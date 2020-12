Kristoffersen refses for «kjerring»-kommentar

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

På dagen hvor Atle Lie McGrath for alvor slo gjennom med sin andreplass ble det en ny skuffende dag for Henrik Kristoffersen. Norges store stjerne i de tekniske øvelsene fikk det ikke til å stemme i noen av omgangene i Alta Badia. Til slutt endte han på en 15. plass.

Kristoffersen søker etter godfølelsen og virker å være usikker.

– Det er litt jobb å gjøre, mildt sagt. Det er en del jobb å gjøre, det er ikke så mye mer å si. Det går fryktelig dårlig om dagen. Jeg leter etter sånn jeg kjørte før, for om jeg hadde gjort det hadde jeg ligget i tetstriden ganske enkelt her vil jeg si. Men det er bare ingenting som flyter og jeg vet ikke helt hva jeg skal si, sier Kristoffersen til NRK.

Misfornøyd etter en 12. plass i den første omgangen, lot Kristoffersen skuffelsen skinne gjennom.

– Jeg kjører som ei kjerring

– Jeg må finne litt selvtillit og trua på meg selv tror jeg, for jeg kjører som ei kjerring. Jeg har bare meg selv å skylde på.

Kristoffersen mente han var for feig og ikke hadde nok tro på det han holdt på med i den første omgangen.

– Det er rett og slett bare dårlig, det er ikke noe mer å si enn det. Utstyret er fint å kjøre med, det er bare jeg som er feig og dårlig rett og slett. Det kan snu fort, det kan det, men jeg veit ikke, jeg må i hvert fall finne litt troa på meg selv i alle fall, sier Kristoffersen.

Reagerer

Kristoffersen ønsket ikke å svare på spørsmål om «kjerring»-kommentaren etter rennet, men NRKs alpinekspert Nina Haver-Løseth reagerer på ordvalget til Kristoffersen.

– Det var et ironisk ordvalg. For jeg er sikker på at noen av «kjerringene» hadde kjørt fra ham i dag. Det er umodent å si i 2020, sier Haver-Løseth.

KRITISK: Nina Haver-Løseth mener kommentaren til Kristoffersen ikke hører hjemme i 2020 Foto: Tore Meek / NTB

Hun mener det er tydelig å se at Kristoffersen sliter med troen på det han holder på med.

– Han mangler selvtillit, det ser man. Det henger veldig sammen med det tekniske. Når du har selvtilliten så tør du gjennomføre de tekniske tingene som krever litt guts og mot. Da tar du den lille ekstra risken og får litt mer ut av hver eneste sving, sier den tidligere alpinisten.

Kritiske

Kristoffersens kommentar om at han kjørte som en «kjerring» vakte oppgitthet og harme hos flere.

– Endelig en som skjønner ka eg strir med hver bidige dag. Eg må bare finne litt selvtillit og ha troen på meg sjøl. Utstyret e jo knall å kjøre på. Merkelig, skriver Mia Hundvin ironisk på Instagram.

– Et uttrykk som «jeg kjører som en kjerring» bør det være mulig å styre unna. Helt unødvendig, skriver VG-Sportens kommentator Leif Welhaven.

Også NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt synes Kristoffersen bør være forsiktig med kjerring-kommentarer. Han forteller at kvinner tidligere har hevdet seg i konkurranser mot sine mannlige konkurrenter i alpint.

– Man må være litt forsiktig med det, for det er mange kvinner som har yppet seg når de har kjørt samme løype og kjørt fortere enn noen av gutta, forteller Kjetil André Aamodt.