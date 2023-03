Det er stor prestisje å vinne Finnmarksløpet, men i år er prestisjen enda større enn normalt. For i år kan vinneren krone seg som verdensmester når det første spannet krysser mållinja.

NRK-ekspert Hans Petter Dalby og pressesjef i Finnmarksløpet Trond Anton Andersen har plukket ut hundekjørerne som de mener kan vinne finnmarksløpklassene på 1200 km, 600 km, juniorklassen og den reinrasede klassen.

Det er i all hovedsak norske kjørere som har fått favorittstempel til verdensmestertittelen.

– Nivået på norsk langdistanse hundekjøring er veldig høyt. Det så vi da Thomas Wærner knuste amerikanerne i Iditarod for noen år siden, men Thomas hadde et hundespann som ble slått i Femundløpet i år. Så det viser at det ikke er bare han som er god til å kjøre hund i Norge, sier NRK-ekspert Hans Petter Dalby.

Wærner vs. Halvorsen

De som kjører den lengste distansen på 1200 km starter ut fra Alta fredag 10. mars klokken 12.00.

Her er det to hundekjørere som får et klart favorittstempel av ekspertene.

Thomas Wærner og Kristoffer Halvorsen ble henholdsvis nummer 1 og 2 i fjorårets Finnmarksløp.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

I år vant Halvorsens samboer, Birgitte Næss, Femundløpet, mens Thomas Wærner ble nummer to.

– Seieren står mellom dem. Det vil bli et lokaloppgjør, sier Dalby om de to hundekjørerne som begge kommer fra Torpa i Nordre Land kommune i Innlandet fylke.

– Det skal mye til for at noen kommer til å hamle opp med dem.

Trond Anton Andersen er heller ikke i tvil om at det er de to kjørerne det vil stå om i år.

– Det er de som er de store favorittene. Alle andre er «runner ups», sier Andersen.

Presseansvarlig i Finnmarksløpet, Trond Anton Andersen, tror det er flere som kan vinne de ulike distansene i årets utgave av Finnmarksløpet. Foto: Emilie Dahlman / Finnmarksløpet

Utfordrerne i FL1200

Hanna Lyrek fra Alta ble nummer tre i Femundløpet, og kunne vært en god utfordrer. Men hun skal ikke kjøre Finnmarksløpet. Det er hennes mamma, Trine, som skal kjøre årets løp. Dermed er det hun skal kjempe om en VM-tittel i hundekjørerfamilien.

– Jeg tror Trine kan hevde seg med spannet som Hanna kjørte inn til 3. plass i Femundløpet. Hun har langdistanseerfaring og har kjørt Iditarod og Finnmarksløpet flere ganger, sier Hans Petter Dalby, som får støtte av Trond Anton Andersen.

– Hun har et konkurransespann.

Også en annen finnmarkskjører kan utfordre de to favorittene, mener Andersen.

I fjor måtte Steinar Kristensen stå over løpet på grunn av skade, og Annbjørg Bakken steppet inn som reserve med hans spann. Hun kjørte inn til en 5. plass.

Det gir god forutsetninger for Kristensen inn til årets konkurranse.

– Han er det største lokale håpet, sier Andersen om altakjøreren.

Steinar Kristensen vant Gold Rush Run i Finland i år. Altaværingen er en av outsiderne til å ta en pallplass på Finnmarksløpets lengste distanse i år. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Svenske Petter Karlsson er en kjører som nevnes av ekspertene som en utfordrer. Han har vunnet Finnmarksløpet to ganger tidligere, siste gang i 2018.

Niklas Rogne og Daniel Haagensen er også kjørere som Dalby og Andersen mener kan hevde seg i toppen.

– De kommer til å være med der, sier Trond Anton Andersen.

Roger Dahl (71) er en superveteran innenfor hundekjøring. Han blir den eldste kjøreren noensinne som har fullført Finnmarksløpet om han gjør det i år. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Roger Dahl (71) er en superveteran i Finnmarksløpet.

Pressesjefen i Finnmarksløpet mener at det er en kjører som kan være med i kampen om en topplassering.

– Jeg håper folk følger litt ekstra med på han. Jeg synes det er utrolig det han gjør. Han konkurrerte for første gang i 1983. Det er 40 år siden. Kommer han i mål, så blir han den eldste som har fullført Finnmarksløpet noensinne.

Hundekjørerveteran Harald Tunheim er en av de mest erfarne kjørerne som stiller til start i FL600. Han vant distansen i 2018, og er en kjører som trolig vil være med å kjempe om VM-tittelen i denne klassen i 2023. Foto: Erlend Hykkerud

– Mer sårbar

På den litt kortere distansen 600 kilometer forklarer Hans Petter Dalby at kjøreren er den niende «hunden» på laget.

Det er fordi løpet er kortere, men samtidig veldig langt. Spannene består av åtte hunder, versus 14 som de har på den lengste distansen.

