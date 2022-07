Disse supertalentene bør du se opp for i EM

Kathrine Kühl (Danmark og Nordsjælland)

Den 19 år gamle midtbanespilleren har imponert for Nordsjælland helt siden hun debuterte for klubben kun 16 år gammel. På goal.com sin liste over de største talentene, ble hun ranket så høyt som nummer sju.

– Hun besitter store tekniske og fysiske ferdigheter til tross for sin unge alder. Hun har et bra pasningsspill, dyktig på å holde i ballen samtidig som hun orienterer seg. Kühl har danket ut Sanne Troelsgaard Nielsen om en startplass på landslaget, og jeg tror Nordsjælland kommer til å slite med å beholde Kühl til høsten, sier Eriksson.

Også Torp er begeistret for den unge midtbanespilleren.

– Jeg ble fryktelig imponert av det jeg så mot Norge. Hun var en av banens beste spillere, og hun viste en spilleforståelse og ro sentralt i banen tross ung alder. Jeg skulle ønske hun var norsk, sier Torp.

TEKNISK: Kathrine Kühl hopper elegant over taklingen til motstanderen. Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI / Reuters

Lauren Hemp (England og Manchester City)

Med ti mål og seks målgivende i den engelske ligaen denne sesongen har Lauren Hemp virkelig satt spor etter seg. Nå ligger alt til rette for at EM på hjemmebane skal bli hennes internasjonale gjennombrudd.

– Hun er rask, teknisk og målfarlig. Hemp har potensialet til å bli EMs beste spiller. Hun er på det nivået allerede i en alder av 21. Herlig direkte i spillestilen og flink til å komme seg i gode posisjoner, analyserer Torp.

– Hemp har vært helt fenomenal i år for Manchester City. Samtlige forsvarsspillere bør være ekstra på vakt når hun kommer løpende på venstresiden. Innleggene og gjennombruddspasningene er en konstant trussel, og ingen vil havne én-mot-én mot det som akkurat nå bør regnes som Englands beste spiller, sier Eriksson.

MÅLFARLIG: Lauren Hemp feirer scoringen sin mot Nederland i oppkjøringa til mesterskapet. Foto: NIGEL RODDIS / AFP

Claudia Pina (Spania og Barcelona)

Spania gikk inn til mesterskapet som oddsfavoritt, men skader på enormt viktige spillere som Jennifer Hermoso og Gullballen-vinner Alexia Putellas gjør det spanske laget mer usikkert. En som må ta ekstra ansvar er 20 år gamle Claudia Pina.

– Hermoso er førstevalget i Barcelona, så Pina har ikke startet så mye for den spanske ligamesteren. Men hun har allerede vist prov på gode ferdigheter foran mål med et hat trick mot Deportivo Alaves i mars, sier Eriksson.

– Hun er en ung angriper som virkelig kan få vist seg frem i sommer.

Torp mener at Pina kan spille flere steder på banen, og sammenligner henne med en tidligere VM-vinner for Spania.

– Hun er omtalt som den perfekte Barcelona-spilleren, uansett kjønn. Finnes det noe bedre kompliment å få? Pina er komplett teknisk og har en enorm spilleforståelse. Har du vært glad i å se Andres Iniesta, så gled deg til å se Pina i EM, sier Torp.

JUBEL: Det kan hende vi ser Claudia Pina juble ofte i årets EM. Foto: Joan Monfort / AP

Selma Bacha (Frankrike og Lyon)

20 år gamle Bacha har tatt Torp sin oppmerksomhet. Venstrebacken kom til Lyon i 2017, og har allerede rukket å spille flere Mesterligafinaler.

– Hun imponerte stort for Lyon i mesterligafinalen. Bacha hadde stålkontroll på vår egen Graham Hansen, noe som er imponerende i seg selv. Offensiv back som er kvikk og har gode innlegg, sier Torp.

Selv om hun spiller mye for laget som vant Mesterligaen i år, er hun ikke spikret en plass i den franske startoppstillingen.

– Det blir spennende å se hvor mye hun får spille. Hun hadde vært fast for omtrent alle andre land i dette mesterskapet.

VANSKELIG Å FÅ TAK I: Selv Frankrikes spillere på trening sliter med å holde følge med Selma Bacha. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Klara Bühl (Tyskland og Bayern München)

Den unge angrepsspilleren kommer rett fra et hat trick i Tysklands siste oppkjøringskamp før mesterskapet mot Sveits. Eriksson sliter med å finne svakheter hos 21-åringen.

– Du skal lete veldig nøye for å finne svakheter hos Bühl. Det er veldig få ferdigheter som 21-åringen har som man kan beskrive som en svakhet. Hun er viktig både for Bayern München og Tyskland, og om hun ikke er i form kommer det til å merkes, sier Eriksson.

Den svenske eksperten mener også at Bühl har en fordel på landslaget fordi mange av lagvenninnene fra Bayern München spiller på det tyske landslaget.

– Hun god med ballen, kan drible, gi målgivende og også score mål selv. Det er en fordel at hun kjenner mange av de andre spillerne fra Bayern München. Det synes godt på banen når Tyskland spiller.

VIKTIG: Klara Bühl, her i duell med svenske Kosovare Asllani, blir veldig viktig for det tyske laget til tross for sin unge alder. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Sveindís Jane Jónsdóttir (Island og Wolfsburg)

Den islandske angriperen signerte for den tyske giganten Wolfsburg allerede i 2020, men fikk først sin debut i år etter et langt utlån. Nå kan hun virkelig slå igjennom i EM.

– Jónsdottir fremste egenskap er å drible seg frem på kanten og avansere inn i 16-meteren for å finne medspillere. Ikke overraskende ender det ofte med målgivende pasninger. Hun kan også avslutte selv, og har utviklet det fysiske spillet enormt det siste året, sier Eriksson.

21-åringen fikk mye oppmerksomhet i hjemmekampen mot Sverige, men ikke på grunn av sine gode «raid» langs kanten.

– Hun kastet lange innkast mot Sverige i en kamp som endte 1-1, og fikk mye oppmerksomhet for det. Hun er et av Islands største talenter og kommer til å sette sitt preg på mesterskapet. Wolfsburg er nok veldig fornøyde med at de nettopp har forlenget kontrakten hennes.

DRIBLEFANT: Sveindís Jane Jónsdóttir dribler seg forbi England- og Arsenal-kaptein Leah Williamson. Får vi se det samme i EM? Foto: LEONIEHORKY / WITTERS

Marie-Antoinette Katoto (Frankrike og PSG)

Kanskje et kjent navn for de fleste, men Katoto har ikke hatt den største karrieren på landslaget til tross for at hun har bøttet inn mål for PSG. Hun ble vraket før VM på hjemmebane i 2019, men i årets EM er hun med.

– Hun er udiskutabelt Frankrikes nummer ni, både på trøya og på banen. PSG-spissen er en av verdens beste i sin posisjon, hun finner ofte små rom i boksen og scorer mål når laget trenger det som mest, sier Eriksson.

Om du skal tippe på hvem som blir EMs toppscorer, så kan Katoto fort være spilleren du går for.

– Hun er nevnt for altfor sjeldent i større sammenhenger, og hun går inn i mesterskapet som en av verdens beste avsluttere. Hun kommer til å score mål. Mange mål.

MÅLSCORER: Marie-Antoinette Katoto kommer til å score mange mål for Frankrike. Foto: LENNARTPREISS / WITTERS

