Meiner dette biletet er eit problem: – Stoppar mange jenters draum

Midtsjø klar for tyrkisk storklubb

Fredrik Midtsjø bytter ut nederlandske AZ Alkmaar til fordel for den tyrkiske storklubben Galatasaray. Han blir dermed lagkamerat med Omar Elabdellaoui.

Den nederlandske klubben bekrefter overgangen på sine hjemmesider tirsdag. Midtbanespilleren har i lengre tid vært ryktet til Galatasaray.

I helgen opplyste AZ Alkmaar på Twitter at nordmannen hadde fått tillatelse til å reise til Tyrkia for å ferdigstille en mulig overgang. Midtsjø kom til Nederland fra Rosenborg i 2017 og har siden vært en viktig brikke i klubben. 28-åringen har nesten 200 kamper for AZ Alkmaar.

Midtsjø var også en viktig brikke for trener Kåre Ingebrigtsen da Rosenborg vant serien tre år på rad fra 2015 til 2017. Han har vunnet to cupgull med RBK. Midtbanespilleren har tidligere spilt for Ranheim og Sandnes Ulf.

Midtsjø har elleve landskamper for Norge siden debuten i 2016. (NTB)