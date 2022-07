Kirby publiserte bildet på Twitter i slutten av april. Da hadde det gått én uke siden Chelsea-trener Emma Hayes kunngjorde at Kirby ikke kunne spille fotball på ubestemt tid.

– Det ble snakket om kronisk utmattelse og overtreningssyndrom, så det var massevis av ting som ble kastet ut, forteller Kirby til BBC kort tid før mesterskapet på hjemmebane braker løs.

I en årrekke har hun vært blant England og Chelsea sine aller beste spillere, men samtidig har hun prøvd å håndtere sykdomsplagene.

Kirby har vært åpen om at hun ble syk med perikarditt i november 2020, en sykdom som påvirker den væskefylte posen rundt hjertet.

– Det var ingen konkrete svar på testene som kunne gi meg noen diagnose. Det var ekstrem tretthet og ekstrem utmattelse, forklarer midtbanestjernen.

VENNINNE: Guro Reiten spiller med Kirby i Chelsea, men har knapt sett henne de siste månedene. Foto: Terje Pedersen / NTB

På klubblaget er hun lagvenninne med de norske stjernene Guro Reiten og Maren Mjelde. Hun spilte også med Maria Thorisdottir frem til midtstopperens overgang til Manchester United. Førstnevnte forteller at hun knapt har sett lagvenninnen de siste månedene.

– Det har vært veldig mye usikkerhet rundt Fran, og vi har egentlig ikke sett så mye til henne. Hun har nesten ikke vært til stede i det hele tatt, sier Reiten til NRK.

– Jeg tror kanskje hun trengte at vi holdt oss litt unna også, så jeg har faktisk ikke hatt så mye med henne å gjøre det siste halvåret før hun dukket opp på trening igjen de siste ukene, sier den norske stjernen som har blomstret i Chelsea og var avgjørende for at klubben vant en ny serietittel i vår.

Brukte oksygentelt

For mens Reiten var med på å sikre klubbens sjette seriegull, prøvde Kirby diverse behandlinger for å finne ut av problemene og bli friskmeldt til sommerens mesterskap.

– Jeg så en ny spesialist hver dag. Jeg har vært i Barcelona for å møte noen av de aller beste idrettslegene, noe jeg vil være evig takknemlig for, forteller hun.

TILBAKE: Kirby på trening for England før åpningskampen onsdag kveld. Foto: CARL RECINE / Reuters

Blant annet prøvde man å behandle stjernen med ekstra oksygen.

– Jeg fikk satt inn et oksygentelt i huset mitt, og jeg lærte forskjellige ting som kunne hjelpe meg.

Ved siden av hjelpen fra en rekke spesialister, fikk Kirby støtte og råd fra ulike idrettspsykologer og andre utøvere, inkludert en maratonløper og en roer.

– Jeg vil betale tilbake for all støtte ved å gå ut på banen og vise hva jeg kan og hvorfor jeg er med i EM-troppen, sier hun til BBC.

Kirby forteller til The Guardian at hun ikke stresser med ting hun ikke har kontroll over. Det gir bare negativ energi, påpeker hun.

– Jeg tenkte ikke engang på å være med i EM-troppen fra februar til april. Det var ikke i tankene mine. Så jeg tror det er en grunn til hvorfor jeg føler meg så mye bedre i dette miljøet, fordi jeg stresset ikke med å gå glipp av visse situasjoner, sier Kirby til den britiske avisen.

– Unner henne det

For behandlingene skal ha fungert, og når England åpner EM mot Østerrike på et fullsatt Old Trafford onsdag kveld, er Kirby blant profilene supporterne kan glede seg over å se.

Det mener de norske venninnene vil gi storfavorittene en boost i kampen om et etterlengtet mesterskapsgull.

ROS: Maria Thorisdottir skryter av den tidligere lagvenninnen Kirby. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Fran på sitt aller beste kan åpne ethvert forsvar og har noen ferdigheter med ball og en fart som er rå, sier Reiten og får støtte fra Maria Thorisdottir:

– Fran er viktig. Hun er en utrolig flink spiller, men de har 22 andre gode spillere på det laget der uansett. Så det blir liksom ikke å fokusere på en enkelt spiller. Men Fran er veldig flink, hun er en dyktig spiller ja.

Den norske midtstopperen er ikke overrasket over at den engelske stjernen ble klar for sommerens store høydepunkt.

– Nei, jeg har fulgt Fran hele veien og hun føler seg frisk igjen som er kjempebra. Så da er det ingen overraskelse at hun er klar til å være med England. Så veldig kjekt for henne, unner henne det. Så bare håper jeg ikke hun er så god mot oss, smiler Thorisdottir.