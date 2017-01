Om én uke tar landslagsledelsen ut de tolv løperne som utgjør troppen til VM i Lahti. Landslagstrener Hetland kan ikke garantere at Northug er en del av de tolv.

– Om han er i tolvmannstroppen, eller om han er 13.-mann, det tror jeg ikke spiller så stor rolle. Han skal i alle fall gå sprinten som er første dagen og femmila som er siste dagen. Og hvis han viser ordentlig god form, så går han sikkert flere skirenn, sier Hetland til NRK.

Som regjerende mester på sprint og femmil er Northug automatisk kvalifisert til de to distansene. Men om trønderen ønsker å gå flere distanser, må han være en av de tolv som blir plukket ut i den endelige tolvmannstroppen.

– I dag med nummer 31 så skjønner alle at det ikke er noen superplassering, fortsetter Hetland.

Kan finne VM-formen tidsnok

Northug imponerte ingen på dagens tremil i Falun. Trønderen ble nummer 31 og var hele tre minutter og ti sekunder bak Emil Iversen i mål.

– Men hvis han blir 13.-mann så er det kun to løp han kan gå?

– I utgangspunktet, ja. Men vi får se nå. Vi tar ut laget på lørdag, sier Hetland.

Selv om landslagstreneren hadde høyere forventninger til Northug på dagens tremil, var han ikke nevneverdig overrasket at Northug langt bak under dagens renn.

– Det er ikke noe som skjer på 1-2-3 med formen til Petter heller. Det er et løp som går helt frem mot VM for at han skal være i så god form som mulig der, og trenger tiden.

– Er det nok tid til å finne formen til VM?

– Det kan være det. Vi snakker tross alt om Petter Northug, avsluttet Hetland.

Ønsker kort formtopp

Selv var hovedpersonen optimistisk med tanke på å finne den mye omtalte VM-formen.

– Jeg er positiv til at jeg klarer å bygge opp en liten formtopp. Den kommer ikke til å vare lenge, men planen er at jeg skal være i form de dagene når mesterskapet i Finland går.

Dagens vinner, Iversen, smilte lurt da han fikk spørsmål om VM-formen til sin lagkamerat fra Meråker.

– Jeg er ikke bekymret, men hadde jeg vært han hadde jeg vært bekymret. Men han er en luring, sa Iversen til NRK.

Men Northug selv forsikret at han ikke bekymrer seg veldig over VM-formen.​

– Bekymringer har jeg sluttet med i livet, sa Northug med glimt i øyet.