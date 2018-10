Kanalen har fått tilsendt en video fra en varsler som tilsynelatende viser et ulåst kjøleskap med urinprøver inne på et testrom, skriver Dagbladet.

ARD hevder videre at også konfidensielle papirer lå fullstendig tilgjengelig i kontrollrommet uten at noen kontrollører var til stede.

Og ifølge kanalens medarbeidere var ikke dette de eneste tilfellene av svikt i rutinene hos arrangøren i Pyeongchang.

Måtte betale selv – norske dopingjegere avslo

– Jeg er i sjokk, sier en av Tysklands beste dopingjegere, Andrea Götzmann i dokumentaren.

Hun sier at mens IOC-lederne reiste på første klasse og bodde på femstjerners hoteller, måtte dopingkontrollørene betale reisa og oppholdet selv.

– Det sjokkerer meg at antidopingarbeidet mangler profesjonalitet, selv på ett av verdens største idrettsarrangementer. Dopingjegerne betalte flybillettene av egen lomme.

– Jeg vet om kollegaer fra Norge som avslo å reise. De tilbyr profesjonell service, og vil betales i samsvar med det, sier Götzmann.

– Galskap

Etter avsløringene om utstrakt dopingjuks under OL i Sotsji fire år tidligere, var det klart hvilken jobb som måtte gjøres opp mot vinterlekene i 2018. Man hadde ikke råd til tabber.

Likevel ser det ut til å ha skjedd.

– Etter min oppfatning kan man ikke gå fra kontrollrommet uten at noen følger med. Det er definitivt ikke greit, spesielt ikke når det er tatt prøver der og det ligger dokumentasjon i rommet, sier den mangeårige dopingkontrolløren Volker Laakmann, som ARD har intervjuet i forbindelse med de siste avsløringene.

Et annet intervjuobjekt er den sveitsiske laglegen Lukas Weisskopf, som var til stede under OL og sier han opplevde tilsvarende omstendigheter.

– Alt er helt åpent. Man kan manipulere alle prøvene eller fjerne dem. Galskap, sier Weisskopf.

– Kan gi nye dommer

ARD trekker fram muligheten for at dette gjør at dopingtatte utøvere fra vinterens OL kan få sine utestengelser eller straffer opphevet.

Ifølge idrettsjuristen Michael Lehner mener det vil være stor sjanse for å bli frikjent dersom det blir bevist at dopingprøvene ikke har vært håndtert på riktig måte.

– Det finnes ikke noe lettere forsvar. Enhver prøve som var i dette dopinglaboratoriet er ubrukelig, sier Lehner.

WADA-erkjennelse

Ifølge ARD skrev Verdens Antidopingbyrå (WADA) i sin OL-rapport at «ulåste kjøleskap» og «manglende sikkerhetspersonell» forekom ved enkelte anledninger.

Kanalen hevder imidlertid å sitte på mer videomateriale som viser hvordan antidopingarbeidet sviktet gjentatte ganger.

Det er Den internasjonale olympiske komité (IOC) som har ansvaret for dopingkontrollene i OL. Den nevnte laglegen Weisskopf hevder å ha overbrakt sine bekymringer rundt antidopingarbeidet i Pyeongchang til IOC for et halvår siden, men han har fortsatt ikke fått svar.