Cristiano Ronaldo vraket til åttedelsfinalen i VM

– Det tror jeg er riktig. Det er en riktig avgjørelse av trener etter det som har skjedd, sier Norges tidligere landslagstrener, Åge Hareide til NRK.

Ronaldo startet VM med å score i seieren mot Ghana, men han gikk målløs av banen i de to siste kampene i gruppespillet.

37-åringen var tydelig misfornøyd da han ble byttet ut mot Sør-Korea i den siste kampen i gruppespillet.

– Om jeg har sett bildene? Ja, og jeg likte dem ikke i det hele tatt. Jeg likte dem ikke. Jeg likte dem virkelig ikke, sier Portugal-trener Fernando Santos på pressekonferansen før tirsdagens møte med Sveits.

Nå har altså Santos valgt å vrake Ronaldo fra start. Ronaldo er kaptein på det portugisiske landslaget og har spilt hele 194 landskamper. Han har scoret 118 mål for Portugal.

NRKs fotballeksperter tror likevel Ronaldo kan spille en viktig rolle i kampen.

– Det gir jo mening, nå har jo ikke han akkurat hatt et strålende mesterskap. Jeg tror også Santos tenker på laget først. En Ronaldo som kan kom inn i en kamp når resten er sliten er en farligere spiller enn fra start, sier NRKs fotballekspert Tete Lidbom.

– Han har vel sportslig kvalifisert seg til å bli vraka, det er ikke mer å si enn det. Det er også en kamp som skal avgjøres over kanskje 120 minutter, det kan jo være helt riktig at han starter på benken og kommer inn når det åpner seg litt. Spørs jo om de har fått solgt inn den ideen til han at han skal inn å avgjøre kampen og ikke starte og være helten med en gang, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.

Trøblete høst i Manchester United

Ronaldo har slitt med spilletiden i Manchester United i høst, og langet ut mot ledelsen i klubben i et intervju gjort med Piers Morgan like før VM.

– Jeg føler meg forrådt, sa Ronaldo i intervjuet.

For to uker siden ble det kjent at Ronaldo er ferdig i Manchester United. For øyeblikket er det ikke offentlig kjent hvilken klubb som blir Ronaldos neste.