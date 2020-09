Hauge om Milan-interessen: – Vet de liker hva de har sett

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

En ny serierunde og en ny seier for Bodø/Glimt. De suverene serielederne økte luken tilbake til andreplass opp til 18 poeng med elleve serierunder igjen.

Scoringer av danskene Kasper Junker og Philip Zinckernagel sikret tre poeng mot et sjansesløsende Vålerenga.

Alt tyder på at det kun er et spørsmål om tid før laget fra Bodø kan titulere seg som seriemestere.

Spørsmålet er om det kun er et tidsspørsmål før Jens Petter Hauge ikke lengre er Bodø/Glimt-spiller. Fra Italia kommer det klare meldinger om at AC Milan er en svært reell kandidat til å bli 20-åringens neste klubb.

Kontakt mellom klubbene

Etter kampen innrømmer Hauge at han vet at det er konkret interesse om en overgang fra den italienske storklubben.

– Jeg vet at det er kontakt. De likte det de så da vi møtte dem og liker det de har sett fra før. Vi må nesten bare se hva som skjer. De spiller en type fotball som jeg kunne trives med. Det er en spennende mulighet som man må ta på alvor og vurdere, sier Hauge til NRK.

Ifølge utenlandske medier skal det være snakk om en overgangssum for Hauge på rundt 4 millioner euro, eller omkring 45 millioner kroner. På spørsmål om hva som skal til for at han forsvinner før overgangsvinduet stenger 5. oktober, sier han at overgangen må passe, både for Bodø/Glimt og ham selv.

– Om klubben er fornøyd med tilbudet de får og at det er en overgang jeg har tro på og føler at jeg kan ta størst mulig steg. Jeg vil til en klubb der sjansene er gode for å spille og en trener som har troen på meg som spiller og ønsker å utvikle meg.

Foreløpig ønsker ikke Hauge avsløre noe omkring om han avslutter sesongen i Bodø, eller om en overgang til utlandet skjer allerede nå.

– Det er vanskelig å svare på, jeg tror det kan gå begge veier, sier stortalentet.

Servitør

Mot Vålerenga var Hauge god i den første omgangen og var servitør da Kasper Junker satte inn Glimts første mål. Hauge gjorde rundingsbøye av Vålerengas høyreback Christian Borchgrevink og sendte ballen inn foran mål til Kasper Junker, som hadde en enkel oppgave på åpent mål.

Den siste av Glimts giftige angrepstrio, Philip Zinckernagel, doblet ledelsen etter innlegg fra Morten Ågnes Konradsen. Konradsen gjorde en god kamp da han fikk sine første eliteserieminutter for sesongen på Glimt-midtbanen.

Philip Zinckernagel header inn Glimts andre scoring for kvelden. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Glimt virket å ville roe ned på tempoet i den andre omgangen, men Hauge hadde likevel sjansen til å avgjøre kampen da Junker skaffet straffe etter bare to minutter av omgangen.

Straffen var imidlertid av det svake slaget og ble enkelt reddet av Kristoffer Klaesson.

– Det er dårlig når ballen ikke går i mål, det er ikke mer å si. Det hadde vært godt å punktere kampen der. I stedet fikk vi en mann utvist og det blir en litt kamp med litt mer løping enn vi håpet på, sier Hauge.

Halvveis i omgangen fikk Marius Lode direkte rødt etter en stygg takling på Henrik Bjørdal. Dermed må Glimt klare seg uten den viktige midtstopperen i flere kamper.

Vålerenga fikk en gigantisk sjanse mot ti mann, men vanligvis så kliniske Vidar Örn Kjartansson bommet alene med keeper, akkurat som han hadde gjort i den første omgangen.