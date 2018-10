Dopingjeger om Bjørgens OL-opplevelse: – Helt utillatelig

– Det er helt utillatelig at sånne ting skjer, sier Lereim til NRK.

Lereim reagerer kraftig på de nye opplysningene om antidopingarbeidet under OL i Pyeongchang.

ERFAREN: Lege og mangeårig antidopingprofil, Inggard Lereim. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Den tyske TV-kanalen ARD publiserte søndag en dokumentar som skal vise grove sikkerhetsbrister i Sør-Korea. I etterkant har både Marit Bjørgen og Simen Hegstad Krüger fortalt til NRK at de opplevde at prøveglass slo sprekker under dopingkontroll.

Problemene førte til skjerpede rutiner for langrennslandslaget under mesterskapet.

Lereim, som sitter i Det internasjonale skiforbundets (FIS) medisinske komité, kan knapt tro at det faktisk skjedde. Den erfarne legen påpeker overfor NTB at de sprukne prøveglassene dokumenterer en kvalitetsbrist på utstyret, uten at det frikjenner noen av den grunn.

– Det er for meg helt ubegripelig. Jeg har vært sakkyndig i mange rettssaker, hvor sånne ting har vært et tema. Men det ligger ganske langt tilbake i tid. At man opplever sånne ting i dag, er nesten utrolig, sier Lereim til NRK.

Ville vært nervøs som utøver

Vegard Ulvang, som er leder i FIS' langrennskomité, sier at han er skremt av opplysningene som kommer frem i ARDs dokumentar.

Ulvang presiserer at han ikke har mer informasjon enn han har fått gjennom mediene.

– Er det en mangel på vilje til å gjøre noe med dette?

– Nei, jeg opplever at viljen absolutt er til stede, og antidopingarbeidet har gjort kvantesprang siden 90-tallet etter at Wada-koden kom. Viljen til å dømme og håndtere virker å være stor, men når det blir store saker som vi har sett den siste tiden, så er det vanskelig for meg som vanlig tilskuer å forstå hva som egentlig foregår, sier Ulvang.

– Skal ikke skje

Den tidligere langrennsutøveren forteller at de siste sakene har gjort ham betenkt. Hvis han var utøver i dag, ville han vært nervøs for å avgi en prøve.

– Hvor som helst?

– Ja, dette var jo grunnleggende i min tid for 20 år siden, og jeg trodde sånne ting var løst, svarer Ulvang, som kaller Bjørgens historie «helt uforståelig».

Langrennsløpernes problemer med prøveglassene under OL førte til at den daværende landslagslegen grep inn og sørget for at utøverne ikke lukket glassene selv.

Det er vanlig at helsepersonell er med utøverne på dopingtester, men etter OL er langrennslandslaget blitt ekstra forsiktige.

Det forteller medisinsk ansvarlig Øystein Andersen.

VIL DOBBELTSJEKKE: Landslagslege Øystein Andersen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Man opplever en større sikkerhet med at ting da kan dobbeltsjekkes, sier Andersen til NRK.

Han understreker at utstyret ikke skal svikte under noen omstendighet.

– Under en dopingtest skal det være sikkert. Det skal være sikkert for utøveren, og prosedyren skal være vanntett. Prøveutstyret må være 100 prosent i orden, så det som skjedde i OL, skal ikke skje, sier Andersen.