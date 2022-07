Guro Pettersens unike vei til EM: – Aldri trodd jeg skulle være her

– Hadde du spurt meg for tre år siden hadde jeg aldri trodd jeg skulle være her i dag, sier Guro Pettersen åpenhjertig til NRK.

Sola prøver å bryte gjennom skyene på treningsanlegget til Premier League-klubben Brighton, hvor Norge lader opp til torsdagens EM-start mot Nord-Irland.

Pettersen går fra journalist til journalist på gressmatta. Fra å ikke være involvert med landslaget på mange år, har hun blitt en alle vil prate med.

– Reisen tilbake til landslaget har vært veldig lang. Det var en periode på fem år hvor jeg ikke var med i det hele tatt, det har vært en lang reise og jeg har lært veldig mye på veien. Det føles godt å være her nå, sier Pettersen.

I FRONT: Guro Pettersen er først i køen nå. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Når følte du at du var lengst unna denne plassen i troppen?

– Oi, herregud. Kanskje i 2017–2018. Da følte jeg meg ganske langt unna.

Spesiell inntreden på landslaget

Pettersen ble tatt ut i sin aller første landslagstropp allerede som 21-åring, men keepertalentet måtte vente lenge på å slippe til.

Debuten kom først mot Kosovo tidligere i år.

Tidligere landslagssjef Eli Landsem husker godt hvordan Pettersen først kom inn i landslagsvarmen.

– Da jeg var landslagstrener startet Guro på idrettshøgskolen. Og på første dagen på idrettshøgskolen skulle de skrive ned sine mål. Ett av de målene for Guro var å komme seg på landslaget. Og senere den dagen ringte jeg fra La Manga fordi vi hadde skadet keeper, og hun måtte komme inn. Så det tok cirka en og en halv time til hun satte seg det målet til det ble nådd. Så det var første gangen hun ble tatt ut på landslaget, sier Landsem og ler.

TOK UT PETTERSEN: Eli Landsem tok ut Guro Pettersen på landslaget for første gang. Her avbildet fra VM i 2011. Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP

Ni år og en god dose tålmodighet senere ligger alt til rette for at hun også får sin mesterskapsdebut.

– Det å være fotballspiller er ganske brutalt, men det handler om å stå i det og holde ut. Man må fortsette å jobbe og så må man ha litt flaks. Det er mye hard jobb. Vi skulle hatt et dybdeintervju hvis jeg skulle fortalt mer om det, sier Pettersen.

I AKSJON: Guro Pettersen rydder unna i feltet under Cupfinalen i 2012. Like etterpå ble hun kalt inn i landslagstroppen for første gang. Foto: Berit Roald / NTB

Landsem var landslagssjef for Norge fra 2009 til 2012 og kjenner Pettersen godt gjennom jobben som sportssjef for Vålerenga.

– Hun er dedikert og gir aldri opp. At hun fortsetter å jobbe steinhardt slik at hun kommer dit, skal hun ha all ære for, sier Landsem.

Keepertrener på landslaget, Roger Eskeland, er også imponert over tålmodigheten og arbeidet til Pettersen.

– Det er ofte sånn for keeperne at de må være tålmodige. Så det er veldig kjekt å se tålmodigheten og ærgjerrigheten hun har vist. Det gir resultater, sier Eskeland.

DEBUTEN: I snøværet i Sandefjord fikk Guro Pettersen sine første minutter for Norge da hun ble byttet inn for Cecilie Fiskerstrand. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Kampavgjørende målvakt

I ti år var Ingrid Hjelmseth Norges ubestridte førstevalg i mål. Da hun la hanskene på hylla i 2019 var det Cecilie Fiskerstrand som tok over som førstekeeper. Men da hun røk korsbåndet på trening kun noen måneder før EM-start åpnet det seg en mulighet for Pettersen.

En mulighet hun har tatt med fast grep.

– Hun har gjort to veldig gode kamper. Både mot New Zealand men fremfor alt mot Danmark. Hun viser at hun kan være en kampavgjørende målvakt, og det var hun med de viktige redningene i andre omgangen mot Danmark, sier landslagssjef Martin Sjögren.

FORNØYD: Martin Sjögren er fornøyd med hvordan Guro Pettersen har prestert før EM Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Svensken sier at Pettersen alltid var aktuell for troppen de fem årene hun ble utelatt, men at hun akkurat ikke ble med. På spørsmål om Pettersens landslagsreise og tålmodighet svarer han:

– Det er aldri for sent. Og nå står vi her, nå går hun inn i et mesterskap hvor hun mest sannsynlig for ganske mye spilletid. Jeg gleder meg til å se Guro i dette mesterskapet.