England vant i folkefest: – Det er gåsehudfaktor

Ifølge Sky Sports hadde 68.000 briter og andre fotballsupportere funnet veien til Old Trafford og onsdagens åpningskamp i EM mellom vertene England og Østerrike.

Kampen ble utsolgt på få minutter og forventningene var store til hjemmelaget.

– Det er gåsehudfaktor hele veien, kommenterte NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Åpnigskampen i Manchester skal med det ha satt ny publikumsrekord i EM.

Gjestene viste derimot ingen frykt og gikk rett i strupen på de engelske spillerne og var litt småfarlig frempå i åpningen. Men med et kvarter på klokka skulle England vise seg favorittstempelet verdig.

– Fantastisk bra

Chelsea-stjernen Fran Kirby, som på mirakuløst vis rakk mesterskapet, spilte Beth Mead gjennom på vakkert vis med en lobb over Østerrikes forsvar.

TONEANGIVENDE: Fran Kirby viste at hun er tilbake i form til EM. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Mead tok ned ballen elegant og vippet den over gjestenes keeper Zinsberger. Ballen ble klarert ut, men målklokka hadde ringt hos dommer Marta Huerta.

– Det er så godt timet. Fantastisk bra av Fran Kirby. Jeg kan ikke se at det er noen grunn til at den ikke skal stå, kommenterte Torp.

Bildene fra mållinjeteknologien viste at ballen akkurat var over linja med noen få centimeter og Old Trafford kunne juble for engelsk drømmestart.

England-show

Etter målet tok England fullstendig over underholdninga i Manchester og etter flere nestensjanser, så det ut til at stjerneskuddet Lauren Hemp skulle doble ledelsen like før pause.

Nok en gang viste Kirby frem pasningsfoten og 21-åringen fra den lyseblå delen av Manchester var alene med keeper, men Zinsberger klarte å få kroppen på ballen og stoppet Hemp.

I andreomgang klarte Østerrike å henge mer med i spillet, og England klarte ikke like lett å spille seg til de store sjansene.

Likevel var britene nærmest totalt dominerende i banespillet, men ettmålsledelsen sørget for at nerven i kampen levde helt inn.

Barbara Dunst minnet også de engelske spillerne på den knappe ledelsen da hun viste frem skuddfoten med et kvarter igjen på klokka. Men England-keeper Mary Earps strakk seg i en god gammeldags TV-redning og holdt buret rent.