– Kulusevski kan rekke neste kamp

Den svenske landslagsstjernen, Dejan Kulusevski, måtte se mandagens kamp mot Spania fra sofaen hjemme i Sverige grunnet den positive koronatesten han avga noen dager før EM startet. Etter 0-0-kampen mot spanjolene kom svenskenes trener med en gladnyhet til sine landsmenn i forkant av fredagens kamp mot Slovakia.



– Dejan kan spille, men om han er aktuell for startelleveren etter en ukes fravær vet jeg ikke. Forhåpentligvis er han aktuell for et innhopp på fredag, sa Janne Andersson, som la til at Kulusevski trolig begynner å trene med laget på onsdag.