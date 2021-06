Helstads brutale møte med Löw: «Vi har ikke bruk for deg»

Löw leder Tyskland i et mesterskap for aller siste gang i årets EM.

Men 61-åringen er under massivt press etter VM-fadesen i 2018, da de seiersvante tyskerne røk ut av gruppespillet for aller første gang.

Tiden etter har vært turbulent for Löw, og kritikerne har nærmest stått i kø. Flere har forlangt at han måtte gå av før EM.

Ikke minst etter at Tyskland tapte 1-2 hjemme for Nord-Makedonia i mars. Men nå har han hatt ro til å lade opp til mesterskapet. Generalprøven mot Latvia forrige uke endte med 7-1-seier, festfotball og fornyet håp om EM-suksess. Men åpningskampen mot Frankrike i «dødens gruppe» endte med tap.

Men Joachim Löw har hatt en helt egen evne til å komme seg gjennom turbulente perioder, og han har etter hvert fått 15 år som sjef for Tysklands landslag. Det er unikt.

VERDENSMESTER: Löw feirer finaleseieren i 2014. Foto: Matthias Schrader / AP

Vi må tilbake til 60- og 70-tallet før vi finner en tysk landslagssjef som har sittet så lenge i en sammenhengende periode. Det vil si, Helmut Schön var landslagssjef i 14 år, fra 1964 til 1978. Otto Nerz var trener i 15 år, men da er vi altså tilbake til 1923.

Etter at han overtok som landslagssjef i 2006 har han løftet VM-troféet (2014), etterfulgt av VM-fiasko, blitt tatt på fersken i busespising, og kåret til verdens beste landslagssjef to ganger.

SPILTE FOR LÖW: Thorstein Helstad i aksjon for Austria Wien i 2004. Foto: RONALD ZAK / Ap

Noen av verdens beste fotballspillere er kommet. Noen har gått. Andre er blitt motivert igjen, og igjen, og igjen. Hvordan har Löw klart å beholde grepet?

En av dem som følger med når Löw leder Tyskland i sitt siste mesterskap, er tidligere landslagsspiller og Brann-helt Thorstein Helstad.

Mellom 2002 og 2004 spilte han også i den østerrikske klubben Austria Wien.

Ble satt ut etter tilbakemelding

Han husker godt sitt første møte med Joachim Löw da han overtok som ukjent trener i klubben. Tyskeren la nemlig ikke skjul på hva han mente om at Helstad var i klubben.

Helstad har også fortalt om dette møtet i NRK-podkasten Heia fotball.

– Vi har ikke bruk for deg, fortalte han.

– Det var på treningsleir og det var mitt første møte under fire øyne med Joachim Löw. Da var han ganske direkte i tilbakemeldingene om at han ikke hadde bruk for meg, utdyper Helstad.

– Han var ny trener og hadde sikkert lyst å handle nye spillere og de han kjente til. Det var et røft første møte og det var litt opp til meg å bevise om jeg ville være der eller ikke-

– Hvordan reagerte du på den tilbakemeldingen?

– Det ble jo ganske direkte, men jeg visste jo at tyskerne var direkte i tilbakemeldingene. Men jeg hadde ikke fått noe forvarsel, og ikke fra klubben heller, sånn sett. Det var en treners mening, uten at han hadde fått sett meg noe særlig i treningshverdagen.

– Litt satt ut blir man jo, innrømmer han.

SPILTE FOR LÖW: Sigurd Rushfeldt i Rapid Wien-drakt. Foto: HANS PUNZ / Ap

Foretrakk den forrige treneren

Til tross for tilbakemeldingen, Helstad ble værende og fikk etter hvert en del spilletid. Han lurer derfor på om den nådeløse beskjeden kan ha vært ment for å sette seg i respekt.

Helstad foretrakk likevel Christoph Daum, treneren som Löw tok over for i Austria Wien. Nordmannen opplevde ham som en bedre trener, både fotballmessig og taktisk.

– Fotballfaglig var han jo sterk, det var han jo. Ganske rolig, balansert, og ikke så veldig inkluderende som Christof Daum, som vi var vant til fra før av. Han holdt seg rolig på sidelinjen, det ser man fortsatt under Tyskland sine kamper. Han er ikke den som skriker mest og som viser mest engasjement på sidelinjen.

I dag beskriver Helstad Löw som en rolig og balansert trener, kunnskapsrik, og direkte da det var behov for det.

– Det har gått litt nedover de siste årene, men han har jo resultat og mesterskap å vise til, så sånn sett har han gjort en bra figur. Han har sittet der ganske lenge også, uten at det har vært de veldig store skandalene. Det er vel litt det som har gjort at han har sittet trygt såpass lenge, tror Löw.

– Men kanskje ikke din type trener?

– Nei, jeg kan vel kanskje ikke si det.

GRUBLER: Löw har hatt mye å tenke på de siste årene. Foto: RALPH ORLOWSKI / Reuters

– Han er helt i toppen

En annen norsk utenlandsfarer, Sigurd Rushfeldt, spilte under Löw i Austria Wien i ett år. Den tidligere storscoreren har en litt annen oppfatning av Löw enn det Helstad har. Han beskriver treneren som rettferdig og grundig, og mener han er én av de aller beste trenerne han har hatt.

– Jeg hadde et veldig godt forhold til ham. Jeg synes han var en veldig god trener. Han var godt forberedt og taktisk veldig god. Vi hadde bra treninger, så jeg har egentlig bare godt å si om ham.

– Han er helt i toppen. Han og Nils Arne Eggen er de to beste, mener Rushfeldt, som unner sin tidligere trener å gå av med stil.

– Det hadde vært artig om han kunne ha avsluttet landslagskarrieren sin med en medalje. Det tror jeg faktisk at de klarer. Tyskland må man bestandig regne med. Jeg er ikke helt sikker, men de har materiell og erfaring som gjør at de kan gå helt til topps.

Vanskelig utgangspunkt

Etter avskjeden med den norske duoen i Austria Wien, bar det rett til Tyskland for Löw. Der ble det aller først et par år med assistentjobbing under daværende landslagssjef Jürgen Klinsmann.

– Han var hos oss i sju åtte måneder, og så ble han hentet opp som assistenttrener under Jürgen Klinsmann. Det kom litt overraskende på mange, oss inkludert, at han var så nærme den tyske troppen, forteller Thorstein Helstad.

Men etter EM er det altså ubønnhørlig slutt på landslagsjobben for 61-åringen.

Hansi Flick, Löws tidligere landslagsassistent, tar over trenerjobben etter sommerens EM. Han har signert en avtale som strekker seg fram til 2024.

– Ekte storhet viser seg bare i øyeblikk av nederlag. Du sa aldri et dårlig ord. Tvert imot. Du ga oss et forbilde på den tiden. Jeg vil takke deg for det, skriver den legendariske fotballtreneren Vicente del Bosque i et avskjedsbrev til Löw, ifølge Kicker.