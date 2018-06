– VM-mareritt. Mer har vi heller ikke fortjent. Dette er den største skammen i tysk VM-historie, skriver Bild.

«En historisk skam» beskriver Spiegel Online.

Ut etter gruppespillet for første gang

Dermed brøt Tyskland akkurat den av statistikkene de ikke ønsket å bryte. For tre av de fire siste regjerende verdensmesterne har røket ut i gruppespillet, og alle de tre siste fra Europa (Frankrike 2002, Italia 2010, Spania 2014). Men Tyskland hadde aldri noensinne røket ut av gruppespillet. Før nå, for de røk ut i 1938 var det ikke gruppespill men rene utslagskamper fra starten av.

FORTVILELSE: Tyskland og Timo Werner klarte ikke å slå Sør-Korea. Foto: LUIS ACOSTA / AFP

Utfallet var ikke helt i tråd med garantien Joachim Löw gav til VG etter tapet i åpningskampen mot Mexico.

Ekspert Lise Klaveness i studio på Kontraskjæret mener Tyskland ble avslørt på tempo igjen, og på sosiale medier hanglet kritikken underveis; særlig mot kroppsspråket til Mezut Özil.

– Det er en trener som må gå her

Norske eksperter var heller ikke nådig etter 90+6 minutter. Og Löw blir ikke spart.

– Tyskland er ute, det er helt utrolig bare å si det. De skaper sjanser, men det er overhodet ikke spill mot et mål, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Det er en trener som må gå her, mener Morten Morisbak Skjønsberg om treneren som senest i mai forlenget kontrakten til 2022.

Tyskland trengte bare et mål. I stedet var det Sør-Korea som scoret to ganger på overtid. Den første etter et mål som først ble annullert for offside, men som ble helt riktig omgjort da VAR overtok og fikk med seg at ballen kom fra Tysklands Toni Kroos.

I siste sekund kontret Heung Min Son inn 2–0 med Tyskland-keeper Manuel Neuer oppe i motsatt ende av banen i et siste desperat forsøk.

– Jeg er utrolig skuffet

Joachim Löw sier til FIFA etter kampen at det er for tidlig å si noe om fremtiden, fordi det vil ta tid å la alt synke inn.

– Jeg er sjokkert, og utrolig skuffet. Vi fortjente ikke å vinne VM igjen, og vi fortjente ikke å gå videre. Skuffelsen er bare enorm, og for øyeblikket er det vanskelig å si hvorfor vi er ute, sier Joachim Löw.

– Laget vårt manglet den dynamismen og klassen vi normalt har, og derfor fortjener vi å ryke ut.

På spørsmålet om dette er starten på en dyster tid for tysk fotball svarer han at de har mange unge, talentfull spillere med potensiale til å ta Tyskland videre.

– Dette har skjedd med andre nasjoner før, vi må bare trekke de rette slutningene og gjøre det bedre på veien videre.

