Norges EM-playoff mot Serbia får grønt lys

Etter lang tids usikkerhet har det kommet en avklaring rundt Norges EM-playoff mot Serbia.

Dette ble annonsert av Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse klokken 17.00. Regjeringen åpnet for internasjonale kamper, både for landslag og klubblag innen fotballen.

– Basert på de erfaringene og at idretten har ønsket en rask avklaring er det en glede for oss at vi kan imøtekomme dette, slik at det er mulig å gjennomføre landskamper for kvinner og menn både i Norge og utlandet. Også klubbkamper internasjonalt i Norge og utlandet kan bli avholdt. Man vil da gjøre de nødvendige unntakene i loven, slik som under kampen mot Østerrike, sier kulturminister Abid Raja.

Serbia-kampen spilles uten tilskuere, men landslagstrener Lars Lagerbäck er likevel lettet over at det skjer i Oslo.

– Vi er glade for å spille mot Serbia på Ullevaal. Det er viktig både sportslig og med tanke på våre forberedelser. Som på forrige landslagssamling skal vi følge UEFA-protokollen, og det betyr at smitteverntiltakene blir ivaretatt på en god måte, sier Lagerbäck i en kommentar til NTB.

Vedtaket betyr at også herrelandslagets kamper mot Romania (11. oktober) og Nord-Irland (14. oktober) kan gå som planlagt på Ullevaal Stadion. Det samme gjelder kvinnelandslagets hjemmekamper mot Wales (22. september) og Hviterussland (21. oktober), i tillegg til mulige Mesterliga og Europaligakamper for Norges representanter der.

Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg, bekrefter til NRK at RBKs kamp mot tyrkiske Alanyaspor kommende torsdag, tredje kvalifiseringsrunde til Europaligaen, spilles hjemme på Lerkendal

Regjeringen åpner også for at andre idretter kan få arrangere store mesterskap i Norge framover. Kulturminister Raja forklarer at han har hatt positive samtaler med håndballforbundet omkring håndball-EM i Trondheim i desember.

– Vi vet det ligger en del idrettsarrangement fram i tid, som f.eks håndball- EM i desember. Og flere arrangement for skiforbundet. Vi møter med de og hva slags protokoll som gjelder der. Det kommer vi også til å jobbe med framover, forklarer statsråden.

Strenge regler og protokoller

Avgjørelsen går i mot anbefalingen fra Helsedirektoratet, som mente at på bakgrunn av likebehandlingshensyn burde ikke fotballen få tillatelse til å få unntak fra reglementet.

Avgjørelsen ble tatt etter et møte mellom regjeringen og Norges Idrettsforbund (NIF) torsdag formiddag, etter det NRK kjenner til.

På møtet ble det også diskutert karantefritak for internasjonale idrettsarrangementer og mesterskap på norsk jord. Norges Fotballforbund leverte også en liste med landskamper for å få mer forutsigbarhet gjennom høsten. Forrige kamp, mot Østerrike, ble avholdt etter et karantenefritak.

Kulturministeren sier at den strenge protokollen hos UEFA og ytterligere regler fra myndighetene gjør at de tillater fotballkampene på norsk jord.

– Jeg tror dette er viktig for veldig mange folk i Norge. Dette er jo profesjonell idrettsutøvelse for spillere og klubbene. UEFA har en streng protokoll. Vi har også laget noen regler utenom det. For de som vil komme fra utlandet, uavhengig av om de er Schengenland eller ikke. De utenfor Schengen vil bli behandlet som røde land, forklarer Raja.

Dersom regeringen ikke hadde gitt grønt lys nå, måtte Serbia-kampen blitt flyttet ut av landet.

TIL EM?: Serbia er neste utfordring på veien mot EM for herrelandslaget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Lang prosess

Østerrike fikk altså karantenefritak før nasjonsligakampen tidligere i september. Da måtte NFF følge de strenge smitteverntiltakene fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

– Vi hadde en god dialog med fotballforbundet da. Det var en test for forbundet da. Det klarte de å gjøre. Positivt at de klarer følge de reglene. Det viktige var å komme fotballen i møte nå, for det haster, sier Raja.

Det har gått lang tid siden Serbia-kampen først ble utsatt, og situasjonen har lenge vært uklar. Kampen skulle opprinnelig vært spilt 26. mars, men ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Første avgjørelse om utsettelse kom i mars og deretter ble den nye datoen – 8. oktober – satt i juni. I august fortalte helseminister Høie at det ennå ikke var avklart om Norge kunne spille hjemmekamp i oktober, og at smittesituasjonen spilte inn på hvordan de tok vurderingene fremover.

Utsatt EM

Dersom Norge skulle vinne mot Serbia, venter det en avgjørende kamp mot Skottland eller Israel.

Den skal etter planen spilles 12. november, og da står det om en plass i neste års EM.

EM-sluttspillet ble utsatt fra sist sommer til neste år. Det skal spilles i perioden 11. juni-11. juli 2021 fordelt i tolv forskjellige byer rundt om i Europa.

Dersom Norge kvalifiserer seg venter kamper mot Tsjekkia og Kroatia i Glasgow og England i London.