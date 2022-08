– Å få lede Norges A-landslag er det største, og jeg er stolt og glad over å få tillit til å lede laget og teamet. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på utfordringen, sier Hege Riise i en pressemelding.

Tidligere i sommer ledet Riise J19-landslaget til EM-finalen hvor det endte med sølv for de norske jentene.

– Vi er stolte av å kunne presentere ny landslagssjef som kan skilte med utrolige resultater både som spiller og trener, og som kjenner bedre enn noen konkurransen som møter oss der ute, sier fotballpresident Lise Klaveness i en pressemelding.

TRAVEL: Hege Riise har noen travle uker foran seg før VM-kvalifiseringskampene i september. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

Etter sommerens skuffende EM ble det raskt klart at Martin Sjögren var ferdig som norsk landslagstrener. I ukene etterpå har fotballforbundet jaktet hans erstatter og flere eksperter har tatt til orde for at Hege Riise var den riktige kandidaten.

Nå har forbundet falt ned på det samme.

– Heges trenerprofil og spillestilprinsipper er godt forankret i Norges fotballkultur og NFFs sportsplan, samtidig som hun har god erfaring med at moderne fotball også krever fleksibilitet i spillet, og en evne til å overraske motstandere, følger hun opp.

Fotballforbundet har innkalt til pressekonferanse klokken 13.00 onsdag.

Allerede om noen uker leder Riise laget for første gang. Da avsluttes VM-kvalifiseringen med bortekamp mot Belgia 2. september og hjemme mot Albania fire dager senere. Med uavgjort eller seier mot Belgia er Norge klare for neste års VM.

Fakta om Hege Riise Foto: Berit Roald / NTB scanpix Ekspandér faktaboks Dette er fotballtreneren Hege Riise: * Alder: 53 år (født: 18. juli 1969) * Landslagsjobber kvinner: Norge U23, USA (assistent), England (midlertidig hovedtrener), Storbritannia (i Tokyo-OL), Norge J19, Norge A-lag * Klubber som trener: Team Strømmen, LSK Kvinner * Klubber som spiller: Team Strømmen (to perioder), Setskog/Høland (to perioder), Nikko Tokyo (Japan), Asker, Carolina Courage (USA) * 188 A-landskamper, 58 mål * Meritter som spiller: * OL (gull 2000, bronse 1996) * VM (gull 1995, sølv 1991, 4.-plass 1999) * EM (gull 1993, sølv 1991) * Norsk cup (gull 1992 og 2000 med Setskog/Høland og Asker) * Serie- og cupmester med Carolina Courage (USA) i 2002 * Meritter som trener: * Dobbeltmester (serie og cup) med LSK Kvinner (2016, 2018, 2019 og 2020), seriemester (2017). * Aktuell: Tar over som landslagssjef for Norges fotballkvinner. * Kilde: NTB

– Hektisk

Riise får dermed ikke god tid til å bli kjent med spillertroppen før alvoret braker løs.

– Det blir hektisk, men vi skal bruke tiden nå til å preppe inn mot de første kampene. Utgangspunktet vårt er bra med gruppeledelse og jeg regner med at det kommer en revansjelysten gjeng etter EM. Det er, slik jeg har forstått det, fortsatt god stemning i spillergruppa. Det skal vi bygge videre på, fortsetter den nye landslagssjefen.

Hun er klar på at sommerens opplevelser viser at det er et stykke opp til de beste landslagene for øyeblikket.

– Når man ser på de beste EM-lagene må vi erkjenne litt hvor vi står nå og jobbe ut fra det. Vi må dyrke det vi er gode på og være kyniske nok på å ta vekk det motstanderne er gode på. Vi trenere kommer inn med masse glød og tro, og gleder oss veldig til å sette i gang, sier Riise.

ASSISTENT: Tidligere landslagsspiller Ingvild Stensland rykker opp fra U23-landslaget til A-landslaget. Foto: Lise Åserud / NTB

Hun får med seg Monica Knudsen, Ingvild Stensland og Jon Knudsen i trenerteamet. Tidligere landslagskaptein Stensland har vært trener for Norges U23-landslag det siste året.

– Sammen danner Hege, Ingvild, Monica og Jon et sterkt trenerteam. De tar alle utgangspunkt i felles fotballfaglige grunnprinsipper, men er ulike typer med ulike egenskaper som utfyller hverandre godt, sier toppfotballsjef Truls Dæhli.

Engelsk skryt

Riise har lang fartstid som trener og har erfaring fra blant annet LSK Kvinner, det amerikanske landslaget og jobben som vikartrener for England under fjorårets OL.

Der gjorde hun et godt inntrykk og de nylig kronede europamesterne er fulle av lovord om Riise.

– Hege har masse erfaring og vi respekterer henne masse for hva hun har gjort som spiller og hva hun har betydd for landet sitt. Den erfaringen tror jeg er noe av det beste hun vil bidra med, sa England-kaptein Leah Williamson til NRK underveis i EM.

Chelsea-stjernen Fran Kirby mener Riise umiddelbart vil få respekt i den norske spillergruppa basert på merittene hun har med seg.

– Jeg fikk ikke jobbe med henne så lenge som vi ønsket under OL. Jeg er sikker på at hun vil gå dit (norske landslagsjobben) med nye ideer og tankesett og vil bidra med noe nytt for laget. Hvis hun får jobben er jeg sikker på at hun vil bidra med noe annet, mente Kirby.

– En man lytter til

Riise har også 58 mål på 188 kamper for det norske landslaget, og VM-, EM- og OL-gull er blant merittene hun kan smykke seg med.

De engelske spillerne beskriver Riise som en «bra dame» som de raskt ble glad i.

– Hun er veldig rolig, behersket og samlet. Hun er en tenkende person, men en som man lytter til når hun prater. Vi var alle veldig glad i henne da hun var trener for det britiske laget, fortalte backstjernen Lucy Bronze.

Selv synes Riise det var veldig hyggelig å høre skryt fra tidligere undersåtter.

– Det er veldig hyggelig, absolutt. Det ble en brå slutt og alle reiste hver til sitt og så har jeg ikke snakka med dem siden, så det var hyggelig, sa Riise om de engelske uttalelsene.