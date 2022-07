Hegerberg rangert som EMs beste spiller av svensk storavis

Ada Hegerberg topper svenske Aftonbladets liste over de 49 beste spillerne i årets fotball-EM for kvinner. Norge har to blant topp tre.

«Et av mesterskapets mest etterlengtede comeback. Etter å ha sagt nei til landslaget i 2017, er Ada Hegerberg tilbake. Den norske spissen har en tung skadeperiode bak seg, men har i løpet av våren vist at hun fortsatt er en verdensstjerne». er Aftonbladets dom av den norske superstjernen.

Og vi skal ikke lenger ned enn til 3.-plass for å finne neste nordmann. Caroline Graham Hansen har imponert stort i Barcelona, og ifølge den svenske avisen er det bare nederlandske Vivianne Miedema som skiller de norske stjernene.

Den spanske Barcelona-stjernen Alexia Putellas ble på forhånd sett på som den beste spilleren i EM av flere store medier, men hun måtte melde forfall tirsdag etter at hun slet korsbåndet på trening. (NTB)