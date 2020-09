Det ble klart etter at Lars Lagerbäck presenterte troppen som skal spille den EM-playoffen mot Serbia 8. oktober, i tillegg til nasjonsligakampene mot Romania og Nord-Irland. Alle tre kampene spilles på Ullevaal stadion.

– Det er klart når man blir tatt ut på A-landslaget for første gang så blir man overrasket og det er utrolig stort, sier Hauge på en pressekonferanse på Aspmyra etter uttaket.

– Jeg har spilt for Norge siden gutter 15 og vært med på trappetrinnene opp til A-landslaget. Og endelig bli tatt ut der det betyr mye.

– Enorm utvikling

Hauge har spilt på U21-landslaget siden i fjor, men dette er første gang han er tatt ut på A-landslaget.

– Han har hatt en enorm utvikling denne sesongen, sier Lagerbäck om Hauge.

Leo Skiri Østigård debutant sammen med Hauge. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Hauges sterke side er en mot en-situasjon. Han kan gå både til høyre og venstre og har fart. Det er hans x-faktor.

I tillegg til Hauge er også Coventry-spiller Leo Skiri Østigård (20) ny i troppen. På grunn av koronapandemien er det tatt ut 26 spillere til de tre kommende landskampene:

Landslagstroppen Ekspandér faktaboks Rune Almenning Jarstein

Ørjan Håskjold Nyland

André Hansen

Kristoffer Vassbakk Ajer

Haitam Aleesami

Omar Elabdellaoui

Martin Linnes

Birger Meling

Tore Reginiussen

Sigurd Rosted

Stefan Strandberg

Jonas Svensson

Leo Skiri Østigård

Patrick Berg

Sander Berge

Mohamed Elyounoussi

Markus Henriksen

Stefan Johansen

Fredrik Midtsjø

Mathias Normann

Morten Thorsby

Martin Ødegaard

Erling Braut Haaland

Jens Petter Hauge

Joshua King

Alexander Sørloth

– Skulle vært litt yngre

I tillegg til en ekstra stor tropp, er det også uvant for Lagerbäck at det skal tas ut spillere til tre landslagskamper.

– Vi er ikke vant med tropp til tre kamper, så dette blir litt spesielt, forteller Lagerbäck.

Men troppen holder et høyt nivå, og den 72 år gamle landslagssjefen skulle gjerne vært et par år yngre for å kunne lede landslaget lenger.

– En skulle vært litt yngre og kunne vært med noen år til. For dette er en stamme som kan stå i ti år, og som alt i dag er på veldig høyt nivå. Men en er for seint ute, som vanlig.

Se pressekonferansen med Lagerbäck på Ullevaal:

Pressekonferanse med Lars Lagerbäck Du trenger javascript for å se video.

Milan har vist interesse

Debutanten Hauge har vært en av Bodø/Glimts store spillere denne sesongen, og etter europaligakampen på San Siro har AC Milan vist interesse for 20-åringen.

– Jeg vet at det er kontakt. De likte det de så da vi møtte dem og liker det de har sett fra før. Vi må nesten bare se hva som skjer. De spiller en type fotball som jeg kunne trives med. Det er en spennende mulighet som man må ta på alvor og vurdere, sa Hauge til NRK søndag.

Og trykket blir neppe mindre etter landslagsuttaket.

– Det er klart det er gøy det. Sånn har hverdagen min blitt, de siste månedene etter at jeg sa nei til Belgia, sier Hauge etter uttaket mandag.

Den andre nykommeren i landslagstroppen, Østigård, er på lån i Coventry fra Brighton.

Den viktigste kampen som venter denne troppen er EM-playoffen - skjebnekampen - mot Serbia 8. oktober. Deretter følger nasjonsligakamper mot Romania 11. oktober og mot Nord-Irland 14. oktober.