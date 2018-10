– Når du ser bilder av at en varsler bare kunne gå rundt og filme der med mobilen sin, og det er ark og åpne kjøleskap, så er jo det helt krise. Det burde vært minimum to personer i det rommet gjennom hele OL, sier Johannes Thingnes Bø.

Skiskytteren som tok gull på normaldistansen under OL i Pyeongchang har igjen fått en påminnelse om at antidopingarbeidet kanskje ikke er der det skal være.

Med skandalen fra Sotsji-OL i 2014 friskt i minne, der en rekke dopingprøver ble systematisk manipulert, rystes verdens beste idrettsutøvere av bilder ARD viste denne uka.

Der er en varsler inne i et av dopingkontrollrommene i Pyeongchang og filmer både dokumenter og et ulåst kjøleskap med dopingprøver.

Glassene sprekker

Tirsdag snakket NRK med Marit Bjørgen om bildene. Da avslørte tidenes vinterolympier at hun selv havnet i trøbbel i Pyeongchang. Et urinprøveglass sprakk da hun skulle lukke det.

– Jeg er glad jeg hadde med meg lege inn, for det var han som oppdaget at det var en sprekk i den, fortalte Bjørgen.

Senere tirsdag fortalte den olympiske mesteren på tremila i Pyeongchang, Simen Hegstad Krüger, at han hadde en lignende opplevelse. For hans del var det et blodprøveglass som gikk i stykker.

– Jeg strammet til muligens litt for hardt. Det skal jo egentlig ikke være noe problem, sa Krüger.

Landslagslege Petter Olberg bekreftet overfor NRK at dette ble et stressmoment for de norske langrennsløperne i OL.

Nå avslører Johannes Thingnes Bø at han ved minst to anledninger opplevde det samme i verdenscupen før OL.

OL-SUKSESS: Med ett gull og to sølv ble det et bra OL for Johannes Thinges Bø i Pyeongchang. Foto: Pontus Lundahl / NTB scanpix

Kuttet i fingeren

– Det ha skjedd et par-tre ganger at glasset på urinprøven er blitt knust idet du skal forsegle den, eller stenge den av. Hvis du strammer litt for hardt, har det hendt at den har sprukket, bekrefter han.

Ifølge Johannes Thingnes Bø dreier det seg om de nye glassene som skal være sikrere enn de som ble benyttet under OL i Sotsji.

– De har en plastring under lokket for at det ikke skal gå an å pirke opp prøvene slik det ble gjort i Sotsji. Men jeg vet ikke om de er produsert helt riktig, for når du låser godt igjen, så kom det et trykk mellom glasset og plastringen som gjorde at glasset sprakk. Jeg måtte nesten sy, for det begynte å blø fra fingeren, forteller han.

Ifølge landslagslege i skiskyting, Ola Berger, var det under verdenscuprennene i Hochfilzen (desember 2017) og Antholz (januar 2018) Bø opplevde at prøveglassene sprakk.

I desember meldte YLE at også finske skiskyttere hadde problemer med å lukke prøveglassene i Hochfilzen.

Rapporterte feil – samme glass ble brukt

Johannes Thingnes Bøs problemer ble dokumentert i rapporten som følger med hver enkelt dopingprøve. Ifølge Ola Berger ble tillegg ble den faste representanten fra Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), er til stede på alle verdenscuprenn, varslet.

Til tross for feilene som ble rapportert, var det samme type prøveglass som ble benyttet i Pyeongchang.

– Det er ikke helt bra, og jeg er ikke den som er sterkest i klypa, så jeg er sikker på at dette må ha skjedd med flere. Men det kan hende at det ikke er så lett å oppdage med mindre du får et kutt og begynner å blø. Jeg kan anbefale andre som tar prøver i tiden som kommer å sjekke at glasset rundt lokket og på undersiden er fint, sier Johannes Thingnes Bø.

Det er utøvernes eget ansvar at prøvene de leverer fra seg er forskriftsmessig lukket. Å levere et glass som har sprukket, eller som ikke er lukket, innebærer en risiko.

– En sprekk i et glass gjør at det er en viss mulighet for lekkasje ut, men også inn i glasset, hvis noen skulle ville gjøre det, påpeker 25-åringen.

Opplært til å lukke skikkelig

– I opplæringen får man beskjed om ettertrykkelig å trekke til korka. Det er en kork med mothaker, og det er klart at er du sterk i klypa, så er det sikkert mulig å ødelegge ethvert glass. Men det hadde jo aldri skjedd før med samme kraft, så det var jo en endring som var skjedd, sier Ola Berger.

SKREMT: Lege Ola Berger forstår ikke hvordan uvedkommende kunne slippe inn i rom med ulåste oppbevaringsskap for dopingprøver. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Da de kom til Pyeongchang, var skiskytterne klare over problemet – og klarte å skru på lokkene med riktig kraft.

Ola Berger, som selv var i OL, reagerte heller ikke negativt på andre aspekter ved dopingkontrollene.

– På skiskyting syntes jeg det virket ryddig og som det pleier. Jeg var med på flere kontroller og hadde egentlig ingen bemerkninger. Vi skriver på skjemaet hvis ting er avvikende, men det virket greit, sier han.

Bildene fra ARD ble likevel en vekker.

– Jeg tenker at det er skremmende at en som ikke i utgangspunktet adgang kan komme seg inn til prøver som skulle vært innlåst. I det tidspunktet han klarte det, var det avvik fra rutinene, tenker jeg, sier Berger.

– Ett minutt er nok

– Jeg følte ikke at det var så veldig strikt, men jeg følte heller ikke at det var en utrygg plass. Men det er klart at vi går igjennom så mange dopingkontroller i løpet av et år at det blir nesten som en rutine. Du tenker mer på løpet og det du skal videre, sier Johannes Thingnes Bø.

Nå vil han bli mer årvåken i dopingprøverommet.

– Nå har det blitt ganske mange historier etter hverandre. Man bør kanskje følge med litt ekstra i tiden og mesterskapene som kommer, og heller være flink på å gi tilbakemelding hvis det er noe man reagerer på, i stedet for å synse på bakgrunn av en film og tenke at det var dårlig, sier Bø, og påpeker ettertenksomt:

– For alt jeg vet kan det hende det var ett minutt i løpet av hele OL. Men det er på en måte nok, det.

NRK har sendt henvendelser til både IOC og IBU i forbindelse med det som har kommet fram de siste dagene, men foreløpig ikke fått svar på våre spørsmål.