vi har fått til her i Bergen, sier Aahjem stolt.