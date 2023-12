Barcelona slapp med skrekken mot tabelljumboen

Barcelona måtte virkelig jobbe for poengene da de til slutt vant 3-2 hjemme over Almeria i La Liga onsdag kveld.

Barcelona er inne i en forferdelig periode med bare to ligaseire på de fem siste kampene. Det har derfor blitt en luke på seks poeng opp til serieleder Girona, til tross for at de har én kamp mer spilt. 2.-plasserte Real Madrid ligger også fire poeng foran Barcelona.

Vertene tok imidlertid en oppskriftsmessig ledelse da Raphinha banket inn en retur på en corner etter en drøy halvtime.

Barcelona kunne likevel ikke gå til pause med ledelse, for fire minutter før hvilen utlignet Léo Baptistão for tabelljumboen.

Et kvarter inn i andre omgang sendte Sergi Roberto Barcelona tilbake i ledelsen. Men bare elleve minutter senere kolliderte Iñaki Peña og Ronald Araújo i egen boks, og Edgar González kunne dermed sette ballen i det åpne målet.

Dessverre for gjestene ble det ikke med mer enn et hederlig resultat etter at Roberto satte inn sitt andre for kvelden og fikset Barcelona-seier. (NTB)