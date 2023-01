– Vi er litt oppgitte, egentlig. Det virker for oss som at Norges Hundekjørerforbund har fått en advokat til å lete etter smutthull for å slippe å behandle saken, sier hundekjører Petter Jahnsen.

Thomas Wærner vant NM-gull på distansen 1.200 kilometer under Finnmarksløpet i fjor.

Konkurrentene anklaget den profilerte hundekjøreren, og hans handlerteam, for flere regelbrudd på dyrevelferden og utilbørlig oppførsel. I fjor sommer leverte de en formell klage til Norges Hundekjørerforbund.

I august ble Thomas Wærner, av sanksjonsutvalget i forbundet, frikjent på alle punkter.

I desember sendte konkurrentene, deriblant Jahnsen og fire andre hundekjørere, en ny klage på Wærner til Norges Hundekjørerforbund.

Forbundet mener nå at klage nummer to er å anse som en anke. Og der har de klare regler:

– Vi har i vårt regelverk ikke åpning for å anke avgjørelser fattet av sanksjonsutvalget. Dette av hensyn til slitasjen en lang saksbehandling kan få for de mange frivillige i organisasjonen, sier president i Norges Hundekjørerfor«»bund, Frode Flathagen.

Frode Flathagen og Norges Hundekjørerforbund har frifunnet Thomas Wærner to ganger. Nå håper forbundspresident Flathagen å sette et endelig punktum. Foto: Tepas Kompetranse / Tepas

– Dette er en ny klage!

«Femspannet» som har sendt begge klagene, er tydelig på at klage nummer to er nettopp det – en klage. Ikke en anke, basert på avgjørelsen til første klage.

– Dersom du skal anke en sak må det først være fattet et vedtak. Og det er det ikke her. Det er bare kommet en uttalelse. Brevet vi sendte i desember, på oppfordring fra presidenten, er å anse som en klage.

– Hva tenker dere om det svaret dere har fått?

– Jeg er ikke overrasket. Dette er bare en gjentagende unnvikelse som vi har sett hele veien. Det som oppleves som at de har en ekstrem motvilje til å følge eget regelverk.

– Hva mener dere ville vært korrekt behandling av klagen?

– At de hadde fulgt regelverket med de konsekvenser det ville ha fått. Og et brudd på Finnmarksløpets paragraf 12.1, om dyrevelferd og -helse, ville ha ført til diskvalifikasjon, sier Jahnsen.

Wærner ble blant annet anklaget for å ha startet ut fra sjekkpunkt Karasjok med halte hunder. Kjøreren hevdet på sin side å ha fått tillatelse av veterinær. Mattilsynet konkluderte med at Wærner ikke gjorde noe galt.

– Vi er oppgitt over at verken Norges Hundekjørerforbund eller Finnmarksløpet ønsker å gi saken den oppmerksomheten den fortjener, sier Petter Jahnsen (bildet). Han og fire hundekjørere sendte etter fjorårets Finnmarksløpet to klager på Thomas Wærner og handlerteamet for brudd på dyrevelferden. Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

– Ferdig med saken

Flathagen sier at de tolket det dit hen at opplysningene i klage nummer to ikke skilte seg nevneverdig ut fra den første. I alle fall ikke nok til å få en ny behandling i sanksjonsutvalget.

Dessuten mener presidenten at kompleksiteten i desemberbrevet gjorde at de ønsket å få en juriust til å se på det.

– Det står ganske mye i brevet som omhandler Mattilsynet. Og dette er ikke noe vårt sanksjonsutvalg skal behandle. Juristen konkluderte derfor med at uttalelsene fra sanksjonsutvalget ikke kan påklages, sier Flathagen.

– Hva skjer nå fra deres side i denne saken?

– Ingenting. Vi anser oss som ferdige. Ønsket er nå at alle involverte parter legger bråket bak seg, sier president i Norges Hundekjørerforbund, Frode Flathagen.

– Kjedelig sak

Finnmarksløpet er som arrangør ansvarlig for at lover og regler blir fulgt. Ledelsen ble i sanksjonsutvalget frifunnet for alle anklager om feil i bedømmingen under fjorårets løp.

Mattilsynet hadde kun to pålegg: At ledelsen må definere stevneveterinærens myndighet når hundekjører bryter regelverket knyttet til dyrevelferd, samt å definere hvordan hunder tas ut av løpet.

Dette vil Finnmarksløpet ha på plass i god tid før fristen, som er 10 dager før løpsstart.

– Vi har stor respekt for det engasjementet klagerne viser for dyrevelferd. Når det gjelder klagesaken er det hundekjørerforbundet som behandler denne typen saker i ettertid. Så resultatet av klagen er det ikke opp til oss å gjøre noe med, sier daglig leder i Finnmarksløpet, Birgit Haugland.

– Hvilke konkrete endringer kommer som følge av denne saken?

– Det vil i år være endringer med tanke på hviletidsbestemmelsene og utførelsen av veterinærsjekken. Rennlederteamet er dessuten styrket. Og vi har etablert en hospiteringsordning med Femundløpet med NHF som bidragsyter til dette kompetanseprosjektet, sier Haugland.

– Dyrevelferd er alltid hovedfokus for oss som driver med sporten, og det har vært en svært positiv utvikling over tid, sier daglig leder i Finnmarksløpet, Birgit K. Haugland. . Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Usikker

Ifølge president i Norges Hundekjørerforbund, Frode Flathagen, har klagerne nå to muligheter. De kan anmelde saken, eller alliere seg med Mattilsynet.

Flathagen håper imidlertid at klagesaken nå legges død. Slik at det ikke kastes mørke skygger over årets VM-sesong.

Jahnsen & co. er usikker på hva de kommer til å gjøre.

– Det vet jeg faktisk ikke. Vi har ikke snakket om mulighetene for å følge saken sivilrettslig. Eller om vi faktisk ønsker dette. Vi får se, sier hundekjører Petter Jahnsen.

NRK har vært i kontakt med hundekjører Thomas Wærner. Han sier at han ikke ønsker å kommentere saken, utover at han anser seg ferdig med den.