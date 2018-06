Salah poserte med Tsjetsjenias president: – Akkurat dette vi advarte mot

– Det er akkurat dette vi advarte mot. De bruker dette for alt det er verdt. Her poserer Mohamed Salah med virkelig utrivelige, farlige mennesker, sier Lene Wetteland, seniorrådgiver i den norske Helsingforskomiteen (NHC).

Søndag kveld ble Salah ønsket velkommen til Groznyj, der de skal ha sin base under fotball-VM. Wetteland og NHC har tidligere gått kraftig ut mot dette, og bedt Egypt flytte seg. Protestene har vært uten nytte; nå er Egypt på plass i Tsjetsjenias hovedstad.

– Blir misbrukt

Søndag ble Liverpool-stjernen vist rundt på stadion av president Ramzan Kadyrov. De to gikk rundt på stadion, holdt hender og mottok applaus fra publikum.

– Salah blir misbrukt. Kadyrov holder hendene hans, og dette er et PR-stunt der han fremhever sin egen posisjon. Dette er veldig godt nytt for Kadyrov, sier Wetteland fortvilet.

Det var ingen tvil om at Tsjetsjenias president var fornøyd på søndagens omvisning. Han smilte bredt opp mot publikum, vinket og applauderte. Ved siden av sto en litt avmålt Mohamed Salah. Et stort pressekorps fulgte duoen rundt på stadion.

– Det er ikke godt å vite om han vet hvem han står ved siden av, sier Wetteland.

VIDEO: Her er Salah og Kadyrov på tur inne på stadion i Groznyj.

Selv hadde Kadyrov lite å si til den fremmøtte pressen. Ifølge Russia Today meldte han følgende etter omvisningen med Liverpool-stjernen:

– Egypt er et av verdens beste lag, og Salah er den beste spilleren i verden, sa han før han smilende forlot stadion.

– Må ta ansvar

Wetteland håper Salah nå tar ansvar.

BEKYMRET: Lene Wetteland. Foto: Hilde Sandvær

– Med så mye talent og penger som Salah har, så burde han få informasjon i den situasjonen han er. Han bør bruke sin stilling på å oppnå noe godt. Egypt skulle aldri vært i Tsjetsjenia i det hele tatt, men når han først er der bør han bruke muligheten.

– Hvordan bør han gjøre det?

– Ta avstand fra Kadyrov, og få ham til å gjøre grep. Gjerne ved å sette fri Oyub Titiev, menneskerettighetsaktivisten som sitter fengslet. Salah, som har et så stort internasjonalt navn, kan få ham til å gjøre det, sier Wetteland.

Sammen med 13 andre organisasjoner har NHC sendt brev til FIFA. Wetteland forteller til NRK at de har fått svar, og at det internasjonale fotballforbundet er bekymret.

– De uttaler seg i runde ordelag, men de sier at de støtter menneskerettighetsaktivister. Selv om Titiev ikke er fengslet på grunn av VM eller FIFA, er de direkte bekymret for hans situasjon. De oppfordrer til at noe gjøres, sier Wetteland.