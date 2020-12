– De siste tre ukene har vært tøffe. Jeg tror at jeg aldri har blitt så emosjonell av en seier før, sa Henrik Kristoffersen etter årets første verdenscuptriumf var et faktum.

Kristoffersen imponerte ikke i første omgang av slalåmrennet i Italia. Han lå på 12.-plass, over sekundet bak landsmannen Sebastian Foss-Solevåg. Men i andre omgang imponerte Kristoffersen enormt.

I mål ledet han klart, 54 hundredeler foran Grange. Det holdt hele veien, og da Foss-Solevåg kjørte i mål 33 hundredeler bak, kunne Kristoffersen slippe jubelen løs.

Henrik Kristoffersen kjører strålende i andre omgang og tar ledelsen.

Vært mer skuffa enn da han kjørte ut i OL

Rælingen-løperen har ikke hatt en god sesonginnledning etter hans standarder. Hittil har han ikke tatt noen pallplasser denne sesongen, og han var spesielt selvkritisk etter første omgang av storslalåmrennet søndag, hvor han mente han kjørte som «ei kjerring».

– Jeg har hatt perioder hvor jeg har slitt før, men det har pleid å være på høsten. Så har jeg klart å skjerpe meg til sesongstart. Men siden Sølden i år har det vært fryktelig, og ski er livet mitt, la han til overfor arrangøren.

Sebastian Foss Solevåg ledet etter første omgang, men klarte ikke å holde unna Kristoffersens supre kjøring og endte til slutt på andre plass.

På en pressekonferanse etter rennet trakk Rælingen-løperen fram at han hadde kjørt tre dårlige renn på rad tidligere i år, før denne dårlige første omgangen.

– Da kjente jeg at jeg begynte å bli skuffa. Jeg har vært mer skuffa over de rennene enn da jeg kjørte ut i andreomgang i OL da jeg ledet, så det sier sitt.

– Er et hakk bedre enn de andre

Kjetil André Aamodt mener Kristoffersen undervurderte den første omgangen, og ikke gav nok gass.

– I andreomgang analyserte han det helt riktig og viste frem den gode slalåmkjøreren han har vært de siste syv årene. Han er et hakk bedre enn de andre, og viste det nå, sa Aamodt.

– Hvor viktig er denne seieren?

– Det var veldig viktig. Han har vært veldig langt nede nå som han ikke har fått det helt til. Han sa selv nå at det eneste han har i livet er alpint, så han legger veldig mye i det. Det var nok godt for selvtilliten og motivasjonen at han klarte å gå til topps.

Foss-Solevåg overlegen i første

I en første omgang, hvor forholdene i løypa var gode for de først startende, utnyttet Foss-Solevåg – med startnummer to – det tilnærmet perfekt. Etter en god start hvor han kjørte jevnt med resten av feltet, klasket han til i nederste del.

I mål var han 0,78 foran Daniel Yule, som var førstemann ut i løypa. Etter dette var ingen nærmere enn Ramon Zenhäusern, som kom i mål fire tideler bak nordmannen.

– Det starta veldig bra. Jeg var litt overraska over at det var så store avstander, sa Foss-Solevåg på en pressekonferanse etter løpet.

BEST I FØRSTE: Sebastian Foss-Solevåg kjørte en enestående første omgang. Til slutt holdt han ikke unna for landsmannen, men tok karrierens første 2.-plass. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Det pleier å skille lite mellom utøverne i denne løypa. NRKs ekspert bet seg dermed merke i hvor overlegen nordmannen var.

– Du verden! Sebastian Foss-Solevåg har utklassa verdenseliten her, sa Aamodt etter kjøringen til Foss-Solevåg i første omgang.

Han debuterte i verdenscupen 11. november i 2012. Siden det har han to 3.-plasser. Dette var dermed hans beste plassering på sin åtte år lange karriere.

– Sebastian hadde en kjempebra førsteomgang. Han viste et veldig høyt nivå og ledet for første gang. Det er fire år siden sist han var på pallen, så dette var fortjent, sa Aamodt etter rennet.

– Jeg visste at det ble en kamp og jeg visste også at Henrik hadde kjørt en bra omgang og at de som kjørte rett før meg slet. Og det ble som det ble. Det holdt til en andreplass.