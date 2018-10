Landslagslege avslører OL-drama – flere prøveglass slo sprekker

– Jeg har aldri opplevd noe sånt før. Jeg har vært med på dopingkontroller i mesterskap i mange år, og aldri opplevd det tidligere, sier Olberg til NRK.

Mandag fortalte Marit Bjørgen at hun opplevde at et prøveglass sprakk under OL i Pyeongchang. Historien kommer i kjølvannet av tyske ARDs dokumentar, som viste grove sikkerhetsbrister i antidopingarbeidet under OL.

Olberg var lege for langrennslandslaget i Sør-Korea, og han forteller at det norske laget opplevde problemer med flere urin- og blodglass under lekene.

– Det ble såpass omfattende at jeg til slutt, i mot vanlig råd, valgte å lukke alle glassene for å være sikker på at det ikke ble noen skader på dem, sier Olberg.

– Ble stresset

Landslagslegen påpeker at forsøk på å merke en prøve anses som juks, og derfor var han veldig opptatt av at skadene ikke skulle oppfattes som forsøk på å merke prøven.

Rutinene ble endret underveis i mesterskapet, forteller Olberg.

– Vi måtte ta i bruk et nytt prøve-kit (utstyr). Det betyr at det blir nye koder på prøvene, og man må skrive en forklaring. Og så måtte vi legge om rutinene, så ingen utøvere lenger kunne avlevere disse prøvene selv. Jeg, eller en fysioterapaut, måtte være med for å påse at det ikke var skader på glassene, så det ikke kunne oppfattes som at vi hadde prøvd å tukle med prøvene, forklarer Olberg.

Ved blodprøver skal du høre en klikkelyd når du lukker glasset og så dra tilbake, forklarer Olberg. Men problemet var, ifølge landslagslegen, at tennene på undersiden av glasset knakk hvis du gjorde det litt for hardt.

– De (utøverne) ble stresset av det. Det gjelder deres sikkerhet at utstyret er i orden, og at de ikke kan manipuleres, eller ødelegges eller merkes på noe vis. Når du ser at det bare er å dra til litt ekstra, så sprekker det, så blir de usikre. Derfor ble det også sendt inn kommentarer fra oss de gangene dette skjedde, sier Olberg.

Leverte dobbel prøve

Simen Hegstad Krüger, som tok to OL-gull og ett -sølv, var også blant utøverne som opplevde problemer.

Krüger mener det var blodglasset som slo sprekker.

– Jeg strammet til muligens litt for hardt. Det skal jo egentlig ikke være noe problem. Så da var jeg egentlig usikker på om den var tilstrekkelig forseglet. Så for sikkerhets skyld skrev vi det ned samtidig som vi leverte prøven. Også ba jeg om å få ta en ny i tillegg, så jeg leverte dobbelt opp, sier Krüger til NRK.

BLE VARSOM: Simen Hegstad Krüger forteller at også han opplevde problemer med prøveglass under OL. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Langrennsløperen forteller at han sammen med landslagslegen sjekket prøvene grundigere etter hendelsen.

Han opplevde ikke noen andre problemer resten av mesterskapet.

– Jeg vil tro, med bakteppet fra Sotsji, at de ville være veldig nøye på sikkerheten under Pyeongchang. Så det er litt skremmende det man leser om, men annet enn det jeg opplevde med sprekken i glasset, så registrerte ikke jeg noen andre sikkerhetsbrister under OL i forbindelse med dopingkontrollene, sier Krüger.

Professor og Olympiatoppen-lege Lars Engebretsen representerte Den internasjonale olympiske komité (IOC) under OL og har bekreftet utfordringene med prøveglassene.

Olberg forteller at det var et møte med Engebretsen i Pyeongchang hvor de forklarte situasjonen.

– Når de også hørte at vi hadde levert skriftlige avhandlinger etter prøvene, og fikk sett på dem, så følte de seg fornøyd med at vi hadde gjort alt vi kunne gjøre i forhold til dette, sier Olberg.