– Kjøreren må jobbe mye mer fysisk selv bak sleden, enn de som kjører FL1200. Det er mindre rom for feil, sier Dalby.

– Det at de har åtte hunder gjør dem mer sårbare hvis for eksempel to, maks tre hunder må ut av spannet underveis, for kjørerne må komme i mål med minimum fem hunder.

NRKs hundekjørerekspert, Hans Petter Dalby, tror at det blir spennende på alle distansene under årets VM i langdistanse hundekjøring. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Var lærer for en av VM-favorittene

De momentene som Dalby trekker fram er med på å gjøre FL600 mer åpent enn den lengste distansen i Finnmarksløpet.

– Her kan det dukke opp kjørere vi forståsegpåere ikke hadde sett komme, men basert på tidligere meritter og deltagelse i andre løp tidligere i år, spesielt Femundløpet, kan vi plukke ut noen navn vi bør følge ekstra med under årets FL600.

På favorittlista til Dalby og Trond Anton Andersen står de norske kjørerne Ivar Johan Sørlie, Elisabeth Edland, Brage Nilsen Jæger og Harald Tunheim.

– Ivar Johan Sørlie fra Geilo ble nummer tre under årets Femundløp. Det har vært litt stang ut i Finnmark de siste årene for han, men kanskje er det dette året han skal lykkes, sier Hans Petter Dalby, som også trekker fram en tidligere elev.

– Jeg heier også litt ekstra på Brage siden jeg var læreren hans på barneskolen i Øvre-Alta for 20 år siden, sier Hans Petter Dalby med et glimt i øyet, om hundekjøreren som ble nummer fem i sin debut i Finnmarksløpet i 2022.

Brage Nilsen Jæger ble nummer fem på Femundløpets lengste distanse i år. Det resultatet mener ekspertene gjør han til en av favorittene til å vinne VM i FL600. Foto: STEINAR VIK

I tillegg regner ekspertene med at finlenderne Alexander Schwarz, Tinja Myllykangas og Ole Wingren vil være med å kjempe om VM-tittelen i denne klassen.

– Ole Wingren blir farlig hvis han kommer seg til mål. Han har flere seiere i dette løpet, sier Dalby om faren til Ronny Wingren, som vant distansen i fjor.

Både Andersen og Dalby mener det er flere kjørere som kan være med å kjempe om topplasseringer. På den lista står Vidar Uglebakken, Jan Kåre Heiberg, Ingvild Østli Johansen og friluftslivsprofilen Jens Kvernmo.

– De kan være med å kjempe om en topp-fem-plassering, sier NRKs hundeløpsekspert, Hans Petter Dalby.

Ole Wingren (71) har vunnet den nest lengste distansen i Finnmarksløpet flere ganger tidligere. Han er en veteran som nevnes som en vinnerkandidat av ekspertene. Foto: Mari Trulsen

Fransk favoritt

Når Finnmarksløpet arrangerer VM, så forholder de seg til reglene fra det internasjonale sledehundforbundet (IFSS).

Der kreves det at VM-arrangøren skal ha en egen klasse for renrasede spann, og denne klassen kalles for RNB (Registered Nordic Breed).

De renrasede polarhundene er samojed, grønlandshund, sibirsk husky og alaska malamut.

Spannene kjører den 600 kilometer lange distansen.

Pressesjef i Finnmarksløpet, Trond Anton Andersen, tror det vil stå mellom tre kjører i denne klassen. Det er franske Julie Travadon Coutelier, finske Matti Salmi og Bente Sofie Alhaug fra Norge.

Eline Andrea Andersen vant juniorklassen i Femundløpet. Det betyr at hun også får et favorittstempel i juniorklassen i Finnmarksløpet. Foto: Femundløpet

Vant Femundløpet

Nittedal Hundekjøreklubb-kjøreren Eline Andrea Andersen (15) ble norgesmester i juniorklassen i Femundløpet i februar. Magnus Bekkos (16), som representerer Femund Trekkhundklubb, ble nummer tre.

Begge stiller på startstreken i Finnmarksløpet.

– De er favoritter, sier Trond Anton Andersen, som også legger til at Alta-kjøreren Elisabeth Kristensen (15) kan være med å kjempe om en pallplass.

15-åringen er datteren til Steinar Kristensen, som er en av utfordrerne til å vinne FL1200 i år.

– Det kommer an på hvilke hunder hun får, men det kan være at hun blir verdensmester, sier Andersen.

Selv om det er tre hundekjørere som får et favorittstempel, så understreker Andersen at det ofte er lite som skiller kjørerne i mål.

– Det som kjennetegner juniorklassen at det kan være veldig tett. Det er små marginer i denne klassen, sier Andersen.

Juniorene starter ut fra Alta sentrum sammen med FL600-kjørerne på lørdag.