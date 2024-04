Slik spilles neste års håndball-VM for menn – finalen lagt til Norge

To innledende grupper, én innledende hovedrundegruppe, to kvartfinaler, én semifinale og finalen er lagt til Norge når håndball-VM for menn arrangeres i 2025.

Mesterskapet er delt mellom Norge, Danmark og Kroatia. Finalen er lagt til Telenor Arena 2. februar 2025, melder håndball.no.

Dette blir det 29. VM i håndball for menn, og for tredje gang arrangeres mesterskapet med 32 lag. 18 av 32 lag er allerede klare for mesterskapet. De resterende lagene blir klare i løpet av mai. 29. mai trekkes de innledende gruppene i Zagreb i Kroatia.

VMs første kamp spilles i Herning i Danmark 14. januar. Danmark er regjerende verdensmester.

Herning Arena er arrangør av to innledende puljer og én hovedrundegruppe. I Kroatia blir det to innledende grupper, én hovedrundegruppe, to kvartfinaler og én semifinale i Zagreb. Det spilles også innledende runder i Porec og Varazdin.

De to lagene som spiller semifinale i Zagreb, reiser deretter til Norge for å spille finalen i Telenor Arena. (NTB)